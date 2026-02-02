Dodjela Grammyja 2026: Povijesni trijumf Bad Bunnyja i neobični modni odabiri

Bila je to noć koja je slavila globalnu snagu glazbe

Šezdeset osma dodjela glazbenih nagrada Grammy, održana 1. veljače u losanđeleskoj Crypto.com Areni, ostat će upamćena kao večer rušenja rekorda, emotivnih govora i modne ekstravagancije. Posljednji put u ulozi voditelja našao se komičar Trevor Noah, koji je vješto vodio ceremoniju kroz dodjelu zlatnih gramofona, spektakularne nastupe i trenutke koji su ispisali novu stranicu u povijesti glazbe.

Veliki pobjednici i srušeni rekordi

Apsolutni vrhunac večeri bio je trenutak kada je Bad Bunny osvojio nagradu za Album godine za svoje izdanje Debí Tirar Más Fotos. Njegova pobjeda ušla je u anale kao prva u povijesti Grammyja za album u potpunosti snimljen na španjolskom jeziku, a portorikanska superzvijezda posvetila ju je "svim ljudima koji su morali napustiti svoju domovinu kako bi slijedili snove". U stopu ga je pratio rap velikan Kendrick Lamar, koji je s devet nominacija vodio utrku. Osvojio je ključnu nagradu za Snimku godine za pjesmu "Luther", duet sa SZA, te je s ukupno 27 osvojenih Grammyja prestigao Jay-Z-ja i postao najnagrađivaniji reper u povijesti. Svoj trag ostavili su i Billie Eilish i njezin brat Finneas, koji su treći put osvojili Pjesmu godine, ovaj put za baladu "Wildflower", čime su postali rekorderi u toj prestižnoj kategoriji. Nagrada za najbolju novu izvođačicu pripala je britanskoj soul pjevačici Oliviji Dean.

Modna rapsodija na crvenom tepihu

Kao i svake godine, crveni tepih bio je pozornica za sebe, a zvijezde su se natjecale za titulu najbolje odjevene osobe večeri. Lady Gaga, nominirana u sedam kategorija, opravdala je status modne ikone u dramatičnoj crnoj haljini od perja pariškog brenda Matières Fécales. Potpuno suprotan, anđeoski dojam ostavila je Sabrina Carpenter u bijeloj Valentino kreaciji ukrašenoj biserima i čipkom, dok je Chappell Roan privlačila poglede u prozirnoj, vinsko-crvenoj haljini s potpisom kuće Mugler. Bad Bunny je još jednom pomaknuo granice muške mode, pojavivši se u prvom muškom looku brenda Schiaparelli, koji je uključivao naglašena ramena i detalj korzeta. Elegantnim izdanjima istaknule su se i Rosé iz grupe Blackpink u crno-bijeloj haljini Giambattista Valli Couture te Miley Cyrus, koja je odabrala kožnu jaknu i široke hlače s potpisom Celine.

Večer je donijela i druge važne trenutke, poput pobjede pjesme "Golden" iz Netflixovog hita KPop Demon Hunters, koja je postala prva K-pop pjesma s osvojenim Grammyjem. Svoj status EGOT dobitnika potvrdio je i redatelj Steven Spielberg, osvojivši nagradu za najbolji glazbeni film Music by John Williams. Bila je to noć koja je slavila globalnu snagu glazbe, odala počast legendama i potvrdila nove zvijezde, ostavljajući snažan dojam na kraju jedne ere s oproštajem Trevora Noaha.