Kamo za Prvi maj ako vam se ne kuha? Ova mjesta nude odličnu hranu

Od idiličnih seoskih imanja do restorana s dugom tradicijom, pripremili smo sedam prijedloga za prvomajski ručak koji nećete morati sami kuhati

Prvi maj mnogima je sinonim za roštilj i cjelodnevno druženje na otvorenom, no što ako vam se ove godine jednostavno ne kuha? Dobra vijest je da postoji niz restorana i izletišta u okolici Zagreba koji nude tradicionalna jela, ugodnu atmosferu i pravi proljetni ugođaj – bez stresa oko pripreme hrane. Bilo da tražite rustikalni ambijent u prirodi ili opušten ručak na terasi, izdvojili smo ideje gdje možete uživati u Prvom maju bez paljenja roštilja.

Seoski turizam Kezele: Moslavačka priča za cijelu obitelj

Jedno od najpoznatijih seoskih imanja u okolici Zagreba, smješteno u srcu Moslavine, s pravom nosi titulu pionira seoskog turizma. Obitelj Kezele stvorila je čarobno imanje koje se prostire na velikoj površini, s autentičnim drvenim kućama, štalom s domaćim životinjama i prostranim dječjim igralištem. Njihova kuhinja temelji se na tradicionalnim moslavačkim jelima pripremljenim od domaćih namirnica, a vikendima i praznicima često poslužuju bogati „moslavački stol“ s kojeg svatko može odabrati što mu srce želi. Uz ukusnu hranu i autohtonu sortu vina škrlet, Kezele nudi i brojne aktivnosti, od vožnje kočijom do šetnje prirodom, što ga čini idealnim cjelodnevnim izletom za cijelu obitelj.

Vuglec Breg: Zagorski raj s pogledom

U srcu Hrvatskog zagorja, nedaleko od Krapinskih Toplica, na temeljima starog zaseoka nastalo je turističko selo Vuglec Breg. Okruženo pitomim brežuljcima i vinogradima, ovo imanje nudi jedan od najljepših pogleda u Zagorju. Njihov restoran poznat je po autohtonim jelima pripremljenim prema starim, gotovo zaboravljenim recepturama. Ovdje možete kušati vrhunsku puricu s mlincima, domaće štrukle i druga tradicionalna jela koja savršeno nadopunjuju vina iz vlastitog podruma. Uz gastronomski doživljaj, Vuglec Breg nudi i sportske terene te brojne staze za šetnju, pa je odmor za dušu i tijelo zajamčen.

Ranch Cowboy: Divlji zapad u Vukomeričkim goricama

Ako tražite nešto drugačije i želite iznenaditi svoje najmlađe, „Ranch Cowboy“ je pravo mjesto za vas. Na samo desetak minuta vožnje od Novog Zagreba, na obroncima Vukomeričkih gorica, smjestilo se izletište uređeno u kaubojskom stilu. Dok djeca puštaju mašti na volju na velikom igralištu ili jašu konje, odrasli mogu uživati u specijalitetima s roštilja, sočnim burgerima i tex-mex jelima. Ovo je jedinstvena prilika da iskusite dašak Divljeg zapada u mirnom turopoljskom kraju i provedete dan ispunjen zabavom i dobrom hranom.

Seosko gospodarstvo Slavagora: Domaća kuhinja s najljepšim pogledom

Visoko na brežuljcima iznad Samobora, s pogledom koji oduzima dah, nalazi se malo obiteljsko gospodarstvo Slavagora. Ovo mjesto nije klasični restoran, već seoski dom u kojem obitelj Kuzmanović vikendima i praznicima otvara svoja vrata i nudi autentičnu domaću hranu. Jelovnik je sažet i temelji se isključivo na svježim, sezonskim namirnicama, a jela poput pohanog piceka ili teletine ispod peke vraćaju u djetinjstvo. Zbog intimne atmosfere i ograničenog broja mjesta, rezervacija je obavezna, a vrijedi napomenuti da primaju isključivo gotovinu.

Gabrek 1929: Samoborska tradicija na tanjuru

Za ljubitelje klasike i tradicije, restoran „Gabreku 1929“ u Samoboru nezaobilazna je postaja. Smješten uz potok Gradnu, podno zidina starog grada, ovaj ugostiteljski objekt posluje još od 1929. godine. Poznati su po obilnim porcijama i specijalitetima samoborskog kraja, a njihova juha od gljiva postala je legendarna. Ovdje možete doživjeti kako izgleda raskošan samoborski obiteljski ručak, s naglaskom na mesnim jelima i svježim namirnicama lokalnih dobavljača.

Izletište Dva potoka: Idila za najmlađe

Kako mu i ime govori, ovo prostrano seosko imanje kraj Zaprešića presijecaju dva potoka, stvarajući idiličan ugođaj za opuštanje u prirodi. Izletište „Dva potoka“ posebno je popularno među obiteljima s djecom, jer nudi ogroman park s dječjim igralištem i mali zoološki vrt s domaćim životinjama. Dok se mališani zabavljaju, roditelji mogu napuniti baterije uz tradicionalna zagorska jela, poput sira i vrhnja, domaćih narezaka i nezaobilaznih štrukli. Opuštena atmosfera i žubor potoka garantiraju bijeg od svakodnevnog stresa.

Kršlinov mlin: Skriveni dragulj Žumberka

Ako zaista želite pobjeći od svega i pronaći mir u netaknutoj prirodi, zaputite se prema Žumberku. U zabačenom selu, na samoj granici sa Slovenijom, smjestio se Kršlinov mlin. Ovo seosko gospodarstvo doslovno leži na potoku na mjestu starog mlina. Tišinu remete samo zvukovi domaćih životinja i žubor vode, a glavni specijalitet kuće je pastrva, koja iz potoka praktički uskače ravno na tanjur. Domaćini je pripremaju na nekoliko načina, a svježina i okus su nenadmašni. Ovo je idealno mjesto za one koji traže autentičnost i potpuni mir.