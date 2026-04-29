Kamo za Prvi maj ako vam se ne kuha? Ova mjesta nude odličnu hranu

Ana Ivančić
29. travnja 2026.
Kamo za Prvi maj ako vam se ne kuha? Ova mjesta nude odličnu hranu
Od idiličnih seoskih imanja do restorana s dugom tradicijom, pripremili smo sedam prijedloga za prvomajski ručak koji nećete morati sami kuhati

Prvi maj mnogima je sinonim za roštilj i cjelodnevno druženje na otvorenom, no što ako vam se ove godine jednostavno ne kuha? Dobra vijest je da postoji niz restorana i izletišta u okolici Zagreba koji nude tradicionalna jela, ugodnu atmosferu i pravi proljetni ugođaj – bez stresa oko pripreme hrane. Bilo da tražite rustikalni ambijent u prirodi ili opušten ručak na terasi, izdvojili smo ideje gdje možete uživati u Prvom maju bez paljenja roštilja.

Seoski turizam Kezele: Moslavačka priča za cijelu obitelj

Jedno od najpoznatijih seoskih imanja u okolici Zagreba, smješteno u srcu Moslavine, s pravom nosi titulu pionira seoskog turizma. Obitelj Kezele stvorila je čarobno imanje koje se prostire na velikoj površini, s autentičnim drvenim kućama, štalom s domaćim životinjama i prostranim dječjim igralištem. Njihova kuhinja temelji se na tradicionalnim moslavačkim jelima pripremljenim od domaćih namirnica, a vikendima i praznicima često poslužuju bogati „moslavački stol“ s kojeg svatko može odabrati što mu srce želi. Uz ukusnu hranu i autohtonu sortu vina škrlet, Kezele nudi i brojne aktivnosti, od vožnje kočijom do šetnje prirodom, što ga čini idealnim cjelodnevnim izletom za cijelu obitelj.

Vuglec Breg: Zagorski raj s pogledom

U srcu Hrvatskog zagorja, nedaleko od Krapinskih Toplica, na temeljima starog zaseoka nastalo je turističko selo Vuglec Breg. Okruženo pitomim brežuljcima i vinogradima, ovo imanje nudi jedan od najljepših pogleda u Zagorju. Njihov restoran poznat je po autohtonim jelima pripremljenim prema starim, gotovo zaboravljenim recepturama. Ovdje možete kušati vrhunsku puricu s mlincima, domaće štrukle i druga tradicionalna jela koja savršeno nadopunjuju vina iz vlastitog podruma. Uz gastronomski doživljaj, Vuglec Breg nudi i sportske terene te brojne staze za šetnju, pa je odmor za dušu i tijelo zajamčen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ranch Cowboy: Divlji zapad u Vukomeričkim goricama

Ako tražite nešto drugačije i želite iznenaditi svoje najmlađe, „Ranch Cowboy“ je pravo mjesto za vas. Na samo desetak minuta vožnje od Novog Zagreba, na obroncima Vukomeričkih gorica, smjestilo se izletište uređeno u kaubojskom stilu. Dok djeca puštaju mašti na volju na velikom igralištu ili jašu konje, odrasli mogu uživati u specijalitetima s roštilja, sočnim burgerima i tex-mex jelima. Ovo je jedinstvena prilika da iskusite dašak Divljeg zapada u mirnom turopoljskom kraju i provedete dan ispunjen zabavom i dobrom hranom.

Seosko gospodarstvo Slavagora: Domaća kuhinja s najljepšim pogledom

Visoko na brežuljcima iznad Samobora, s pogledom koji oduzima dah, nalazi se malo obiteljsko gospodarstvo Slavagora. Ovo mjesto nije klasični restoran, već seoski dom u kojem obitelj Kuzmanović vikendima i praznicima otvara svoja vrata i nudi autentičnu domaću hranu. Jelovnik je sažet i temelji se isključivo na svježim, sezonskim namirnicama, a jela poput pohanog piceka ili teletine ispod peke vraćaju u djetinjstvo. Zbog intimne atmosfere i ograničenog broja mjesta, rezervacija je obavezna, a vrijedi napomenuti da primaju isključivo gotovinu.

Gabrek 1929: Samoborska tradicija na tanjuru

Za ljubitelje klasike i tradicije, restoran „Gabreku 1929“ u Samoboru nezaobilazna je postaja. Smješten uz potok Gradnu, podno zidina starog grada, ovaj ugostiteljski objekt posluje još od 1929. godine. Poznati su po obilnim porcijama i specijalitetima samoborskog kraja, a njihova juha od gljiva postala je legendarna. Ovdje možete doživjeti kako izgleda raskošan samoborski obiteljski ručak, s naglaskom na mesnim jelima i svježim namirnicama lokalnih dobavljača.

Izletište Dva potoka: Idila za najmlađe

Kako mu i ime govori, ovo prostrano seosko imanje kraj Zaprešića presijecaju dva potoka, stvarajući idiličan ugođaj za opuštanje u prirodi. Izletište „Dva potoka“ posebno je popularno među obiteljima s djecom, jer nudi ogroman park s dječjim igralištem i mali zoološki vrt s domaćim životinjama. Dok se mališani zabavljaju, roditelji mogu napuniti baterije uz tradicionalna zagorska jela, poput sira i vrhnja, domaćih narezaka i nezaobilaznih štrukli. Opuštena atmosfera i žubor potoka garantiraju bijeg od svakodnevnog stresa.

Kršlinov mlin: Skriveni dragulj Žumberka

Ako zaista želite pobjeći od svega i pronaći mir u netaknutoj prirodi, zaputite se prema Žumberku. U zabačenom selu, na samoj granici sa Slovenijom, smjestio se Kršlinov mlin. Ovo seosko gospodarstvo doslovno leži na potoku na mjestu starog mlina. Tišinu remete samo zvukovi domaćih životinja i žubor vode, a glavni specijalitet kuće je pastrva, koja iz potoka praktički uskače ravno na tanjur. Domaćini je pripremaju na nekoliko načina, a svježina i okus su nenadmašni. Ovo je idealno mjesto za one koji traže autentičnost i potpuni mir.

 
SUPER IDEJE
Kamo za Prvi maj ako vam se ne kuha? Ova mjesta nude odličnu hranu