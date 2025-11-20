HUSH HUSH Market i Issa Arts predstavili nove lončiće za ljubitelje životinja

Više od 40 izlagača predstavit će svoje unikatne proizvode – od nakita i odjeće do dekoracija za dom i prirodne kozmetike 13. i 14. prosinca u Muzeju suvremene umjetnosti

Ove blagdane, HUSH HUSH Market donosi još jednu posebnu suradnju koja će osvojiti srca svih ljubitelja životinja i toplih napitaka! U partnerstvu s prepoznatljivim samoborskim brendom Issa Arts, nastala je kolekcija unikatnih lončića koji već sad izazivaju osmijehe. Iz ove kreativne suradnje rodila su se dva nova favorita: Crazy Cat Girl lončić – idealan za prvu jutarnju kavu dok te tvoja mačka promatra onim poznatim “gdje je moja hrana?” pogledom.

I Together Fur-ever lončić – savršen za sve pseće entuzijaste, koji ne mogu zamisliti dan bez svoje šetnje i vjernog prijatelja na četiri noge. Oba lončića odišu prepoznatljivim, toplim i duhovitim ilustracijama iza kojih stoji Issa Arts, mali obrt iz Samobora. Issa i Marko, kreativni dvojac koji stoji iza brenda, već su poznati po ilustracijama u kojima prikazuju ljubav prema prirodi, putovanjima i avanturama. Kupnjom lončića i činiš dobro djelo – dio prihoda od prodaje ide Udruzi "Merida", koja pomaže napuštenim i nezbrinutim životinjama. Na taj način, ova blagdanska priča dobiva još topliju notu – jer ljubav prema životinjama ne staje samo na ilustracijama, već se pretače u konkretna djela.

Novi lončići bit će premijerno predstavljeni 13. i 14. prosinca u Muzeju suvremene umjetnosti na HUSH HUSH marketu, dvodnevnom festivalu koji okuplja najbolje od domaće i regionalne umjetničke i dizajnerske scene. Ovaj jedinstveni događaj poznat je po tome što spaja modu, umjetnost i dizajn te promovira slow fashion, handmade izradu i održive pristupe.

Više od 40 izlagača predstavit će svoje unikatne proizvode – od nakita i odjeće do dekoracija za dom i prirodne kozmetike – a svaki predmet nosi svoju priču, baš kao i novi Issa Arts lončići. Bilo da tražiš poseban poklon za svoje najmilije ili mali znak pažnje za sebe, Crazy Cat Girl i Together Fur-ever lončići idealan su izbor. Možeš ih preorderati već sada i pokupiti na HUSH HUSH Marketu 13. I 14.prosinca ili ih primiti ranije, ako želiš da tvoja blagdanska jutra započnu uz osmijeh (i topli napitak!)