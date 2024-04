Nije svaki sir isti, a ovo je najzdraviji sir na svijetu

Od goude do gorgonzole, od parmezana do kozjeg sira, postoji toliko različitih vrsta ovog popularnog mliječnog proizvoda da se može naći nešto za svačiji ukus. Ljubiteljima ove namirnice nikad nije dosta, no je li sir zapravo dobar za naše zdravlje? To ovisi o tome koliko sira konzumiramo, ali i koju vrstu – neki su sirevi jednostavno zdraviji pa možemo uživati u njima bez grižnje savjesti (ali naravno, ipak ne neograničenim količinama).

Općenito, nutricionisti savjetuju da ne bismo trebali jesti više od 50 do 60 grama sira na dan. Naime, iako je ova namirnica bogata proteinima i hranjivim sastojcima kao što su vitamini A, B2 i B12 te kalcijem koji je važan za zdrave zubi i kosti, sadrži i dosta soli, kao i masti. Upravo zbog toga pretjerana konzumacija sira može povisiti razinu kolesterola u krvi, kao i naš krvi tlak.

Ali, kako smo već ustvrdile, nije svaki sir isti. Neki sadrže više hranjivih tvari, a manje soli i masnoće pa su time i zdraviji.

Najzdravija vrsta sira

Nutricionisti kažu kako je najzdravija vrsta sira poznati talijanski specijaliteti – mozzarella. Mozzarella je ukusna, ali i lagana pa ne čudi što spada u najprodavanije sireve na svijetu. Doduše, sa 238 kalorija na 100 grama mekana mozzarella nije najmanje kalorični sir (u toj kategoriji prestiže je, na primjer, posni sir), ali zato ima izvrstan sastav: na 100 grama sadrži čak 17 do 20 grama proteina, 450 mg kalcija, 20 mg magnezija te vitamine B skupine.

Na drugom mjestu najzdravijih sireva nalazi se svježi sir jer osim što također sadrži mnogo proteina, ima malo kalorija. Točnije ima tek nešto više od 100 kalorija na 100 grama te čak 13 grama proteina.

Treće mjesto na ovoj ljestvici zauzima jedan žuti sir: ementaler - koji je odličan izvor vitamina D, proteina i kalija.

Najmanje zdravi sirevi

Sirevi koje bi trebalo jesti u što manjim količinama su oni masni koji sadrže veliku količinu soli, kao što su sirevi s plemenitom pljesni te ovčji sir. Ipak, tvrdi i polutvrdi sirevi dobar su izvor kalcija pa bi se, u umjerenoj količini, trebali naći na tvom jelovniku. S druge strane, postoji jedna vrsta sira koju bi bilo najbolje izbjegavati jer slovi kao najnezdravija vrsta – a to je topljeni sir. Naime, soli u topljenom siru sastoje se od fosfata koji mogu uzrokovati brže staranje krvnih žila, bubrega i kostiju te povećavaju rizik od moždanog i srčanog udara. Zato, idući put uobičajeni sir na pizzi ili u toastu zamijeni mozzarellom i uživaj u svom zdravom obroku.

