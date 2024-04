Obožavaš paštu? Uz ovaj trik će tjestenina imati manje kalorija

Špageti, lasagne, cannelloni, farfalle, njoki… Toliko je vrsta tjestenine i sve su tako ukusne. Bez obzira biraš li bolonjez, umak od rajčice ili carbonaru, pašta je uvijek odlična ideja jer je hranjiva i ukusna, a vole je mali i veliki. Talijanska je kuhinja jedna od najpopularnijih u svijetu, ali ima i svoju manje dobru stranu – barem ako paziš na liniju. Naime, tjestenina, osobito ona od bijelog brašna, ima dosta kalorija – a još kad dodamo umake s vrhnjem ili sirom te parmezan, ovo jelo postaje kalorijska bomba.

Naravno, uvijek je bolje birati integralnu varijantu tjestenine koja je zdravija jer ima i do dvostruko više vlakana - a to je dobro za tvoju probavu i ujedno će produljiti osjećaj sitosti. Tako zapravo integralna tjestenina nema značajno manje kalorija od one bijele, ali zbog sastava ćeš imati potrebu pojesti manje i nećeš tako brzo trebati još hrane.

Postoji još jedan učinkovit trik kako mažeš smanjiti kalorijsku vrijednost svog obroka tjestenine – trebaš je potpuno ohladiti. Pašta od jučer ionako je nerijetko još ukusnija, a osim toga, manje deblja.

Naime, stvar je u tome da se nakon rashlađivanja mijenja kemijska struktura škroba, odnosno od složenih ugljikohidrata nastaje takozvani rezistentni škrob. Ovakav škrob u određenim je količinama dobar za naše zdravlje – odnosno za rad crijeva. Ovu vrstu vlakana teže apsorbiramo i time dobivamo manje kalorija. Trik za tjesteninu vrijedi i za ostale ugljikohidrate, kao što su krumpir i riža.

Dakle, nakon što skuhaš neku od ovih namirnica na uobičajen način, trebaju odstajati 24 sata u hladnjaku. Naravno, ne moraš ih zatim jesti hladne, možeš ih ponovno ugrijati. Na ovaj ćeš način "uštedjeti" više od 10 posto kalorija pa su svom omiljenom jelu možeš neopterećeno uživati.

