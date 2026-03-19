Dugo je birala između Petra i Karla, a na kraju ostala bez ruže i napustila show u suzama

Nova epizoda showa 'Gospodin Savršeni' započela je iznenađenjem za djevojke kad su Petar i Karlo došli u vilu prije cocktail partyja. Njihov je cilj bio razjasniti neke odnose prije večernjeg druženja

Petar je pozvao jednu kandidatkinju na ozbiljan razgovor da bi provjerio kako zapravo stoje. Objasnio joj je da joj je više puta dao pažnju, ali da nije dobio isti odgovor. Ona mu je priznala da je razlog njezine suzdržanosti trema jer joj se on sviđa a da Karla gleda kao prijatelja.

U isto vrijeme, Karlo je razgovarao s djevojkom s kojom već neko vrijeme gradi odnos. Prisjetio se trenutka kad se nisu poljubili i otvoreno je pitao: „Zašto se onu večer nisi htjela poljubiti sa mnom?“ Ona mu je objasnila da joj je tada bilo prerano te da sad razmišlja drugačije - iako joj je teško opustiti se pred kamerama. Karlo je priznao da ima snažne osjećaje prema njoj, ali i da razumije njezin oprez.

Djevojke su nagađale tko bi mogao napustiti show, a neke su pretpostavljale da bi to mogla biti kandidatkinja koja je u posljednje vrijeme razgovarala s obojicom Savršenih. Dolaskom Petra i Karla, večer je započela nizom razgovora. Petar je prvo razgovarao s jednom djevojkom s kojom osjeća bliskost, a iako još nije bilo poljupca, njihov je odnos očito napredovao - što je potvrdio i ružom.

Karlo je, pak, želio čuti iskrenost od djevojke koja mu se sve više sviđa, ali je priznao da još nije siguran koliko su njezini osjećaji stvarni. Istodobno su se među djevojkama javile nove sumnje i tračevi, posebno nakon što je jedna kandidatkinja otkrila da je netko Savršenom prenio kako ona navodno loše govori o njemu.

Jedan od najnapetijih razgovora večeri dogodio se između Petra i kandidatkinje koja je u posljednje vrijeme zbunila mnoge svojim postupcima. On ju je otvoreno pitao igra li neku igru jer je na jednom partyju nosila haljinu koju joj je poklonio, a zatim na ceremoniji prihvatila i Karlovu ružu. Ona je objasnila da je cijelo vrijeme iskrena te rekla: „Ako mi obojica ponude ružu, odbit ću Karlovu.“

Ceremonija ruža ponovno je donijela dramatične odluke. Neke djevojke nastavile su uzimati ruže samo od jednog Savršenog dok su druge prihvatile ruže obojice. Na kraju su posljednje ostale dvije kandidatkinje, a obje ruže dobila je ona koja se već nekoliko ceremonija uspijeva izvući u posljednji trenutak. Druga djevojka napustila je show u suzama.

No večer tu nije završila. Voditelj Marko na kraju je donio novo iznenađenje - ruže u tri različite boje koje će ubuduće otkrivati osjećaje Savršenih: crvena označava ljubav i nježnost, narančasta simpatiju uz određenu sumnju, a žuta nesigurnost u namjere djevojaka.

Novo pravilo odmah je otvorilo nova pitanja - i jasno pokazalo da će u nastavku showa svaka ruža imati još veće značenje.

