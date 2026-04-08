Vrtlarski kalendar za travanj: Što i kako saditi za bujnu sezonu

Travanj je mjesec prepun posla, ali i velikog zadovoljstva. Svako posađeno sjeme i svaka presađena biljka obećanje su budućih plodova i cvjetova. Promatrajte prirodu, slušajte vremensku prognozu i ne bojte se zaprljati ruke. Nagrada za vaš trud bit će bujan i plodonosan vrt u kojem ćete uživati cijele sezone

Travanj je mjesec koji vrtlari čekaju s nestrpljenjem. Dani su duži, sunce je toplije, a zemlja se napokon budi iz zimskog sna. Ovo je razdoblje intenzivnih radova i velikih odluka, trenutak kada se postavljaju temelji za cijelu vrtlarsku sezonu. Bilo da ste iskusni vrtlar ili tek početnik, travanj nudi prozor mogućnosti koji valja iskoristiti. Ovisno o klimi u kojoj živite, ovaj mjesec može biti početak, ali i vrhunac proljetne sadnje. Upravo zato je važno znati koji je vaš prozor i kako ga najbolje iskoristiti.

Vrijeme je ključno: temperatura tla i opasnost od mraza

Iako nas topli dani mame na sadnju, travanj je poznat po svojoj varljivosti. Noćni mrazevi još uvijek predstavljaju ozbiljnu prijetnju za mlade i osjetljive biljke. Zato je prvo i osnovno pravilo pratiti vremensku prognozu i poznavati temperaturu tla. Većina sjemena povrća, poput graška ili špinata, može klijati već kada tlo dosegne temperaturu od pet do deset stupnjeva Celzijevih. Međutim, osjetljivije kulture poput graha, kukuruza ili tikvica zahtijevaju toplije tlo, s temperaturom iznad 12 °C.

Za biljke koje ste uzgajali u zatvorenom prostoru, ključan je proces prilagodbe, poznat kao "kaljenje". Prije trajne sadnje na otvoreno, presadnice je potrebno postupno privikavati na vanjske uvjete. Iznesite ih van na nekoliko sati dnevno, na zaštićeno i sunčano mjesto, te postupno produžujte vrijeme boravka vani tijekom tjedan do dva. Tako ćete izbjeći šok za biljku i osigurati joj bolji početak. U slučaju najave mraza, mlade biljke i tek posijane gredice zaštitite agrotekstilom.

Povrtnjak se budi

Travanj je mjesec kada povrtnjak zaista oživljava, a radovi se dijele na direktnu sjetvu i sadnju presadnica.

Direktna sjetva otpornih kultura

Mnoge kulture otporne na hladnoću mogu se sijati izravno u gredice. Ovo je idealno vrijeme za sjetvu korjenastog povrća kao što su mrkva, cikla, rotkvica, peršin i pastrnjak. Rotkvice su posebno zahvalne jer rastu iznimno brzo i prvu berbu možete očekivati već za tridesetak dana. Također, sada je vrijeme za sjetvu lisnatog povrća poput raznih vrsta salata, špinata, blitve i rikule. Grašak je još jedna kultura koja voli prohladno vrijeme i može se sijati čim je tlo spremno za obradu. Krajem mjeseca, kada opasnost od jačeg mraza prođe, u toplijim krajevima možete posijati i kukuruz šećerac, mahune te tikvice.

Sadnja presadnica i sjetva u zatvorenom

Ako ste na vrijeme u zatvorenom posijali kupusnjače, travanj je idealan za presađivanje sadnica kupusa, kelja, brokule i cvjetače na njihovo stalno mjesto u vrtu. Isto vrijedi i za presadnice luka i poriluka.

S druge strane, za kulture koje vole toplinu, poput rajčica, paprika i patlidžana, travanj je mjesec za sjetvu u zatvorenom prostoru. Posijete li ih sada, imat ćete snažne i zdrave presadnice spremne za sadnju na otvoreno sredinom svibnja, nakon što prođe opasnost od kasnih mrazeva. Krastavce, dinje i različite vrste tikvi također možete posijati u posudice krajem travnja kako biste im dali prednost pred direktnom sjetvom.

Raskoš cvijeća za ljetne dane

Travanj nije rezerviran samo za povrće; ovo je ključan mjesec za sadnju cvijeća koje će krasiti vrt tijekom ljeta i jeseni.

Ljetnice koje brzo rastu

Mnoge vrste jednogodišnjeg cvijeća, poznate kao ljetnice, mogu se posijati direktno na gredice u travnju i procvjetati već za šest do deset tjedana. Suncokreti, kozmos, cinije i neveni unijet će žive boje u svaki kutak vrta. Sjetva je jednostavna: pripremite tlo, posijte sjeme prema uputama na pakiranju i održavajte vlažnost. Kadifice su odličan izbor ne samo zbog ljepote, već i zato što svojim mirisom tjeraju štetnike iz povrtnjaka, što ih čini idealnim cvijetom za kombiniranu sadnju.

Sadnja ljetnih lukovica i trajnica

Nakon što prođe opasnost od mraza, vrijeme je za sadnju ljetnih lukovica. Gladioli, kane, dalije i begonije posađene u travnju nagradit će vas raskošnim cvjetovima tijekom najtoplijih mjeseci. Travanj je također pogodan za sadnju ili dijeljenje trajnica poput hosta i božura. Pri sadnji ruža i drugog ukrasnog grmlja, dodajte kompost u sadnu jamu kako biste biljkama osigurali hranjive tvari za početni rast. Ne zaboravite orezati grmove koji cvatu u proljeće, poput jorgovana i forzicije, ali tek nakon što završe s cvatnjom.