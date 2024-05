Zamija - biljka koja brzo raste, lako se održava i donosi sreću u dom

Tražiš biljku kojoj ne treba puno brige i pažnje? Zamija bi mogla biti sjajan izbor. Podrijetlom je iz Afrike, a popularna je unazad tridesetak godina. Popularnost joj raste jer je lako dostupna i brzo raste pa će ti od male biljke brzo izrasti veliki grm. Sjajno se uklapa u interijer prvenstveno zbog sjajnih listova koji s vremenom postaju sve tamniji, a prema feng shuiju u dom će donijeti novac i sreću.

Zamija je atraktivna biljka te je adekvatna za početnike, ali i ljude koji izbivaju iz kuće. Jedno od glavnih pitanja jest kako uzgojiti zamiju. Možda si je pokušala uzgojiti, no nije uspjela – u tom slučaju pitaš se zašto zamija ne raste. Stoga u nastavku otkrivamo detalje o ovoj biljci – kako se zamija uzgaja, razmnožava, ali i koje su bolesti koje je mogu snaći. I žuti listovi nekad postaju problem.

Evo sve što trebaš znati o zamiji.

Uzgoj zamije

Zamija najbolje raste na temperaturama od 18 do 24 Celzijevaca dok će teško podnijeti niske temperature. Potrebno je joj dobro drenirano, srednje vlažno tlo – najbolje neutralno do blago kiselo. S druge strane, zamija bi mogla prestati rasti (ili slabije rasti) ako pretjerano zadržava vlagu. Tada može doći do uništenja korijenja – a ima dubok korijenski sustav – što dovodi do propadanja biljke. Zato treba naglasiti da zamija ne podnosi dugotrajnu vodu.

Za adekvatan rast potrebna joj je zemlja koja je pomiješana s određenom količinom pijeska i perlita. Trebalo bi je zaštititi od direktnog sunca, a najčešće se sadi u posudama. Presađuje se jednom u godini i to u veće posude. Dakle, kod sadnje zamije jako je važna dobra drenaža i eliminiranje zadržavanja viška vode.

Važno je naglasiti da, kao što smo već rekle, zamija ne treba puno pažnje. Zalijeva se po potrebi, jednom u dva tjedna. Trebala bi je zaliti kada shvatiš da se osušio gornji sloj zemlje. Što se tiče spomenuta presađivanja, zamija tada treba prihranjivanje u pogledu komposta kako bi se povećale hranjive tvari. Nakon vađenja biljke iz posude treba opustiti korijensku grudu, odrezati trulo korijenje, a zatim biljku ponovno posaditi okomito sa zemljom u novu posudu.

Razmnožavanje zamije i vrijeme sadnje

Zamija se može posaditi kad god premda treba znati da joj je u proljeće vrijeme vegetacije. Stoga je možda najbolje pričekati proljeće. Pritom se sjeti da joj je savršena temperatura za rast od 18 do 24 stupnja. Neadekvatni uvjeti vode do žutih listova – to se događa posadiš li je blizu radijatora ili je izložiš vjetru. Najbolje joj je, dakle, saditi u posudi, u sjenovitom ili polusjenovitom mjestu te je zaštititi od vjetra i previše sunca. Što se tiče razmnožavanja, to možeš učiniti dijeljenjem ili resnicama. Radiš li to dijeljenjem korijenja, učini to u proljeće i to nožem kojim ćeš razdvojiti biljku pa je ponovo posaditi.

Razmnožava li se reznicama, stabljiku odreži na dnu i stavi je u čašu na otprilike mjesec dana – pazeći da redovito mijenjaš vodu. Te reznice trebala bu staviti uz osunčani prozor, a kada se korijen razvije do dva centimetara, biljka se presađuje u posudu. Korijen bi mogao rasti i do godine dana.

Bolesti zamije

Uzgaja li je se adekvatno, zamija je otporna na bolesti, no ako biljka dobiva previše vlage ili drenaža nije dostatka, mogla bi imati žute listove i ne rasti. Ako se javi, na primjer, trulež korijena, onda treba ukloniti oštećene dijelove i po potrebi dodati više pijeska za drenažu. Ne upali li to, rješenje je baciti biljku i dezinficirati posudu. Mogle bi se javiti lisne uši, smeđi ljuskari i brašnaste stjenice. Lisnih se uši može riješiti jakim mlazom vode ili posezanjem za ulje. Ukratko, i stjenica se može riješiti jakim mlazom vode. Kod smeđih ljuskara, rješenje bi mogli biti hortikulturalno ulje i insekticidni sapun

Uz adekvatnu brigu, zamija će dugo ukrašavati tvoj dom.