Uvijek elegantna Kate Middleton očarala u plavim izdanjima, a nosila je i poseban detalj

Princ William i princeza od Walesa, Catherine, srdačno su dočekali njemačkog predsjednika Frank-Waltera Steinmeiera i njegovu suprugu Elke Büdenbender pri njihovom dolasku na prvi državni posjet Ujedinjenom Kraljevstvu u posljednjih 27 godina.

Catherine je ponovno oduševila izborom modne kombinacije, a nosila je Burberry haljinu i Alexander McQueen kaput u kraljevsko plavoj nijansi. Tipični kraljevski šešir savršeno se uklopio u cijeli outfit. Dijamantne naušnice koje je odabrala pripadale su princezi Diani, kao i broš s motivom Prince of Wales Feathers. Modne dodatke poput clutch tobice od brušene kože i visokih čizama istog materijala uklopila je u elegantno izdanje.

U dvorcu Windsor, na svečanom državnom banketu, uz strogi 'white-tie' dress code, princeza od Walesa nosila je još nikad viđenu prredivnu haljinu. Sjajno plava, šljokičasta haljina djelo je dizajnerice Jenny Packham savršeno je naglasila dramatičnost tijare koju je Kate nosila. Tijara kraljice Viktorije ukrašena je rubinama i dijamantima, a često ju je nosila i kraljica Elizabeta.

Kate je ovim izdanjem potvrdila status najstiliziranije članice britanske kraljevske obitelji,a jedva čekamo vidjeti njezine druge modne kombinacije.