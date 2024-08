Jednostavni i efektni: Sukulenti su idealan dodatak svakom domu

Sobne biljke su izvrstan dodatak svakom domu. Osim što oplemenjuju prostor, dekorativan su element i s lakoćom će se prilagoditi svakom stilu uređenja. Među najpopularnijima su svakako mnogima omiljeni sukulenti.

Jednostavni za održavanje i zanimljivog izgleda, sukulenti očaravaju svojom ljepotom te će dobro izgledati u svakom interijeru ili eksterijeru, a savršen su izbor i za sve one koji nemaju puno iskustva s biljkama jer ne zahtijevaju puno. Jedino se ne smiju previše zalijevati jer većina njih potječu iz suhih krajeva pa im ne treba puno vode da bi preživjeli. U pravilu vrijedi da što su listovi kod sukulenta deblji, to mu treba manje vode. Uz to, sukulenti vole sunce pa bi ih trebalo držati u dobro osvjetljenim prostorima ili na balkonu/terasi.

Foto: Unsplash

Vrste sukulenata

Veliki plus je i što postoje uistinu brojne vrste sukulenata koje dolaze u različitim bojama, oblicima i teksturama, što ih čini još privlačnijima. U nastavku smo izdvojili neke od najljepših, ali i neobičnih i rijetkih vrsta sukulenata koji će unijeti dozu osvježenja u svaki dom.

Biljka zebra (Haworthia fasciata)

Ova vrsta sukulenta prepoznatljiva je po neobičnim listovima koji podsjećaju na izgled zebre i sjajno će se uklopiti u svaki životni prostor. Riječ je biljci manjeg rasta koja se vrlo jednostavno i lako održava, a može se pronaći u mnogim trgovinama.

Foto: Pexels

Graptoveria

Graptoveria je vrsta sukulenta ljubičaste ili ružičaste boje koja se može držati i unutra i vani, a ustvari je nastala križanjem sukulentnih biljka Echeveria i Graptopetalum. Neodoljivi i izrazito dekorativni, ovi ljubičasti sukulenti izgledat će efektno u svakom kutku.

Foto: Pexels

Živa stijena (Litops)

Litops je drevna vrsta sukulenta koja raste među kamenjem radi čega je i poznata pod nazivom 'Živa stijena'. Možda baš i zato podsjeća na izgled kamena, a najbolje ju je saditi u pješčanom ili kamenitom tlu. Uz to, treba izbjegavati pretjerano zalijevanje.

Foto: Unsplash

Drvo žada (Crassula ovata)

Drvo žada poznato je i pod nazivom 'srećonoša' jer se vjeruje da donosi sreću i bogatstvo. Riječ je o izrazito popularnoj i izdržljivoj vrsti sukulenta koju je prilično lako njegovati, a lijepa je na izgled. Može se držati u zatvorenom prostoru, no još će ljepše izgledati na balkonu ili terasi. Drvo žada ne treba često zalijevati, ali treba imati dovoljno svjetla.

Foto: Pexels

Magarčev rep (Sedum burrito)

Prekrasnog visećeg izgleda, Sedum burrito je sukulent idealan za viseće posude. Listići lako otpadnu, no na taj se način ova biljka razmnožava. Ako ih stavimo u zemlju, iz njih će izrasti nova biljka. Da bi biljka ostala bujna, potrebno joj je puno svjetla, a zalijati je treba tek kad se zemlja potpuno osuši.

Foto: Pexels

Sukulenti – rijetke vrste

Nit srca (Ceropegia woodii)

Zbog listova koji izgledaju poput srca, ovaj viseći sukulent postao je vrlo popularan na društvenim mrežama. Ova biljka čvrstih i mesnatih listova je uistinu jedinstvena. Raste brze i idealan je dekorativni element pa će unijeti dašak osvježenja u svaki prostor. Biljku je potrebno zalijevati tek kada joj se zemlja skroz osuši. Ako se zalijeva prečesto, može doći do truljenja korijena.

Foto: Pexels

Sirenin rep (Crested Senecio vitalis)

Sirenin rep svakako je jedna od najneobičnijih vrsta sukulenata, a ova čudesna biljka iz južne Afrike u posljednje vrijeme osvojila je Internet. Sukulenti u obliku sireninog repa su rijetki, ali jako posebni i efektni. Ono po čemu se ova biljka razlikuje od drugih je to da raste na suprotnu stranu od svjetlosti, a ne prema njemu poput većine biljaka. Lako se održava i ne treba je često zalijevati.

Prozirni sukulenti (Haworthia Cooperi)

Ovi neobični sukulenti potječu iz južne Afrike, a pažnju privlače svojim neobičnim izgledom. Prozirni i istovremeno zeleni, osvojile su mnoge ljubitelje biljaka. Treba ih držati na svjetlu, ali ne na direktnom suncu i dovoljno ih je zalijati jednom u desetak dana.

Foto: Pexels

Biserna ogrlica/krunica (Senecio rowleyanus)

Zbog neobičnih okruglih listova koji podsjećaju na perlice ova se biljka u našim krajevima naziva Krunica, a na engleskom je pozata i kao 'String of Pearls' (niz bisera). Stabiljka je puzajuća i biljka brzo raste ako se dobro održava. Obično se drži u visećim teglama i izgleda jako dekorativno. Najbolje ju je držati na sunčanom ili polusjenovitom mjestu, u dobro dreniranoj i pjeskovitoj zemlji. Zalijevanje treba biti oskudno, osobito u zimskim mjesecima.