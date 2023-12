Financijske novogodišnje odluke: 3 tipične greške i kako ih izbjeći

Blagdani su prilično stresno razdoblje na više razina, a dodatno opterećenje stvaraju neprestani poticaji na dodatno trošenje – i to, počevši od primamljivih Black Friday sniženja. Od kraja studenog sve do Nove godine, naš bankovni račun mora izdržati velike izazove. Čak i ako smo čvrsto odlučili ove godine pripaziti i ne trošiti previše. No onda dođe siječanj i ustanovimo kako smo ispraznili svoju kasicu prasicu, a ušteđevine - nema.

Ako ti je dosta toga da ti financijski problemi stalno zadaju glavobolje, iskoristi početak nove godine i okreni novi list. Vrijeme je za bolje planiranje trošenja i štednje kako bi kraj 2024. dočekala neopterećena i u plusu. Naravno, većina nas će po ulasku u novu godinu donijeti neke financije odluke, ali nisu sve jednako dobre i realne.

Ove 3 tipične novogodišnje odluke pokazale su se lošima i zato ih je bolje zamijeniti nekim mudrijima:

U novoj ću godinu štedjeti

Imati ušteđevinu za 'crne dan' nešto je prijeko potrebno za miran san. Nikad ne znaš kakva te nevolja može zadesiti, a onda je sve u toliko gore kad u takvoj situaciji još moraš posuđivati novac. Razumljivo je zato da mnogi ljudi donesu odluku kako će u novoj godini konačno početi štedjeti.

Ipak, ako imaš dugove, ova odluka nije realna i nema puno smisla. Naime, dugovi obično sa sobom donose dodatni trošak i zato je preduvjet za štednju taj da ih se riješiš. Neka ti u 2024. godini prvi cilj bude zatvoriti dugove – i pri tom stavi fokus na kamate i naknade koje trenutačno otplaćuješ, a mogla bi ovaj iznos staviti na svoju štednju. S tim u vezi, financijski stručnjaci savjetuju da se držimo pravila 50/30/20.

50 posto svog prihoda potroši na fiksne stavke kao što us stanarina i režije, 30 posto za varijabilne stavke kao što su prehrana, odjeća i hobiji. 20 posto svog mjesečnog prihoda rezerviraj za pokrivanje dugova. Naravno, ovdje trebaš biti fleksibilna – ako 20 posto tvog prihoda nije dovoljan za otplatu dugovanja, morat ćeš smanjiti iznos u drugoj kategoriji troškova.

Imam velike ciljeve koje ću ostvariti

Umjesto da si postaviš velike i nerealne ciljeve koje ćeš teško ostvariti, radije ih 'razlomi' na manje korake. Neka se tvoji financijski ciljevi odnose na manje iznose i kraće rokove. Umjesto da, na primjer, doneseš odluku kako ćeš u 2024, uštedjeti za nešto veliko, odluči da ćeš svaki mjesec na stranu stavljati 5 posto svog prihoda – ali da ćeš se toga držati kroz cijelu godinu. Kao postaviš realne i kratkoročne ciljeve puno je veća šansa da ćeš se držati donesene odluke.

Od 1. siječnja okrećem novi list

Iako početak godine ima jaku simboliku i energiju novog početka, smiješno je vjerovati kako ćeš baš na 1. siječnja, kao da si mahnula čarobnim štapićem, probuditi kao nova osoba koja donosi dobre financijske odluke.

Umjesto toga, ključno je najprije osvjestiti koje su uopće tvoje želje za 2024. Najbolje je da ih zapišeš kako bi imala jasnu predodžbu svojih ciljeva. Zatim trebaš skovati plan – a prvi korak je – pogled unazad. Zapitaj se: Kakva je trenutačno tvoja financijska situacija? Trošiš li više nego što zarađuješ? Jesi li završila godinu s još većim dugovanjem? Kojih se mjesečnih troškova možeš odreći?

Nakon toga bitno je podijeliti svoje mjesečne troškove na fiksne i varijabilne. Pri tom, na one fiksne, kao što su stanarina i režije gotovo je nemoguće utjecati, ali zato trebaš dobro razraditi varijabilnu kategoriju nad kojom često nemamo dovoljno kontrole. Osim toga, financijski stručnjaci savjetuju kako je ključno stalno provjeravati i prilagođavati naš mjesečni budžet - jer promjene u prihodima i rashodima na mjesečnoj bazi nemoguće je izbjeći. Dakle, do nepredviđenih će troškova nužno doći, ali zato treba biti fleksibilan i ne dopustiti da nas to obeshrabri.

