Ljetna špica u Makarskoj: Zgodne dame okupirale rivu i pretvorile je u modnu pistu

Prošli tjedan naš fotograf Pavao Bobinac ulovio je street style na splitskoj Rivi, a ove subote ponovno je fotografirao lijepe Dalmatinke. Ljetna špica u Makarskoj još jednom je dokazala da stil ne poznaje granice – svaka dama imala je svoj modni potpis, a zajednički im je bio nepogrešiv osjećaj za trend. Kako izgleda moda na rivi u Makarskoj pogledajte u velikoj foto galeriji.