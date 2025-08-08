Nova sezona, nova boja kose: Trendi nijanse koje će se nositi ove jeseni

Jesen 2025. donosi nježnost, dubinu i prirodnu eleganciju u svijet boja za kosu. Umjesto radikalnih promjena, naglasak je na sofisticiranim nijansama koje se stapaju s tvojim stilom i tonom kože

Bližimo se kraju ljeta i već se naveliko priča o modnim i beauty trendovima koji će ove jeseni zavladati ulicama. Jesen je oduvijek bila savršeno vrijeme za novi početak – nakon mora, sunca i slane vode, mnogi od nas osjećaju potrebu za promjenom i osvježenjem. A gdje bolje započeti nego s novom frizurom? Nova sezona donosi i novu energiju, a nova boja kose savršen je način da uneseš svježinu u svoj izgled. Prema predviđanjima Vogue Scandinavia, ove će jeseni prevladavati tople, bogate i prirodno sofisticirane nijanse koje podsjećaju na najdraže džempere i cozy šalove.

Zaboravi visoki kontrast i prenaglašeni sjaj – jesen 2025. donosi nježne prijelaze, raskošne tonove i naglasak na prirodnoj ljepoti. Izdvajamo sedam najpoželjnijih boja za kosu koje će biti u centru pažnje u nadolazećoj sezoni.

Kašmir plava

Zamisli boju koja izgleda toplo poput tvog omiljenog vunenog džempera – to je kašmir plava. Bež nijanse pomiješane s medenim i karamel tonovima stvaraju luksuzan, ali prirodan izgled. Savršena za svjetliji ten i hladniji podton kože. Idealna ako želiš izaći iz zone jarkih plavuša i prijeći u nešto nježnije i sofisticiranije.

Ginger Spice

Bakrene nijanse ove sezone dobivaju novu dimenziju – bogatije su, toplije i nosivije nego ikad. Ova crvenkasta boja podsjeća na cimet i jantar, sjajno pristaje osobama sa svijetlim do srednje toplim tenom. Ako si brineta koja razmišlja o crvenim tonovima, ovo je savršen prijelaz.

Mocha Mousse Brunette

Savršen spoj tamne čokolade i karamela, ova srednje smeđa nijansa izgleda kremasto i elegantno. Pruža dimenziju i toplinu, a osobito dobro pristaje maslinastoj i toploj puti.

Scandi Blonde

Inspirirana svježinom Baltičkog mora, ova nijansa kombinira pepeljastu bazu sa sunčanim krajevima. Lagano posvijetljeni pramenovi oko lica unose svježinu, a najbolje pristaje osobama sa svjetlijim tenom i neutralnim ili hladnim podtonom. Idealna za prirodne plavuše koje žele osvježiti izgled.

Espresso-Martini Brunette

Tamnija od klasične brinete, ali s elegantnim sjajem i dubinom. Gotovo crna nijansa s primjesom espressa i završnim sjajem laka za kosu djeluje sofisticirano i glamurozno. Najbolje izgleda na hladnijim podtonovima kože i ženama koje žele nešto dramatično, ali ne i oštro.

Champagne Brunette

Za sve brinete koje žele dodati malo svjetline bez drastičnog posvjetljivanja. Kombinacija badema, meda i zadimljenog karamela stvara neutralnu, toplu nijansu punu sjaja. Lijepo pristaje osobama s toplim ili neutralnim tenom.

Elegantna siva kosa

Sijeda kosa više nije nešto što se skriva – ove jeseni nosi se s ponosom. Umjesto da se boja prikriva, nježno se prelazi iz prirodnih korijena u srebrne pramenove, stvarajući elegantan i moderan izgled. Posebno laskava za žene s neutralnim ili hladnim tenom.