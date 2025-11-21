Jelena Rozga zaštitno lice VZK Laboratory dermokozmetike

VZK Laboratory i Jelena Rozga zajedno u misiji njegovane i autentično lijepe kože

Jelena Rozga, jedna od omiljenih glazbenih zvijezda u regiji, postala je novo lice dermokozmetičkog brenda VZK Laboratory, poznatog po stručnom farmaceutskom pristupu njezi kože. Suradnja počinje kampanjom „Lijepo se vidi“, koja slavi prirodnu, zdravu i njegovanu kožu — bez filtera i pretjeranih estetskih zahvata.

Poznata po svojoj autentičnosti, jednostavnosti i ženstvenom stilu, Jelena se savršeno uklapa u filozofiju brenda VZK Laboratory, koji vjeruje da se prava ljepota vidi onda kada je koža zaista njegovana i zdrava.

„Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam postala dio VZK Laboratory obitelji. Vrijednosti koje ovaj brend nosi, kao što su prirodnost, stručnost i briga o zdravlju kože, potpuno su u skladu s mojim uvjerenjima. Jako sam zahvalna na ukazanom povjerenju i veselim se što ćemo zajedno pokazati koliko je važno da koža prije svega bude zdrava i njegovana“, poručila je Jelena povodom početka suradnje.

Iz VZK Laboratory poručuju da su upravo Jelenina karizma, profesionalnost i iskren odnos s publikom bili presudni prilikom izbora ambasadora. Njihovi dermokozmetički proizvodi razvijeni su od strane farmaceuta, s fokusom na jednostavnu i učinkovitu njegu kože prilagođenu svakodnevnom životu.

Osim u Hrvatskoj, kampanja „Lijepo se vidi“ s Jelenom Rozgom u glavnoj ulozi je aktivna i u Srbiji i Crnoj Gori. Proizvodi VZK Laboratory dostupni su u ljekarnama Vaše zdravlje, online trgovinama Vitashop.hr i Webshop.net.hr te prodajnim mjestima Bipe.