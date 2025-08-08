Horoskop za petak: Bikovi uživaju u ljubavi, lavovi imaju financijske izdatke

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Svoju sreću u osobnom životu podijelit ćete s bliskim ljudima. Moguće je da ćete pozvati goste koje volite. POSAO: Što god da radite, danas ćete se bez brige moći osloniti kako na druge, tako i oni na vas. Uslijedit će lijepa suradnja. ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte pravilno disanje.

Bik

LJUBAV: Faza uživanja u ljubavi i životu nastavit će se i danas. Imat ćete gotovo sve što možete poželjeti. POSAO: Odličan je dan sve poslove u kojim se traži povezanost s ljudima i smisao za lijepo. Sve teče sve bolje i bolje. ZDRAVLJE&SAVJET: Kašalj.

Blizanci

LJUBAV: Većini ljubavnih događaja vi ćete naći poneku manu. Pokušajte stvari gledati manje strogo i opustite se. POSAO: Neće se ništa pokrenuti ako budete samo čekali. Trebate se pokazati, javiti, predstaviti. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će biti promukli.

Rak

LJUBAV: Ako ste odlučili biti ljubazniji, neka to bude iskreno. Svako pretvaranje odvest će vas korak nazad u odnosima. POSAO: Ako proanalizirate ono što ste napravili, možete biti sasvim zadovoljni. Barem vam posao ide od ruke. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi.

Lav

LJUBAV: Morat ćete se malo pomučiti kako bi osvojili nečije srce. Ako vam je to prezahtjevno, pričekajte. POSAO: Mogući su financijski izdaci na koje niste računali. Ne brinite zbog toga, sve će se brzo povratiti na drugoj strani. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite određeni.

Djevica

LJUBAV: Mala unutrašnja previranja neće ugroziti vašu stabilnu vezu. Oni koji su još sami neka ne odustaju od udvaranja. POSAO: Današnji financijski planovi mogli bi osujetiti suradnju s mladim kolegama na poslu. Nađite kompromis. ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte se vlastite grubosti.

Vaga

LJUBAV: Oni koji su uspjeli uspostaviti otvoreniji kontakt s osobom s posla, danas bi je mogli pozvati da izađu. POSAO: Posao ćete odraditi poput zombija, a onda ćete oživjeti baveći se sportom, zabavom, prijateljima i ljubavlju. ZDRAVLJE&SAVJET: Možete se opustiti.

Škorpion

LJUBAV: Pokušat ćete se još više zbližiti s osobom koju volite. U tome će vam pomoći vaš unutrašnji glas, kao i seks. POSAO: Mnogi će radeći osmišljavati novi projekt koji još nema realne temelje. Ipak, vizije će biti vrlo jasne. ZDRAVLJE&SAVJET: Vidjet ćete cjelinu stvari.

Strijelac

LJUBAV: U ljubavnim pitanjima neka vas danas vodi vaša intuicija. Uz njenu pomoć sve će biti bolje i lakše. POSAO: U poslovima gdje postoji slobodna razmjena ideje, danas biste mogli briljirati. Sve uhodane djelatnosti bit će vam dosadne. ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite zlatnu sredinu.

Jarac

LJUBAV: Nedostajat će vam emotivnog ispunjenja, ali i senzacionalizma kojim obično prazninu popunjavate. POSAO: U poslovima s mladima iznjedrit ćete inventivne ideje koje će cijelu stvar pomaknuti korak naprijed. ZDRAVLJE&SAVJET: Pomozite slabijima.

Vodenjak

LJUBAV: Ono što ste rekli imat će pozitivan učinak. Partner će razmisliti o realitetima, a vi ćete biti zadovoljniji. POSAO: Odradit ćete ono što morate i učinit ćete to što brže možete. Nakon toga posvetit ćete se dragim ljudima. ZDRAVLJE&SAVJET: Izađite u prirodu na svjež zrak.

Ribe

LJUBAV: Kad bi zbrojili sve svoje ljubavne snove, shvatili biste da u posljednje vrijeme samo sanjate. Spustite se na zemlju. POSAO: Klimanje glavom nikom nije od koristi, ali ni pokretanje revolucije nije najbolje rješenje. Treba razmisliti. ZDRAVLJE&SAVJET: Uspjeh u alternativnim terapijama.

