Antonija Blaće u 'che che' izdanju: Od elegantnog crnog odijela do casual trapera

Jedno od omiljenih RTL-ovih lica, Antonija Blaće, opet oduševljava modne sladokusce. U svojoj najnovijoj objavi na Instagramu kombinira elegantna i casual izdanja - od odijela do trapera. Njezin stil, šarm i humor još jednom pokazuju kako spaja modu i osobnost u jednom potezu

Jedna od omiljenijih televizijskih voditeljica s RTL-a, Antonija Blaće, ponovno je dokazala zašto je mnogima modna inspiracija, ali i zašto njezina interakcija s pratiteljima uvijek izazove oduševljenje. U svojoj najnovijoj objavi na Instagramu podijelila je niz fotografija i videozapisa kojima je predstavila svoje posljednje modne odabire, a sve je začinila simpatičnom zagonetkom upućenom suprugu Hrvoju, ali i svojoj publici.

Stilska igra za svaku prigodu

Antonija je objavom provela svoje pratitelje kroz nekoliko različitih stilova, pokazavši svoju svestranost i nepogrešiv osjećaj za modu. Seriju je otvorila elegantnim crnim odijelom, savršenim za večernji izlazak, a iz opisa se da naslutiti kako je riječ o kombinaciji za odlazak na premijeru. Iako je, kako piše, išla sama, nije propustila podijeliti trenutak sa svojim suprugom, bivšim vaterpolistom Hrvojem Brlečićem, kojemu je poslala video. Upravo taj video postao je središnji dio objave. Osim elegantnog izdanja, voditeljica je pokazala i nekoliko ležernijih kombinacija u kojima glavnu ulogu igra traper. Od modernog kombinezona do kombinacije traperica i predimenzionirane jakne, Blaće je potvrdila da su klasici uvijek u modi.

Posebnu pažnju privukla je kombinacija traper košulje i kožne jakne, komada koji je početkom ožujka postao njezin zaštitni znak na društvenim mrežama. Svaki je look upotpunila drugačijim sunčanim naočalama, još jednom pokazavši kako detalji čine razliku.

Ono što je objavu učinilo posebno zanimljivom jest zagonetka koju je Antonija postavila. "Plus, jel kuži tko što sam rekla u prvom videu? Kontekst: išla sam solo na premijeru, slala video Hrvoju, i baš sam sama sebi bila che che", napisala je i izazvala pratitelje da pokušaju odgonetnuti njezine riječi.

Opet oduševila pratitelje

Reakcije publike bile su, očekivano, iznimno pozitivne. Komentari poput "Goriš maco" i brojni emotikoni vatre i srca preplavili su objavu, potvrđujući da Antonijina energija i stil ne prolaze nezapaženo. Njezina sposobnost da spoji visoku modu s ležernim komadima te da sve začini dozom humora i osobnosti ono je što je čini jednom od najutjecajnijih osoba na domaćoj medijskoj sceni.

Voditeljica je ovom objavom još jednom pokazala kako balansira između poslovnih uspjeha i privatnog života, uvijek ostajući autentična i bliska sa svojom publikom.