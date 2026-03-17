Plavuša sa špice u dobitnoj kombinaciji: Čizme, duge noge i slatki pratitelj
Sunčana subota na zagrebačkoj špici još jednom je potvrdila da je centar grada prava mala modna pista. Među stylish kombinacijama u fokusu je look ove lijepe plavuše. Na fotografijama koje je ekskluzivno za Žena.hr, snimio Dosadni Fotograf, možemo vidjeti besprijekornu kombinaciju elegancije, samopouzdanja i ležerne neopterećenosti.
Sako kao polazišna točka
Crna kožna mini suknja s visokim strukom u kombinaciji s crnim sakoom istovremeno odiše sofisticiranošću i ističe figuru, dok bijela košulja, nonšalantno vezana sprijeda, razbija strogoću i unosi svježinu u cijeli outfit. Sako je elegantno strukturiran, u stilu Dondup single-button ili OneByOne fitted jacket, što dodatno naglašava siluetu.
Ovaj stylish look kombinira high-end dodatke i svestrane komade iz ormara. Poseban modni akcent čini Tory Burch Kira Diamond Quilt Vanity Case, koji unosi luksuz i praktičnost, dok Miu Miu ovalne sunčane naočale sa zlatnim metalnim okvirom, dvostrukim mostom i ružičastim staklima daju retro-notu i šarm, s prepoznatljivim logom.
Čizme koje laskaju figuri
Na nogama su crne kožne čizme do koljena, s definiranom strukturom i dekorativnim kopčama na vrhu, koje vizualno izdužuju noge i unose dozu rock-chic elegancije. Slični modeli mogu se pronaći kod ASOS-a, H&M-a i Stevea Maddena.
Opuštena frizura i zarazan osmijeh dodatno naglašavaju lakoću i samouvjerenost ove mlade dame, a ravnoteža između poslovnog i ležernog čini outfit idealnim za dnevnu kavu, spontani ručak ili večernje druženje.
Neizostavni dodatak ovog špica-outfita je i preslatki pomeranac koji prati mladu damu. Psić nosi minijaturnu pseću verziju klasičnog smokinga u kombinaciji boja koje savršeno pristaju nijansi krzna malog gentlemana.