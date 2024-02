Elegantne biljke koje traže pažnju - evo što trebaš znati o orhidejama

Elegantna i pomalo egzotična, orhideja je prava ljepotica među sobnim biljem i jedan je od najpoželjnijih ukrasa u interijeru. Ipak, želimo li da bude zdrava, raskošna i u cvatu, o orhideji se treba znati brinuti na pravilan način. Za razliku od ostalog zelenila, orhideja iziskuje malo drugačiju brigu.

Orhideja je biljka iz porodice Orchidaceae, a cijela ta porodica naziv je dobila po dva gomoljasta korijena. Izuzetno su sofisticirane i uljepšat će svaki prostor u kojemu se nalaze. Mnogi smatraju da su upravo orhideje 'kraljice cvijeća', a na svijetu postoji čak oko 30.000 vrsta orhideja te još više hibrida.

Iako su široko rasprostranjene i dostupne u mnogim trgovinama, a često ih viđamo i u privatnim domovima i u poslovnim prostorima, orhideje je vrlo važno znati održavati želimo li da one cvatu barem jednom godišnje.

Iako mnogi smatraju da su orhideje komplicirane za održavanje, to zapravo i nije točno jer one ne traže puno pažnje niti vremena, no važno je držati se određenih pravila. Neke od najvažnijih stvari koje bi svatko trebao znati o održavanju i uspješnom uzgoju ovih egzotičnih ljepotica otkrivamo u nastavku.

Vole svjetlo i vlažan zrak

Orhideje je najbolje držati na prozorskim daskama jer vole svjetlost, no ne i direktno sunce. Najprikladniji im je polusjenovit položaj. Ako su listovi orhideje previše blijedi, znači da ima previše svjetlosti. Ako pak su listovi tamniji, orhideja ima premalo svjetlosti. Kod idealne količine svjetlosti, listovi orhideje su zeleni, čvrsti i uspravni. Vole svjež i vlažan zrak, odnosno idealna temperatura po danu im je 16-22°C. S obzirom na to da je riječ o tropskoj biljci, orhideje vole vlagu. Upravo radi toga, orhideju možeš držati i u kupaonici ili kuhinji, ako ima dovoljno prirodne svjetlosti. Ako je zrak u prostorijama gdje su orhideje suh, savjetuje se koristiti ovlaživače prostora, a možeš i na radijatore staviti posudice s vodom te tako povećati vlažnost zraka.

Foto: Unsplash

Način zalijevanja je najvažniji

Upravo je način zalijevanja kod održavanja orhideja vrlo važan. Orhideje trebaju vodu da bi rasle, no ne smije ih se prečesto zalijevati. Uz to, ne zalijevaju se na uobičajen način, već ih je najbolje 'potapati'. Napuni posudu s vodom i unutra stavi orhideju s teglom koja na dnu ima rupu. Ostavi orhideju u vodi oko 20 minuta i nakon toga je izvadi iz posude, ocijedi i vrati u ukrasnu teglu. Prilikom potapanja i listove možeš navlažiti vodom i to tako da ih poprskaš kako bi uklonila prljavštinu. Orhideje je dovoljno zalijevati jednom tjedno, a prije sljedećeg zalijevanja korijenje orhideje mora biti suho. Orhideja nikad ne smije dulje stajati u tegli s vodom jer će to izazvati truljenje korijenja. Upravo je trulo korijenje najčešće znak preobilnog zalijevanja.

Foto: Unsplash

Kod presađivanja je najbolje odabrati poseban supstrat

Ako je orhideja prestala cvasti, možda je vrijeme za presađivanje. Isto tako, orhideje se presađuju ako je korijenje počelo truliti. Orhidejama ne treba velika tegla jer korijenje mora biti 'natiskano' pa je najbolje koristiti teglu iste veličine. Izvadi orhideju iz postojeće tegle, makni ostatke kore i odreži mrtvo korijenje. Najbolje ih je saditi u plastične tegle koje na dnu imaju rupe kroz koje će otjecati višak vode, ali i kako bi zrak među korijenjem lakše strujao. Za presađivanje se ne koristi klasična zemlja, već supstrat koji brzo propušta vodu, a najbolji je onaj od kokosa. Gotova zemlja odnosno supstrat za orhideje može se kupiti u brojnim trgovinama. Posudica u kojoj se nalazi orhideja trebala bi biti prozirna kako bi uvijek mogla provjeriti u kakvom je stanju korijenje biljke. Orhideje je potrebno redovno presađivati i uvijek se koristi svjež supstrat.

Foto: Pexels

Na što obratiti pažnju kod kupnje?

Želiš li da ti orhideja traje godinama, vrlo je važno već kod kupnje odabrati biljku koja je zdrava. Posebnu pažnju obrati na korijenje – ono ne smije biti oštećeno. Tegla u kojoj se nalazi ne bi smjela biti natrpana kamenčićima ili mahovinom, bez mogućnosti otjecanja vode. U tom slučaju, velike su šanse da je korijenje trulo.