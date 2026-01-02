Kate Middleton će u 2026. postati prva princeza od Walesa u 116 godina koja će imati ovu čast

Princ William i princeza Catherine u objavi na Instagramu čestitali su pratiteljima Novu godinu, koja je bila prilično burna, a u novoj ih čekaju velike odgovornosti

Princ William i princeza Kate, budući kralj i kraljica Ujedinjenog Kraljevstva, oprostili su se od izazovne 2025. godine emotivnom objavom na svom službenom Instagram profilu. U novogodišnjoj noći podijelili su video sažetak ključnih trenutaka iz godine na izmaku te uputili tople želje svojim pratiteljima diljem svijeta, najavljujući s optimizmom ulazak u 2026. godinu.

U objavi, kraljevski par je sažeo godinu ispunjenu važnim službenim dužnostima i osobnim izazovima.

"Sretna Nova godina svima diljem svijeta! Hvala vam na briljantnoj 2025. i veselimo se 2026.!!", stoji u opisu objave koja se sastoji od najvažnijih trenutaka za Williama i Kate u prošloj godini: od obilježavanja Dana sjećanja na holokaust u siječnju, preko susreta s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Windsoru, pa sve do princa Williama kako igra odbojku na pijesku na plaži Copacabana u Brazilu uoči dodjele nagrade Earthshot.

Godina 2025. bila je posebno značajna zbog princezinog postepenog povratka kraljevskim dužnostima. Nakon što je početkom godine objavila da je njezina borba s karcinomom u fazi remisije, Kate se polako, ali sigurno vraćala svojim projektima, s posebnim naglaskom na rad s djecom rane dobi kroz svoj Centar za rano djetinjstvo.

Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija i toplih želja pratitelja iz cijelog svijeta.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Velika čast za Kate

Osim što ulaze u novu godinu s velikom podrškom javnosti, Williama i Kate u 2026. očekuju i nove, značajne odgovornosti. Od proljeća će službeno početi dodjeljivati prestižne kraljevske povelje (Royal Warrants), a princeza Catherine postat će prva princeza od Walesa u posljednjih 116 godina koja će imati tu čast. Par također planira posvetiti barem jedan angažman mjesečno promicanju "najboljeg od Britanije", čime će nadopuniti svoje postojeće ključne projekte poput Williamove inicijative Homewards za iskorjenjivanje beskućništva.

Godinu započinju i u svom novom obiteljskom domu, Forest Lodgeu u Windsor Great Parku, u koji su se preselili krajem 2025. godine.