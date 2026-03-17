Neočekivani spoj: John Galliano i Zara najavili veliku suradnju

Ovo je Gallianov prvi iskorak u masovno tržište, a suradnja obećava revoluciju u načinu na koji percipiramo dostupnu modu

Modni svijet je u utorak dočekala vijest koja odjekuje industrijom: legendarni dizajner John Galliano, jedan od najutjecajnijih i najkontroverznijih kreativaca našeg doba, ulazi u dvogodišnje kreativno partnerstvo sa španjolskim high-street divom Zarom. Nakon desetljeća provedenih na čelu najprestižnijih luksuznih kuća poput Diora i Maison Margiele, ovo je Gallianov prvi iskorak u masovno tržište, a suradnja obećava revoluciju u načinu na koji percipiramo dostupnu modu.

Što točno znači 're-authoring'?

Srž ove suradnje nije stvaranje kolekcija od nule, već koncept koji su Zara i Galliano nazvali "re-authoring" ili "davanje novog autorskog potpisa". Britanski dizajner će zaroniti u Zarinu arhivu koja obuhvaća gotovo pedeset godina povijesti brenda te će dekonstruirati i rekonfigurirati postojeće komade, dajući im potpuno novu siluetu i sezonski izričaj. Cijeli proces bit će vođen pristupom visoke mode, što znači da se očekuje spoj Gallianove prepoznatljive teatralnosti i tehničke vještine s masovnom dostupnošću Zare.

"Iznimno sam uzbuđen jer je to nešto što nikada prije nisam radio, pa me golica ta novost, uzbuđenje, sam proces", izjavio je Galliano za Vogue. Otkrio je da od siječnja u tajnosti radi u ateljeu nedaleko od Pariza i da su prvi prototipovi već u izradi. "Moglo bi se sa sigurnošću reći da je ono što stvaramo izvan kategorija roda i sezone", dodao je.

Strateški potez Marte Ortege Pérez

Ova suradnja je kruna strategije koju već nekoliko godina provodi Marta Ortega Pérez, predsjednica Inditexa i kći osnivača tvrtke. Njezin je cilj postepeno uzdignuti Zaru iz domene "brze mode" i pozicionirati je kao relevantnu modnu kuću koja postavlja trendove. Iako je Zara i ranije surađivala s poznatim dizajnerima poput Stefana Pilatija i Narcisa Rodrigueza, partnerstvo s Gallianom je prvo takvog opsega i trajanja. Projekt je, kako navode izvori, proizašao iz prijateljstva između dizajnera i Ortege, koje se razvilo kroz njezinu MOP zakladu posvećenu modnoj fotografiji.

Povratak na velika vrata

Za Johna Galliana (65), ovo je prvi veliki projekt nakon što je krajem 2024. godine napustio mjesto kreativnog direktora kuće Maison Margiela, gdje je u deset godina ostvario izniman komercijalni i kreativni uspjeh. Nakon dvije godine koje je proveo "izvan ludog vrtuljka", kako je sam nazvao modnu industriju, vraća se pod uvjetima koji mu očito odgovaraju. Mogućnost da njegov dizajn postane dostupan milijunima ljudi putem Zarine globalne platforme, kao i korištenje njihovih golemih resursa, nešto je što ga posebno veseli.

Prva kolekcija nastala iz ove uzbudljive suradnje svjetlo dana ugledat će u rujnu 2026. godine. Modni svijet s nestrpljenjem iščekuje vidjeti kako će jedan od posljednjih genija visoke mode reinterpretirati nasljeđe najvećeg svjetskog high-street lanca. "Kažu da je treći čin života najvažniji i da može biti najzabavniji", zagonetno je zaključio Galliano.