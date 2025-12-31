Centar Zagreba na Silvestrovo: Pogledajte poznate, glamur i veselje na špici
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr
Zagrebačka špica - 31.12.2025.
Žena.hr
31. prosinca 2025.

Kao i svake godine, zagrebačka špica bila je središnje mjesto okupljanja uoči dočeka Nove godine. Već od ranih sati na Silvestrovo centar grada ispunili su građani i gosti, spremni za zagrijavanje pred najluđu noć u godini. Atmosfera je bila užarena - smijeh, druženje i dobra energija vladali su svakim kutkom. Terase su bile prepune, nazdravljalo se, razgovaralo i uživalo u blagdanskom ozračju, dok su se mnogi posljednji put u ovoj godini okupili s prijateljima i obitelji. Grad je živio punim plućima, a veselje se osjećalo na svakom koraku. Kako je izgledala silvestarska atmosfera na zagrebačkoj špici i tko je sve bio dio ove gradske ludnice – pogledajte u našoj galeriji.

