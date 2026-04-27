Gdje provesti Prvi maj? Donosimo ideje za izlete u prirodi i druženja uz roštilj

Prvi maj idealna je prilika za mali predah od svakodnevice, bilo da ga planirate provesti u gradu ili u prirodi. Od opuštenih druženja i događanja do kratkih izleta izvan Zagreba, mogućnosti su zaista brojne

Prvi maj je mnogima omiljeni praznik te je već tradicionalno rezerviran za odmor i druženja, a ujedno je i savršena prilika za bijeg od gradske vreve. Dok se neki vesele mirisima roštilja i koncertima u gradskim parkovima, drugi maštaju o tišini šumskih staza i žuboru potoka. Bilo da pripadate prvoj ili drugoj skupini, ovogodišnji praznik rada nudi pregršt mogućnosti za ispunjen dan. Donosimo vodič kroz najpopularnija događanja u gradu, kao i ideje za izlete u okolici Zagreba.

Tradicionalna proslava u srcu Zagreba

Za sve one koji Praznik rada ne mogu zamisliti bez mirisa prvomajskog graha, Park Maksimir i ove je godine nezaobilazna lokacija. Grad Zagreb organizira cjelodnevni program, a uz čak 35.500 porcija graha s ričetom, kobasicama i špekom te 30.000 komada štrukli sa sirom, sigurno nitko neće ostati gladan. Program će se odvijati na dvije pozornice, a za dobru atmosferu pobrinut će se poznata imena domaće glazbene scene. Na velikoj pozornici nastupit će, među ostalima, Vesna Pisarović, Silente i Pavel, dok će jutro otvoriti Oridano Gypsy Jazz Trio i Zagrebački orkestar ZET-a.

Paralelno, na maloj pozornici odvijat će se program za najmlađe, s brojnim kreativnim radionicama, plesnim nastupima i predstavama. Važno je napomenuti da se posjetiteljima, zbog posljedica nedavnog olujnog nevremena, preporučuje zadržavanje u južnom dijelu parka radi vlastite sigurnosti.

Za one koji preferiraju intimniju atmosferu i roštilj u vlastitom aranžmanu, zagrebačka jezera Jarun i Bundek ostaju omiljeni izbor. Na Jarunu vas čeka trideset sjenica s roštiljima, dok Bundek nudi njih dvanaest. Obje lokacije idealne su za cjelodnevno druženje s obitelji i prijateljima, uz sportske aktivnosti poput rolanja, vožnje biciklom ili badmintona.

Bijeg iz grada: Prijedlozi za jednodnevne izlete

Ako vas gradska gužva ipak ne privlači, okolica Zagreba i obližnje regije nude bezbroj opcija za savršen dan u prirodi. Ove godine prvi svibanj pada na petak pa možete organizirati i višednevni izlet za produženi vikend. Od pitomih zagorskih brežuljaka do netaknute divljine Gorskog kotara, opcije su brojne.

Pitoreskno Zagorje i planinarski vrhovi

Dvorac Trakošćan, sa svojim slikovitim jezerom i park-šumom, vječna je inspiracija za izletnike. Šetnja oko jezera, posjet muzeju i piknik na prostranim livadama idealan su recept za opuštajući dan. Za one željne malo više aktivnosti, najviša planina Hrvatskog zagorja, Ivanščica, te obližnji Kalnik nude brojne planinarske staze. S njihovih vrhova pruža se nezaboravan pogled na cijelo Zagorje, a okrijepiti se možete u planinarskim domovima. U blizini Trakošćana nalazi se i Ravna gora, koja nudi lakše staze i prekrasan vidikovac.

Zeleno srce Hrvatske: Gorski kotar

Za istinski bijeg u okrilje prirode, Gorski kotar je nepogrešiv odabir. Posjetite izvor rijeke Kupe u Nacionalnom parku Risnjak, jedno od najdubljih i najjačih hrvatskih vrela, čije tirkizno jezero ostavlja bez daha. Nedaleko od Skrada kriju se Vražji prolaz i Zeleni vir, dva prirodna fenomena spojena u jedinstvenu šetnicu kroz kanjon. Za obiteljski izlet s dozom komfora, Park šuma Golubinjak nudi uređene staze, spilje i prostrane livade, kao i mogućnost najma prostora za roštilj.

Avanture s pogledom i druženje sa životinjama

Naravno, nezaobilazna Medvednica uvijek je prvi izbor Zagrepčana za brzi bijeg u prirodu. Brojne staze vode do Sljemena, a ugostiteljski objekti nude tradicionalnu planinarsku hranu. Ako tražite nešto drugačije, Biopark Divlje vode u sklopu Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje nudi spoj restorana s domaćom hranom i malenog zoološkog vrta. Za jedinstveno iskustvo, zaputite se preko granice u Sloveniju, na Jelenov greben, gdje se možete družiti s jelenima i muflonima koji slobodno šeću imanjem.

Ako ste spremni za malo dužu vožnju, napušteno selo Kotli u Istri, s prirodnim tirkiznim bazenima koje je stvorila rijeka Mirna, pružit će vam prizor kao s razglednice, pogotovo u proljeće kada je korito puno vode.