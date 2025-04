Mladi luk nije samo za Uskrs. Evo 5 razloga zašto ga treba češće jesti

Mladi luk izvrstan je dodatak mnogim jelima, no najčešće ga jedemo samo za Uskrs. Puno je više od samo dodatka blagdanskom stolu - osim što je pun vitamina, ima i brojne zdravstvene benefite, od antibakterijskih svojstava do smanjenja rizika od srčanih bolesti i dijabetesa.

U nastavku donosimo pet razloga zašto bi trebala češće jesti mladi luk.

Dobar je za probavu i osjećaj sitosti

Jedna šalica narezanog mladog luka daje ti oko 10% dnevne potrebe za vlaknima. Vlakna su super važna jer ti pomažu da se dulje osjećaš sito, podržavaju redovitu probavu i pomažu u snižavanju razine „lošeg“ kolesterola. Osim toga, hrana bogata vlaknima može smanjiti rizik od razvoja dijabetesa tipa 2, srčanih bolesti, pa čak i određenih oblika raka.

Antikancerogena svojstva

Kao i ostali članovi allium obitelji (poput češnjaka i poriluka), mladi luk sadrži alicin — biljni spoj koji ne samo da mu daje prepoznatljiv miris i okus, već i potencijalno blokira rast stanica raka. Najviše se istražuje njegov učinak na rak želuca, ali znanstvenici još pokušavaju otkriti točan mehanizam. Nagađa se da alicin može usporiti rast tumora i spriječiti stanice da uopće postanu kancerogene. Nije loše za jednu „ukrasnu travku“, zar ne?

Pomaže u borbi protiv infekcija

Mladi luk ima dugu povijest korištenja u narodnoj medicini, baš poput svog rođaka češnjaka. Njegovi prirodni spojevi imaju sposobnost borbe protiv bakterija, gljivica i virusa. Znanstvena istraživanja pokazuju da ekstrakti iz nekih vrsta luka mogu, u visokim koncentracijama, zaustaviti rast opasnih bakterija poput salmonelle i E. coli. Iako nećemo zamijeniti antibiotike zelenim lukom, redovita konzumacija svakako može dati tvojim obrambenim mehanizmima dodatni boost.

Štiti tvoje stanice

Znaš one „slobodne radikale“ koje svi spominju kad govore o starenju i bolestima? E pa, mladi luk se s njima zna obračunati. On je pun antioksidansa — konkretno flavonoida i polifenola — koji neutraliziraju te štetne molekule i tako čuvaju tvoje stanice od oštećenja. Antioksidansi su ključni u prevenciji kroničnih bolesti poput raka, bolesti srca i starenja mozga.

Podržava imunitet

Sadrži vitamin C, koji je poznat po tome da jača imunološki sustav i pomaže u obrani od svakodnevnih infekcija. Uz to, tu je i kvercetin — flavonoid koji dodatno pojačava protuupalno djelovanje i može pomoći tvojem tijelu da učinkovitije reagira na viruse i bakterije. Posebno korisno u sezoni prehlada kad svi oko tebe šmrcaju, a ti želiš ostati zdrava i energična.

Recepti s mladim lukom

Njegovi listovi imaju blago lukasti okus, dok je "bijeli dio" ljući i jači, no oba se mogu koristiti u brojnim receptima. Bilo da ga jedeš sirovog na salatu ili koristiš samo kao začin, mladi luk je itekako svestrana namirnica. Izdvojili smo tri recepta da ti damo ideju kako započeti.

Jaja s mladim lukom recept

Možda najpopularniji način pripreme mladog luka je uz kajganu. Miris mladog luka na maslinovom ulju ispunit će ti dom, a u kombinaciji s jajima je odlično za doručak ili večeru. Idealno za brzinski, ali fini obrok kad ti se ne da previše razmišljati. Najbolje ide s prepečenim kruhom ili na tostiranom bagetu.

Jaja s mladim lukom sastojci:

4 jaja

2 mlada luka (bijeli i zeleni dio)

1 žlica maslaca ili maslinovog ulja

Sol i papar po ukusu

Malo mlijeka ili vrhnja (po želji)

Jaja s mladim lukom priprema:

Nasjeckaj mladi luk na tanke kolutiće. Bijeli dio posebno, zeleni dio posebno (zeleni dio dodajemo kasnije da ostane svjež). Na srednjoj vatri otopi maslac ili zagrij ulje pa dodaj bijeli dio luka. Pusti minutu dvije da dobije zlatnu boju. U zdjelici razbij jaja, dodaj malo mlijeka ili vrhnja ako voliš kremastije, i začini sa soli i paprom. Polako ih ulij preko luka i lagano miješaj – kao kajganu. Kad su skoro gotova, ubaci i zeleni dio mladog luka i promiješaj još jednom.

Salata od rotkvica i mladog luka recept

Za nešto malo više osvježavajuće, tu je salata s mladim lukom i rotkvicom, koja je također često zanemareni sastojak u kuhanju. Kombinacija svježih okusa uz malo limuna i maslinovog ulja ovo pretvara u pravu proljetnu salatu. Možeš u nju dodati malo pečene piletine za kompletan obrok ili ju jesti kao prilog.

Salata od rotkvica i mladog luka sastojci:

1 žlica svježe iscijeđenog soka od limuna

Pola žličice senfa

Sol i svježe mljeveni crni papar

Ekstra djevičansko maslinovo ulje

200 grama rotkvica

1 svežanj zelene salate

3 mlada luka

Salata od rotkvica i mladog luka priprema:

U maloj zdjeli pomiješaj nasjeckani mladi luk, limunov sok, senf i sol. Dok miješaš, postupno dodaj maslinovo ulje dok se smjesa ne pretvori u dresing za salatu. Rotkvice pospi prstohvatom soli i ostavi sa strane (trebat će nam kasnije). Nareži zelenu salatu na sitnije komade kako bi ih lakše jela. Polovicu zelene salate stavi u veliku zdjelu i pomiješaj s 1 do 2 žlice pripremljenog dresinga. Dodaj preostalu salatu i pomiješaj s još 1 do 2 žlice dresinga. Prelij rotkvice preostalim dresingom. Prebaci zelenu salatu u zdjelu za posluživanje i pospi ju rotkvicama i mladim lukom neposredno prije posluživanja.

Krem juha od krumpira i mladog luka recept

Ova krem juha je savršena za kišne dane i one kad ti treba „nešto toplo za dušu“. Podsjeća na francusku juhu vichyssoise, no u ovom receptu umjesto poriluka ćeš koristiti mladi luk. On je joj dati nešto drugačiji okus, no i dalje će ostati taj miris i ton luka.

Krem juha od krumpira i mladog luka sastojci:

4 srednja krumpira, oguljena i narezana na kockice

4-5 stabljika mladog luka

1 manja glavica luka (po želji)

2 žlice maslaca ili ulja

700 ml povrtnog temeljca (ili vode + kocka)

100 ml vrhnja za kuhanje (ili mlijeka)

Sol, papar, muškatni oraščić po ukusu

(Opcionalno) malo naribanog sira za serviranje

Krem juha od krumpira i mladog luka priprema: