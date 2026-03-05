Ne znate kamo s djecom ovaj vikend? Imamo 10 odličnih ideja za izlete blizu Zagreba

Bilo da želite vikend provesti među životinjama, na seoskom imanju, uz ručak dok se djeca igraju ili na kratkom izletu u prirodu, Zagreb i okolica nude pregršt ideja za obiteljski bijeg iz grada. Iskoristite lijepo vrijeme i stvorite nove uspomene

Najava toplijih dana idealna je prilika za planiranje obiteljskih izleta. Ako se pitate kamo pobjeći od gradske vreve i provesti kvalitetno vrijeme s najmlađima, donosimo pregled najboljih destinacija u Zagrebu i okolici za predstojeći vikend. Od životinjskog carstva u Maksimiru do seoskih imanja i prirodnih ljepota susjedne Slovenije, ponuda je raznolika i prilagođena svim uzrastima.

Zoološki vrt grada Zagreba

Zoološki vrt u Maksimiru uvijek je siguran odabir za zabavu. S gotovo stogodišnjom tradicijom, ovaj zeleni dragulj nudi dom za više od 350 životinjskih vrsta. Posjetitelji mogu uživati promatrajući veličanstvene lavove, razigrane lemure na njihovom otoku, otkriti tajne noćnih životinja u "Zoni sumraka" ili se diviti stanovnicima Tropske kuće. Edukativni programi i javna hranjenja dodatno obogaćuju iskustvo. Za posjet ovom vikendu, blagajna radi od devet do 16 sati, a u Vrtu možete ostati do 17 sati. Cijena ulaznice za odrasle iznosi četiri eura, dok je za djecu od sedam do 14 godina 2,70 eura, a za mlađe od sedam godina 1,30 eura. Nakon šetnje, okrijepiti se možete u restoranu "Kod morskog lava".

Planinarski dom Glavica

Za sve obitelji željne aktivnog odmora u prirodi, a da ne morate daleko od grada, izlet do Planinarskog doma Glavica na Medvednici je savršen izbor. Smješten na jugozapadnim obroncima, ovaj dom nudi jedan od najljepših pogleda na zapadni dio Zagreba. Staze do Glavice su lagane i prigodne za djecu svih uzrasta. Najpopularnija i najlakša ruta kreće s Ponikvi, odakle vam treba svega 20-30 minuta ugodne šetnje kroz šumu. U domu se možete okrijepiti poznatim planinarskim grahom ili štrudlama, dok djeca uživaju na svježem zraku. U blizini se nalazi i špilja Veternica, što može biti dodatna avantura za male istraživače.

Ekopark Krašograd

Na svega pola sata vožnje od Zagreba, u mjestu Bratina, smjestio se prostrani Ekopark Krašograd. Ovo izletište prava je seoska idila s jezerima, uređenim stazama i dječjim igralištima. Najmlađe će posebno razveseliti vožnja vlakićem "Kraš Express" te posjet malom zoološkom vrtu gdje mogu izbliza vidjeti konje, magarce, ovce i koze. Za one željne sporta, na raspolaganju su tereni za tenis, nogomet i odbojku. Ulaz i parking su besplatni, a dodatne aktivnosti se naplaćuju. Gastronomski centar imanja je restoran "Domaćica", gdje se mogu kušati jela pripremljena od namirnica s imanja, ali i nezaobilazne Kraševe slastice.

Bio park Divlje vode

Smješten u dolini potoka Bregane, u srcu Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje, Bio park Divlje vode idealno je mjesto za spoj netaknute prirode i dobre gastronomske ponude. Šetnice uz ribnjake s pastrvama pružaju savršenu kulisu za opuštanje. Djeca se mogu zabaviti na igralištu ili isprobati jahanje ponija, vidjeti lame i paunove, dok se odrasli mogu okušati u sportskom ribolovu. Ulaz je besplatan, a restoran je poznat po svježe pripremljenim pastrvama iz vlastitog uzgoja i domaćim štruklima. Tijekom vikenda, park je otvoren od devet do 21 sat, što ga čini odličnim izborom za izlet.

Seoski turizam Kezele

Za autentičan doživljaj Moslavine, uputite se u Graberje Ivanićko na seoski turizam Kezele. Ovo imanje nudi pravi povratak prirodi uz bogat moslavački stol s domaćim specijalitetima. Dok odrasli uživaju u gastronomiji, djeca se mogu družiti s domaćim životinjama i isprobati jahanje, što ovaj izlet čini savršenom kombinacijom dobrog ručka i zabave na seoskom zraku.

Cowboy Western Ranch

Ako su vaši najmlađi ljubitelji kauboja i Divljeg zapada, Cowboy Western Ranch u Markuševcu Turopoljskom je pravo mjesto za vas. Ovaj tematski ranch nudi jedinstveno iskustvo koje će vas odvesti u svijet kauboja, s autentičnim uređenjem i sadržajima prilagođenim djeci. Idealno je mjesto za obiteljski ručak i igru u malo drugačijem okruženju.

Botanist

Za urbaniju varijantu obiteljskog izlaska, restoran Botanist u Remetincu nudi pravu zelenu oazu usred grada. Uz moderno uređeni interijer, restoran ima i predivan vrt s ograđenim igralištem, što ga čini sigurnim za najmlađe. Posebna atrakcija je dječji brunch koji se organizira vikendom, pružajući cjelovito iskustvo za cijelu obitelj.

Rijeka Krka i Kostanjevica na Krki (Slovenija)

Za bajkovit izlet u susjednu Sloveniju, posjetite Kostanjevicu na Krki, gradić smješten na otoku usred zelene rijeke Krke. Udaljen tek oko sat vremena vožnje od Zagreba, ovaj "slovenski biser" nudi idiličnu scenu za obiteljsku šetnju uz rijeku, preko drvenih mostova. Djeca će uživati u pogledu na labudove i patke, a prostrane zelene obale idealne su za piknik. Pristup je slobodan, a doživljaj nezaboravan.

Park prirode Kolpa (Slovenija)

Rijeka Kolpa, koja čini prirodnu granicu s Hrvatskom, poznata je kao jedna od najčišćih i najtoplijih rijeka, što je čini savršenim odredištem za obitelji. Na slovenskoj strani, Park prirode Kolpa nudi uređene i lagane pješačke staze uz samu rijeku, idealne za male noge. Brojne šljunčane plaže pružaju sigurno mjesto za igru i osvježenje. Izlet na Kolpu prilika je za bijeg u netaknutu prirodu, udaljenu tek nešto više od sat vremena vožnje.

Dolina Rakov Škocjan (Slovenija)

Za male avanturiste željne istraživanja, Rakov Škocjan je pravi pogodak. Ova kraška dolina, udaljena oko sat i pol od Zagreba, nudi nevjerojatne prizore. Potok Rak stvorio je prirodne kamene mostove - Veliki i Mali prirodni most - ispod kojih možete prošetati i diviti se snazi prirode. Poučna staza je lagana i vodi kroz šumu uz potok, što je čini savršenom za obiteljsko upoznavanje s jedinstvenim prirodnim fenomenima.