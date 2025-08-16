Prva dva kandidata koji stižu u devetu sezonu 'Života na vagi' su - Nena i Domagoj!

Nena je iz Dicma, Domagoj iz Zagreba, ali oboje imaju istu želju - izgubiti nagomilane kilograme i živjeti zdraviji život!

NENA, 26, DICMO

Mlada majka spremna je otvoriti novo poglavlje života

Iz Dicma dolazi Nena koja svoj život promišlja s puno emocija i još više snova, a za sebe kaže da je uporna, zabavna i iskrena. „Opuštam se u snovima sanjareći sve ono što bih željela u budućnosti“, kaže majka tri djevojčice te otkriva kako je jedan od tih snova osjećati se dobro u vlastitoj koži.

Višak kilograma joj otežava svakodnevicu, a najveći strah su zdravstveni problemi i pomisao da bi mogla izostati s obiteljskih fotografija, pa je prijava u 'Život na vagi' bio ispravan potez. „Fizički mogu dosta toga, ali sve je teže i zahtijeva više vremena. Voljela bih probati zipline, vratiti se u djetinjstvo i zaigrati graničara”, kaže 26-godišnjakinja koja radi kao zaposlenica tvornice za preradu ribe.

Rtl

Njezin najveći junak je mama, žena koja joj je pružila sve što je mogla i koja je i danas jednako predana svojim unukama. Kada bi mogla mijenjati prošlost, kaže da se ne bi dovela u sadašnje stanje i manje bi težila savršenstvu. A kada se pogleda u ogledalo, vidi zarobljenu osobu koja pokušava izaći, osloboditi se i živjeti punim plućima tako da za pet godina zamišlja sebe na poslu, sređenu i zadovoljnu, kako se vraća u svoju kuću - lakša, sretnija i puna energije za život koji je čeka.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo.

DOMAGOJ, 41, ZAGREB

Rtl

Strastveni navijač Dinama i kuhar s jasnim ciljem

Društven, šaljiv i snalažljiv, ali i tvrdoglav te ponekad malo lijen - tako sebe opisuje Domagoj, kuhar iz Zagreba koji kuhanje ne doživljava samo kao posao nego kao strast. „Oduvijek sam volio kuhati. Istina, zna biti stresno i naporno, ali dinamika i kreativnost tog posla su ono što me puni energijom“, kaže 41-godišnjak koji se u kuhinji osjeća kao kod kuće.

Najviše ga zabrinjavaju zdravstvene posljedice, ali i mogućnost da zbog težine jednog dana ne bi mogao raditi svoj posao punom snagom. Upravo zato odlučio je stati na kraj starim navikama. „Ovo je zadnji vlak. Moram uskočiti jer ovako više ne ide. Želim biti zdraviji, uživati više s obitelji, vratiti se nogometu, ići na Dinamove utakmice, a možda se odvažiti i na skok padobranom, bungee jumping ili rafting“, iskreno kaže.

Rtl

Domagojev najveći uzor bio je pokojni djed - čovjek od kojeg je puno naučio i s kojim je dijelio najljepše trenutke djetinjstva. Kad bi mogao vratiti vrijeme, priznaje, jednostavno bi manje jeo i bio mršaviji, a u budućnosti se vidi u ulozi šefa kuhinje u nekom dobrom restoranu - nasmiješen, zdrav, zdravljem i s novom energijom, spreman za sve životne izazove.

