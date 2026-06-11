Međunarodni dan igre: 10 genijalnih načina za igru s djecom bez ustajanja s kauča

Biti prisutan roditelj ne znači stalno biti u pokretu - često se najljepše uspomene stvaraju u mirnim trenucima povezanosti. Predlažemo neke zabavne igre za 'lijene dane' na kauču koje će vam pomoći da se odmorite i istovremeno učite djecu važnoj lekciji: briga o sebi je ključna

Međunarodni dan igre, 11. lipnja, slavi pravo djeteta na igru, ključnu za razvoj i obiteljske veze. No, u maratonu modernog roditeljstva, mnogi su roditelji premoreni za beskrajno trčanje i skakanje. Što kada su baterije prazne, a dječja potreba za pažnjom ne jenjava? Rješenje postoji i popularnije je no ikad: horizontalno roditeljstvo, vještina koja vam omogućuje da se igrate ležeći.

Horizontalno roditeljstvo kao spas za umorne mame i tate

Horizontalno roditeljstvo, pojam koji je osvojio društvene mreže, u suštini je umijeće zabavljanja djece dok ležite. Ne radi se o lijenosti, već o namjernom i kreativnom načinu kako sačuvati energiju, a istovremeno ostati prisutan i povezan sa svojim djetetom. Ovaj pristup spasonosan je ne samo za premorene roditelje, već i za one s kroničnim bolovima ili ograničenom pokretljivošću. To je dopuštenje samima sebi da uzmemo dragocjene minute za prijeko potreban odmor bez osjećaja krivnje, dok se naša djeca sigurno i sretno igraju.

Deset kreativnih igara iz ležećeg položaja

Prije nego što se prepustite očaju misleći da nemate snage, isprobajte neku od ovih provjereno učinkovitih igara koje zahtijevaju minimalan fizički napor, a jamče maksimalnu zabavu.

1. Pacijent i doktor (ili salon ljepote)

Vi ste pacijent kojemu treba odmor. Dajte djetetu liječnički set i neka vam propiše terapiju - mirovanje. Alternativno, budite klijent u frizerskom salonu. Dok drijemate, mališani vam mogu češljati kosu ili vas "šminkati".

2. Ljudska trkaća staza

Obucite staru majicu i na leđima joj iscrtajte stazu. Lezite na trbuh i dajte djeci autiće. Dok se oni utrkuju, vi ćete dobiti ugodnu masažu. Ovaj trik postao je internetski hit s dobrim razlogom.

3. Lov na blago

Ostanite zavaljeni dok dijete postaje istraživač. Zadajte mu da pronađe stvari po kriterijima: "Donesi nešto crveno", "Pronađi nešto mekano". Možete igrati i "toplo-hladno", usmjeravajući potragu s kauča.

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4. Što mi je na stražnjici?

Lezite na trbuh i neka vam dijete stavlja razne predmete na leđa. Vaš je zadatak pogoditi o čemu se radi. Ova igra, koja se oslanja na dječji humor, garantira salve smijeha s obje strane.

5. Pričanje priča u nastavcima

Započnite priču: "Bio jednom jedan zmaj..." Neka dijete doda sljedeću rečenicu, pa se izmjenjujte. Ova jednostavna igra potiče maštu i često rezultira urnebesnim zapletima, a ne zahtijeva nikakav napor.

6. Ne budi uspavanog diva

Vi ste div koji spava okružen "blagom" (jastuci, igračke). Dijete mora tiho prići i pokušati ukrasti blago. Ako bude preglasno, "probudite se", uhvatite ga i nasmijte škakljanjem.

7. Kazalište sjena

U zamračenoj sobi, uz pomoć svjetiljke mobitela, stvarajte rukama sjene na zidu. Možete zajedno izmišljati likove i kratke predstave. To je mirna aktivnost koja potiče kreativnost i zbližava.

8. Intervju sa zvijezdom

Uzmite daljinski kao mikrofon. Vi ste novinar, a vaše dijete zvijezda. Postavljajte pitanja o njegovom danu i snovima. Djeca obožavaju biti u centru pažnje, a vi dobivate uvid u njihov svijet.

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9. Baci i donesi

Lezite okruženi mekanim igračkama. Bacajte ih po sobi, a zadatak djeteta je da ih skupi i vrati vam. Jednostavno je, a mališani troše energiju dok se vi odmarate na podu ili kauču.

10. Obrnute uloge

Vi ste umorno dijete, a vaš mališan je roditelj. Njegov je zadatak da vas spremi za spavanje: neka vas pokrije, pročita priču i otpjeva uspavanku. Tko zna, možda i uspijete nakratko odrijemati. Želimo vam dobru zabavu!