Tjedan dana sam čistila bez ‘teške kemije’, evo što se dogodilo

Iskreno, nisam bila sigurna što očekivati od ovog novog proizvoda, hoće li stan izgledati jednako čisto, hoću li imati onaj osjećaj “sterilnog” reda ili ću samo hodati okolo i uvjeravati samu sebe da je sve u redu... A otkrila sam lagano, učinkovito i jednostavno rješenje za svakodnevne kućanske probleme...

Odrasla sam uz mirise sredstava za čišćenje koji su značili da je dom stvarno čist. Moja mama je više od 40 godina radila u Labudu i mi je iz šale zovemo njihovim ambasadorom. Kod nas doma se o sredstvima za čišćenje uvijek pričalo ozbiljno, gotovo profesionalno. Zato mi je bilo posebno zanimljivo kad mi je baš ona nedavno rekla: “Moraš probati ova tri nova Jon IQ Clean proizvoda.”

Misleći na Jon IQ Clean Universal, Jon IQ Clean Staklo i IQ Clean Kuhinja, kao klinku poslala me u najbliži dućan, a ja sam već isti dan uzela Universal da ga odmah testiram. I već nakon prvog korištenja shvatila sam da će ovaj tjedan biti drugačiji nego što sam mislila. Miris je bio blag, čist i nenametljiv, ukratko, savršeno svjež.

Bez mirisa kemije i osjećaja vrtoglavice

Labud

Negdje četvrti dan sam skužila da mi se rutina čišćenja potpuno pojednostavila pa kad, recimo, prolazim kroz dnevni boravak i vidim tragove šapa po parketu (jer naravno da ih ima kad imamo malog psa), samo posegnem za krpom i dlaka se pokupi, površina ostane čista, a prostor i dalje miriše kao da se ništa nije dogodilo.

A tek s djetetom… to je posebna razina testiranja. Otisci prstiju na staklu, misteriozne mrlje na stolu, proliveno “nešto” što se ne identificira odmah, sve to postane dio dana. I tu mi je bilo važno da ne razmišljam dvaput prije nego očistim neku površinu. Nema panike, nema “čekaj da se osuši pa da ne dira”, nego sve ide nekako opuštenije. I možda zvuči banalno, ali baš ta neopterećenost mi je najveći luksuz, osjećaj da je dom čist, ali i da se u njemu može opušteno živjeti.



Labud

I ono što mi je možda najviše značilo, a to je da osjećaj čistoće nije bio samo vizualan. Nije to bilo ono “sjaji se pa je valjda čisto”, nego stvarno imaš dojam da je zrak u prostoru lakši i da se u njemu možeš opustiti bez razmišljanja.

Praktično i ekološko, a jako fora pakiranje

Labud

Uz to, priča s koncentriranim refilima me je dodatno oduševila. Uz proizvod dolaze refili u tabletama veličine kovanice koje nakon što potrošiš tekuće sredstvo za čišćenje ubaciš u staru bocu, naspeš toplu vodu i sačekaš kratko da se pretvore u novu dozu sredstva za čišćenje! U pakiranju s bocom dolaze dva refila, a kasnije ih možeš kupiti i zasebno, što znači da jednu bočicu koristiš praktički beskonačno.

Mi doma stvarno pazimo na razvrstavanje otpada, ali uvijek komentiramo kako plastike ima previše. I baš zato mi je ovo bio jedan od onih malih, ali konkretnih koraka: manje ambalaže, manje otpada, a bez kompromisa oko učinkovitosti.

Na kraju tog tjedna, najveća promjena nije bila u tome kako stan izgleda nego kako se u njemu osjećamo. Lakše, svježije i nekako mirnije. Odmah nakon toga sam odlučila preći i na Jon IQ Clean za staklo s uljem ružmarina te Jon IQ Clean za kuhinju s uljem lavande. Osim što uživam u mirisu prirodnih eteričnih ulja, savjest mi je mirnija, a kuća urednija i mirisnija...

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i Jon IQ Cleana.