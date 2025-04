Ovog Uskrsa napravi najsočniju pincu. Tajna je u ovom koraku

Za ovaj Uskrs, tema je ručni rad i domaće - od ukrasa do jela koja ćeš poslužiti svojim gostima. Nije problem napraviti pisanice koje su bojane prirodnim bojama, niti držače za salvete u obliku zečica, no što je s tradicionalnim jelima koje su dosad kupovala u dućanu? Ako ove godine planiraš kuhati šunku i raditi francusku salatu, mogla bi se okušati i u izradi tradicionalne pince.

Istražili smo što ti treba i koliko je komplicirano raditi domaću pincu.

Uskrsna pinca

Možda se čini kao komplicirani postupak, ali izrada pince nije ništa zahtjevnije od izrade kruha. A ako ti je to uspjelo barem jednom u žviotu, nemaš brige ni problema. No čak i ako si s pećnicom na "vi", uz ovaj recept, kuhinja (a i cijeli dom) ovog Uskrsa će ti mirisati na pincu. U ovom receptu dodajemo malo ruma, no slobodno možeš napraviti i bezalkoholnu verziju.

Uskrsna pinca sastojci:

200 ml mlijeka

1 suhi kvasac

550 g glatkog brašna

50 ml ulja

3 žumanjka

120 g šećera

2 vanilin šećera

50 g otopljenog maslaca

2-3 prstohvata soli

korica 1 limuna

korica 1 naranče

1 žlica ruma ili rakije

1 veća sitno naribana jabuka

Foto: Pixabay

Uskrsna pinca priprema: