Kućne biljke koje će pročistiti zrak u svakom domu. Ovih 12 dokazano djeluju

Postoje biljke koje ne unose samo ljepotu u tvoj dom, već i učinkovito pročišćavaju zrak, pa bi svakako trebale pronaći svoje mjesto u tvom prostoru. Još 1989. godine, NASA je provela studiju koja je znanstveno potvrdila koje biljke najbolje čiste zrak. Znanstvenici su proučavali prirodne metode pročišćavanja zraka u zatvorenim prostorima, poput svemirske postaje, kako bi astronautima omogućili ugodniji i sigurniji boravak. Rezultati ove studije otkrili su nekoliko biljaka koje su prava "kućna blaga" kad je u pitanju pročišćavanje zraka.

Kućne biljke koje pročišćavaju zrak

Kada biraš kućne biljke, nemoj se voditi samo estetikom, već i njihovom praktičnošću. Odaberi biljke koje donose višestruke koristi za tvoj prostor i zdravlje. Na kraju, briga o biljkama podrazumijeva odgovornost, pa je važno pažljivo birati one koje će se najbolje uklopiti u tvoj dom. U nastavku ti donosimo biljke koje su znanstveno dokazani najbolji pročišćivači zraka

Niz srca

U narodu poznata pod imenom niz srca jer svojim izgledom podsjeća upravo na to. Puzavica malenih srcolikih listova, u kojima skladišti vodu zbog čega spada u sukulente, odličan je čistač zraka. Niske na kojima su listovi mogu narasti do dva metra, a kako bi joj pružila najbolje uvjete, smjesti je na mjesto na kojem nema direktnog sunca i pazi da ju prečesto ne zalijevaš.

Foto: Shutterstock

Bromelija

Ova efektna biljka, vibrantnih listova-cvjetova privući će pažnju svakoga tko ti dođe u goste. No, očaravajuća ljepota nije jedini adut s obzirom da je i snažan pročišćivač zraka. Osobito je učinkovita u uklanjanju hlapljivih tvari poput acetona i benzena. Voli temperaturu od 15 °C, umjerenu vlagu, uživa kada joj listove prskaš vodom, no ne voli kada joj je korijenje potopljeno.

Foto: Shutterstock

Svekrvin jezik

Svekrvin jezik zimzelena je trajnica koja čisti zrak od formaldehida, benzena, ksilena i trikloretilena. Također, neutralizira alergene pa je odličan izbor ukoliko je netko od ukućana alergičar. Ova biljka noću proizvodi kisik zbog čega je pravi izbor za spavaću sobu. Najviše joj odgovara direktna svjetlost i temperatura od 15 do 30 °C te umjereno zalijevanje.

Spatifilum

Ova biljka jedan je od najjačih prirodnih pročišćivača zraka i savršen izbor za spavaću sobu te prostor uz TV ekran ili računalo. Ima prekrasne bijele cvjetove koji podsjećaju na jedarca i često cvatu. Traži puno vlage pa bi bilo dobro redovito listove prskati vodom i zalijevati je, no paziti da ne "pliva" u vodi kako korijenje ne bi počelo trunuti. Voli i tuširanje pa joj ga priušti kada god stigneš. Ne voli direktno sunce.

Foto: Shutterstock

Zamija

Zamija, predivna biljka, čvrstih, jarko zelenih listova uljepšat će svaki interijer, ali i pročistiti zrak u njemu. Prema feng shuiju aktivira polja sreće i novca u domu pa joj je to još jedan plus ukoliko važeš želiš li je ili ne. Spada u sukulente i ne treba ju presađivati dok u potpunosti ne popuni rizomomima posudu u kojoj se nalazi. Voli umjereno svjetlo, a ovisno o količini svjetla varirat će boja njezinih listova. Što je prostor u kojem se nalazi tamniji, to će i listovi biti tamniji. Oprezno sa zalijevanjem kako joj rizom ne bi strunuo. Dovoljno ju je zaliti jednom u mjesec dana.

Monstera

Porijeklom iz Meksika i središnje Amerike, ova biljka voli vlagu, sjenovita područja, ali i svjetlo pa će joj u tvome domu najviše odgovarati kupaonica s prozorm, kuhinja ili topli dnevni boravak.

Foto: Shutterstock

Filodendron

Kod filodendrona vrijede ista pravila o uzgoju i njezi kao kod monstere jer spadaju u istu skupinu biljaka. Voli vlagu pa je povremeno špricaj po listovima. Filodendron je odličan pročišćivač zraka , osobito dobro neutralizira formaldehid, bezbojni plin iz ljepila (prisutan u iverici i parketu, pjeni za izolaciju, sintetičkim tepisima, uredskom materijalu).

Bršljan

Još jedan marljiv pročišćivač zraka i biljka koju je gotovo nemoguće uništiti, zbog čega je odličan izbor i za one kojima biljke ne uspijevaju. Izuzetno je otporna, preferira sobnu temperaturu, umjereno svjetlo i vlagu, no može dugo izdržati bez vode.

Foto: Shutterstock

Kalateja

Zbog svog izgleda ova biljka naziva se i molitvenim cvijetom. Naime, kada padne mrak listovi se sklope poput ruku na molitvu. Išarani su predivnim ljubičastim ili zelenim šarama i izgledaju prekrasno. Za razliku od većine nabrojanih do sad, kalateja nije jednostavna za uzgoj. Traži pažnju, no i vratit će je time što će ti uljepšati dom i očistiti ga od toksina. Voli vlagu te ne može preživjeti kraj nemarnih vlasnika koji će je zaboraviti zaliti. Ipak, pripazi da joj korijen ne bude stalno u vodi kako ne bi istrunuo. Također, voli ugodnu sobnu temperaturu i umjereno svjetlo.

Foto: Shutterstock

Sukulenti

Dolaze u bezbroj nijansi i oblika zbog čega sukulenti spadaju među najpopularnije biljke. No, to nije jedina njihova prednost. Sukulenti mogu eliminirati čak 87 posto hlapivih organskih spojeva poput lakova i boja, formaldehida, benzena, a noću proizvode kisik pa su pogodni i za spavaću sobu. Laki su za uzgoj, a najvažnije je da ih ne zalijevaš prečesto kako ne bi strunuli. Odlično mjesto za njih u kući ili stanu je dnevni boravak, dok bi kupaonicu i kuhinju zbog vlage i isparavanja trebalo izbjegavati.

Zeleni ljiljan

Stručnjaci za biljke kažu da su vrlo popularne zelene ljepotice koje podsjećaju na džunglu, a za njih se izuzetno lako brinuti. Ovim biljkama treba jako svjetlo, ali ne i izravno sunce, pa ih je savršeno smjestiti u sobu s velikim prozorima. Samo je treba držiti podalje od prozorske daske. Također je snažan pročišćivač zraka koji uklanja i formaldehid i ksilen.

Foto: Unsplash

Fikus gumijevac

Ako spadamo u ljude koji lako zaborave da biljka treba vodu, onda je ovo odličan izbor. Prema poznavateljima biljki ovaj fikus bolje podnosi nedostatak vode nego prekomjerno zalijevanje. Samo treba znati da ovom fikusu treba jaka svjetlost i prostor kako bi bio sretan, rastao i uklanjao ugljični dioksid iz doma.

Foto: Shutterstock

Zamioculcas zamiifolia

Ako je prostor u kojem živimo slabije osvjetljen onda je ova savršena biljka za naš dom. Otporna je na sušu, ali se i vrlo lako održava. Stručnjaci preporučuju zalijevanje jednom mjesečno tijekom proljeća i ljeta, te jednom u dva mjeseca tijekom hladnijih dana. No, treba znati još jednu odličnu stvar o ovoj biljci, mnoge kulture smatraju da simbolizira prosperitet i prijateljstvo te privlači novac.