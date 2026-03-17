Plavuša sa špice u dobitnoj kombinaciji: Čizme, duge noge i slatki pratitelj

Zagrebačka špica još jednom dokazuje da moda ne živi samo na pistama - ona je u pokretu, na ulicama i u osobnom izrazu. Ovaj look savrešna je inspiracija za sve ljubiteljice jednostavne, ali efektne elegancije

Sunčana subota na zagrebačkoj špici još jednom je potvrdila da je centar grada prava mala modna pista. Među stylish kombinacijama u fokusu je look ove lijepe plavuše. Na fotografijama koje je ekskluzivno za Žena.hr, snimio Dosadni Fotograf, možemo vidjeti besprijekornu kombinaciju elegancije, samopouzdanja i ležerne neopterećenosti.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Sako kao polazišna točka

Crna kožna mini suknja s visokim strukom u kombinaciji s crnim sakoom istovremeno odiše sofisticiranošću i ističe figuru, dok bijela košulja, nonšalantno vezana sprijeda, razbija strogoću i unosi svježinu u cijeli outfit. Sako je elegantno strukturiran, u stilu Dondup single-button ili OneByOne fitted jacket, što dodatno naglašava siluetu.

Ovaj stylish look kombinira high-end dodatke i svestrane komade iz ormara. Poseban modni akcent čini Tory Burch Kira Diamond Quilt Vanity Case, koji unosi luksuz i praktičnost, dok Miu Miu ovalne sunčane naočale sa zlatnim metalnim okvirom, dvostrukim mostom i ružičastim staklima daju retro-notu i šarm, s prepoznatljivim logom.

Čizme koje laskaju figuri

Na nogama su crne kožne čizme do koljena, s definiranom strukturom i dekorativnim kopčama na vrhu, koje vizualno izdužuju noge i unose dozu rock-chic elegancije. Slični modeli mogu se pronaći kod ASOS-a, H&M-a i Stevea Maddena.

Opuštena frizura i zarazan osmijeh dodatno naglašavaju lakoću i samouvjerenost ove mlade dame, a ravnoteža između poslovnog i ležernog čini outfit idealnim za dnevnu kavu, spontani ručak ili večernje druženje.

Neizostavni dodatak ovog špica-outfita je i preslatki pomeranac koji prati mladu damu. Psić nosi minijaturnu pseću verziju klasičnog smokinga u kombinaciji boja koje savršeno pristaju nijansi krzna malog gentlemana.