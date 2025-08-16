Ljetna špica u Makarskoj: Zgodne dame okupirale rivu i pretvorile je u modnu pistu
Pavao Bobinac/Dosadni fotograf
Makarska špica - 16. 8. 2025.
STREET STYLE NA MORU

Ljetna špica u Makarskoj: Zgodne dame okupirale rivu i pretvorile je u modnu pistu

16. kolovoza 2025.

Prošli tjedan naš fotograf Pavao Bobinac ulovio je street style na splitskoj Rivi, a ove subote ponovno je fotografirao lijepe Dalmatinke. Ljetna špica u Makarskoj još jednom je dokazala da stil ne poznaje granice – svaka dama imala je svoj modni potpis, a zajednički im je bio nepogrešiv osjećaj za trend. Kako izgleda moda na rivi u Makarskoj pogledajte u velikoj foto galeriji.

