Kako 'natjerati' orhideju da ponovno procvjeta? Treba slijediti ove korake

Orhideja je jedna od najpopularnijih i mnogima najdražih sobnih biljaka. Zbog svojih je divnih cvjetova vrlo dekorativna te oplemenjuje svaki prostor, no ima jednu manu – prilično je osjetljiva pa briga o njoj baš i nije tako jednostavna. Uz pravilno održavanje, orhideja će cvjetati više puta godišnje.

Ako imaš orhideju koja je odbacila svoje cvjetove, nemoj je još baciti u smeće jer postoje savjeti i trikovi kako 'natjerati' orhideju da ponovno procvjeta. U nastavku donosimo kratak vodič i korisne savjete o tome kako da orhideja ponovno procvjeta.

Kako oporaviti orhideju?

Kada su u zatvorenom prostoru, orhideje mogu cvjetati više puta godišnje, otprilike svakih 3 do 6 mjeseci, no to će se dogoditi samo ako je pravilno održavamo. Ako je tvoja orhideja prestala cvjetati ili je u lošem stanju, ovo su neki od najvažnijih koraka koje možeš učiniti za njezin oporavak.

Raspored zalijevanja : orhideju treba zalijevati jednom tjedno i treba biti siguran da je ishlapila sva voda prije no što ulijemo novu. Pretjerano zalijevanje uzrokovat će truljenje biljke.

: orhideju treba zalijevati jednom tjedno i treba biti siguran da je ishlapila sva voda prije no što ulijemo novu. Pretjerano zalijevanje uzrokovat će truljenje biljke. Gnojidba : za oporavak orhideje trebalo bi koristiti razrijeđeno gnojivo za orhideje koje će pomoći biljci da se oporavi i obnovi. Nutrijenti iz gnojiva raspodijelit će se samo u zdrave dijelove biljke i potaknuti njihov rast. Biljku je u početku najbolje gnojiti svaki drugi tjedan.

: za oporavak orhideje trebalo bi koristiti razrijeđeno gnojivo za orhideje koje će pomoći biljci da se oporavi i obnovi. Nutrijenti iz gnojiva raspodijelit će se samo u zdrave dijelove biljke i potaknuti njihov rast. Biljku je u početku najbolje gnojiti svaki drugi tjedan. Sunčeva svjetlost: da bi ponovno procvjetala, orhideja će trebati određenu razinu sunčeve svjetlosti i topline. Idealno ju je držati na prozoru, no ne bi trebala biti na direktnom suncu. Najbolja pozicija su istočni ili zapadni dio kuće ili stana.

da bi ponovno procvjetala, orhideja će trebati određenu razinu sunčeve svjetlosti i topline. Idealno ju je držati na prozoru, no ne bi trebala biti na direktnom suncu. Najbolja pozicija su istočni ili zapadni dio kuće ili stana. Idealna temperatura : orhideju bi trebalo držati na sobnoj temperaturi između 15 i 23 stupnja, a tijekom zimskog razdoblja najbolje ju je držati u hladnijim prostorijama.

: orhideju bi trebalo držati na sobnoj temperaturi između 15 i 23 stupnja, a tijekom zimskog razdoblja najbolje ju je držati u hladnijim prostorijama. Presađivanje: ako orhideja više ne cvjeta, presađivanje u veće posude može potaknuti njezin oporavak i povećati vjerojatnost cvjetanja. Kod presađivanja orhideja najbolje je koristiti posude s drenažnim rupama te specifičnu mješavinu za sadnju orhideja na bazi kore.

Savjeti za održavanje orhideja

Pravilna briga za orhideju iziskuje malo više pažnje - ne samo da ove lijepe biljke trebaju točno određenu količinu vode, nego traže i prave uvjete - od relativno vlažne zemlje za sobno bilje, do određene količine sunčeve svjetlosti, kako bi se pokazale u svom punom sjaju. Važno je imati na umu i da između faza cvjetanja orhideje hiberniraju kako bi obnovile svoje zalihe hranjivih tvari koje su izgubile tijekom samog cvjetanja - i tada im je potrebno dopustiti da se nakratko odmore.

Međutim, ponekad nije lako prepoznati je li orhideja uvenula ili samo miruje. Postoje neki znakovi koji ukazuju na to da biljci više nema spasa, poput trulog korijenja ili žutih listova. Ako je biljka uvenula, svi listovi će požutjeti u isto vrijeme. S druge strane, listovi mogu biti žuti i tijekom stanja hibernacije, no u tom će slučaju orhideja imati samo jedan ili dva žuta listića.

Ako listovi pri dnu biljke postaju žuti onda ovo nije znak da je uvenula, nego je znak hibernacije jer na ovaj način biljka se rješava starog lišća kako bi napravila mjesta za novo. Slično, ako cvjetovi otpadnu nakon cvjetanja, ovo je znak ulaska u fazu hibernacije i pripreme za iduće cvjetanje.

Foto: Pexels

S obzirom na to da orhideje vole biti njegovane na točno određeni način, prilično su osjetljive i lako ih je 'ubiti' ako nismo sigurni u ono što radimo.

Jedan od najčešćih razloga zašto mnogima orhideje ne uspijevaju je radi neprimjerene količine vode kojom je zalijevamo. Previše vode može dovesti do truljenja korijenja, a tada biljci često nema spasa. S druge strane, premalo vode bit će uzrok žutog i suhog lišća. Isto je i s količinom sunčeve svjetlosti, previše će spaliti listove, dok će premalo sunčeve svjetlosti rezultirati s manje cvjetanja. I na kraju, prehladna prostorija može za biljku biti šok i uzrokovati padanje lišća. Idealna temperatura u prostoriji trebala bi biti između 15 i 23 stupnja.

Redovita njega je ključna za orhideje

Jednom kad se orhideja oporavila, ključno je nastaviti je redovito zalijevati i pravilno njegovati kako bi ona ostala lijepa i zdrava. Jednom mjesečno trebalo bi koristiti gnojivo namijenjeno specijalno orhidejama. Ove posebne vrste gnojiva biljku opskrbljuju vitaminima i nutrijentima koji su joj potrebni. Pritom je važno pridržavati se uputa o korištenju gnojiva jer prevelike količine mogu naštetiti biljci. Na kraju, osiguraj svojoj orhideji mjesto gdje nije na izravnoj sunčevoj svjetlosti jer direktno sunce može isušiti biljku i drži je dalje od previše hladnih prostorija. Također, treba redovito otklanjati uvele cvjetove kako bi joj pomogla pripremiti se za iduću sezonu cvjetanja.

Uz pravilno održavanje orhideja, one mogu trajati čak do 20 godina i cvjetati jednom do dva puta godišnje.