Od haljine koju drže samo bradavice do 'naopake' haljine: Jesu li ovi Grammy outfiti uopće legalni?

Volimo modni rizik, ali ponekad on potpuno promaši metu i ostavi nas da u nevjerici gledamo u ekran. Dodjela Grammyja 2026. godine bila je upravo takav slučaj - večer u kojoj su neki slavili visoku modu, dok su drugi crveni tepih pretvorili u svojevrsnu kostimsku probu i, htjeli to ili ne, postali dio zabave.

Reakcije na društvenim mrežama bile su brze i nemilosrdne. Miley Cyrus izazvala je brojne komentare izgledom koji su fanovi uspoređivali sa “zombi statistom iz horor-filma”, dok je outfit Heidi Klum mnoge podsjetio na prošlogodišnji viralni trenutak Biance Censori, ostavljajući dojam da je inspiracija bila - minimalizam doveden do krajnjih granica.

Najviše pažnje ipak je privukla Chappell Roan, čiji je modni odabir doslovno zapalio internet. Pjevačica se pojavila u prozirnoj bordo haljini kuće Mugler koja je izgledala kao da se drži isključivo na samopouzdanju. Krojem i materijalom haljina je stvarala dojam da je pričvršćena uz tijelo na način koji je mnoge ostavio bez teksta, ali i s nizom pitanja. Outfit je otkrio i njezine privremene tetovaže, uključujući onu s natpisom 'princess' na donjem dijelu leđa, što je dodatno podijelilo mišljenja javnosti. Komentari su se nizali: “Je li ovo uopće legalno?”, “Nema šanse da ta haljina ne boli”, “Odvratno... upravo sam večerao” i “Sve za pažnju, makar na jednu sekundu”. Što se više gledalo, to su reakcije bile snažnije - od šoka do smijeha.

U svijetu crvenog tepiha ponekad nije presudno je li look dobar ili loš, važno je da se o njemu govori. A ove večeri, govorilo se i više nego dovoljno.