Zapečeni njoki s umakom bolonjez - jelo za cijelu obitelj

Za pripremanje ovog jednostavnog jela potrebno je 25 minuta, a ovo bi moglo postati omiljeno jelo cijeloj obitelji

Bolonjez (bolognese) umak obožava cijela obitelj, najčešće se radi i o najdražem jelu većine mališana. Stoga je uvijek dobro naučiti pripremati još neke obroke s ovim omiljenim umakom.

Bolonjez (bolognese) umak je jelo koje možeš lako pripremiti unaprijed i zamrznuti. Isti je slučaj i s njokima koji čekaju u zamrzivaču. Osiguraj se da imaš oboje pri ruci i u samo nekoliko minuta pripremit ćeš izvrsno jelo za cijelu obitelj, piše Okusno.je.

Sastojci:

bolognese umak

500 g svježih ili smrznutih njoka

150 g ribanog cheddara ili mozzarelle (ili neki drugi sir koji se dobro topi)

Priprema:

Pećnicu zagrijemo na 200 stupnjeva Celzijusa. Pripremimo lim za pečenje veličine otprilike 25 x 20 centimetara.

Ako je bolonjez umak smrznut, potrebno ga je odlediti. Najbolje ga je ostaviti u hladnjaku preko noći. Stavi se u veću tavu i zagrije do vrenja.

U umak dodamo njoke. Lagano promiješamo i poklopljeno kuhamo 5 do 8 minuta (za svježe njoke) ili dok ne postanu mekani (za smrznute njoke).

Umak s njokima prebacimo u lim za pečenje te pospemo ribanim sirom po vrhu. Pečemo 10 do 15 minuta u zagrijanoj pećnici dok se sir ne zapeče, a umak lagano vrije.

Pripremljeno jelo se može poslužiti uz salatu. Dobar tek!

"okusno.je"