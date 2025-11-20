Horoskop za petak: Bikove čeka ljubavna avantura, jarčevi će se usredotočiti na ciljeve

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Sve što vam ne odgovara u vašem ljubavnom životu nastojat ćete gurnuti pod tepih i skrivati od drugih. To je nezdravo. POSAO: Manjak interesa za posao rezultat je vašeg manjka energije. Pokušajte se bolje organizirati, pa ćete povratiti volju za rad. ZDRAVLJE&SAVJET: Treba uredno živjeti.

Bik

LJUBAV: Ako se danas upustite u erotsku avanturu, znajte da ćete gotovo sigurno omanuti. Zato zadržite potrebnu distancu. POSAO: Ne pokušavajte na silu dokazati da ste u pravu, jer niste. Radije prihvatite upute drugih koji su ozbiljniji od vas. ZDRAVLJE&SAVJET: Važnija su djela od riječi.

Blizanci

LJUBAV: Izdatak koji će uslijediti zbog vaše organizacije zajedničkog ručka ili večere malo će vas zabrinuti. POSAO: Sve je više stvari koje vam idu u prilog i čine vaš boravak na radnom mjestu ugodnim. No vi i dalje radite udarnički. ZDRAVLJE&SAVJET: Možete malo predahnuti.

Rak

LJUBAV: Prepoznajete nove ljubavne prilike, a u tome vam pomažu vaši prijatelji. Danas nemojte biti sami, nego izađite. POSAO: Možda će vam se učiniti da vas drugi ne podržavaju, ali to nije točno. Oni su samo oprezni i ukazuju gdje su zamke. ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite brige.

Lav

LJUBAV: Bit ćete u fazi povlačenja i najbolje se osjećati u nekom skrivenom kutku sami sa sobom. To je samo prolazno raspoloženje. POSAO: Nastojte sve važnije poslove što prije privoditi kraju jer će vam uskoro za njih trebati dva put više energije nego inače. ZDRAVLJE&SAVJET: Napunite svoje baterije.

Djevica

LJUBAV: Na dnevni red će isplivati neke stvari iz prošlosti vaše obitelji koje ćete danas morati rješavati. POSAO: Spremni ste privremeno se povući jer slutite da bi vam tako odgovaralo. Na neki ste način u pravu. ZDRAVLJE&SAVJET: Sve je više stvari koje vas umaraju.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Vaga

LJUBAV: Vjerojatno će vam se otvoriti mnoge ljubavne prilike, a svojim ponašanjem vi ćete ih i sami poticati. POSAO: Ponekad vam se čini da su pred vama zadaci sasvim različiti od vas, ali koji će vas nadopuniti i obogatiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Prihvatite sve što dolazi.

Škorpion

LJUBAV: Pred vama je još jedan uspješan ljubavni dan. Svaka vrsta kontakta dobro je postavljena, pa se potrudite biti među ljudima. POSAO: Vaše dramatiziranje mnogima je već dosadilo. Sad vam preostaje novi stil koji znači raditi tiho i profesionalno. ZDRAVLJE&SAVJET: Manje jedite, više se krećite.

Strijelac

LJUBAV: Otvoreni ste za ljude i nova poznanstva, srećete ih relativno lako, ali emotivno ispunjenje je sve dalje. POSAO: Kalkulacije oko mladih ljudi ili kreativnih bavljenja na poslu potrajat će i danas. Gledat ćete da sve bude zanimljivo. ZDRAVLJE&SAVJET: I dalje ste u plusu.

Jarac

LJUBAV: Moguć je razgovor vrlo ozbiljne tematike s vama bliskom osobom. Znat ćete dati savjet ili pružiti podršku. POSAO: Na radnom mjestu pokazujete sve više sklonosti zabavi, a sve manje ozbiljnom radu. Kao da vas je briga za sve. U svom ste svijetu. ZDRAVLJE&SAVJET: Usredotočite se na ciljeve.

Vodenjak

LJUBAV: Male nervoze malo će vam poljuljati samopouzdanje, no samo onda ako vi to dopustite. Kontrolirajte se i sve će biti dobro. POSAO: Danas će vam se zarađeni novac učiniti skromnim, ali shvatite da on nije svrha sama po sebi. Važnije je raditi ono što volite. ZDRAVLJE&SAVJET: Jača vaš interes za kozmetiku.

Ribe

LJUBAV: Pred vama je još jedan dan u kom ćete biti skloni povećanoj osjetljivosti i sve većim zahtjevima prema partneru. POSAO: Neka vas ne brine malo zatišje na poslu. Ono će vam zapravo dobro doći da se malo saberete. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebno vam je više sna.