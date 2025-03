Sve kućne biljke ti venu? Filadendron je savršen izbor za tebe!

Iako možda na prvu podsjeća na biljku monstera, filadendron je sasvim drugi rod. Za razliku od monstere, ova biljka ne samo da je jednostavna za održavanje, nego je i među najtraženijim sobnim biljkama. Baš zbog toga je savršena za početnike. Istražili smo što je filadendron, što on znači i kako se brinuti za njega.

Značenje

Cvijet filadendron ima i još jedan naziv - drvo ljubavi. Njegov naziv je upravo kombinacija i dvije grčke riječi, philo, odnosno ljubav i dendron odnosno drvo. Inače su penjačice, a u prirodi ih je moguće vidjeti kako se penju po drveću. U kućnim uvjetima može narasti do tri metra.

Održavanje

Na našim područjima, filadendron se uzgaja kao sobna biljka. Održavanje ovog cvijeta nije komplicirano i ako ga želiš u svom domu, samo trebaš pratiti nekoliko uputa.

Nemoj ga držati na izravnom sunčevom svjetlu.

Zalijevaj ga kad se gornji svoj zemlje osuši.

Pripazi da ima dobru drenažu.

Redovito briši listove vlažnom krpom.

Foto: Shutterstock

I to je to! Preporučujemo da ga držiš u nekom dijelu doma do kojeg dopire sunčeva svjetlost, ali nije direktna, poput dnevnog boravka ili spavaće sobe. Jedina mana filadendrona je što je otrovan. Njegovi listovi sadrže određeno mlijeko koje može iritirati kožu i usnu šupljinu, a i izazvati otežano dizanje i oticanje grla. Ako imaš malu djecu ili kućne ljubimce, razmisli o držanju ove biljke.

Kako presaditi filadendron​?

Ovu biljku je najbolje presađivati na proljeće, a ako imaš mladi filadendron, računaj da ćeš ga svako proljeće presađivati u veću posudu. Starije biljke je potrebno saditi svakih par godina, a primijetit ćeš da je vrijeme za to kada korijen počne rasti kroz rupe na dnu posude. Ako to primijetiš, skupi alate i baci se na posao.