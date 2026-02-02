Najbolje odjevene zvijezde Grammyja 2026.: Sabrina Carpenter oduševila romantičnom haljinom

Grammyjev crveni tepih uvijek je mjesto gdje moda ruši pravila, a ni ove godine razočarao. Najbolje odjevene zvijezde večeri donijele su kombinaciju glamura, punk energije i modnih izjava koje su instantno postale tema razgovora.

Sabrina Carpenter otvorila je večer u bijeloj prozirnoj haljini ukrašenoj biserima, u kojoj je utjelovila naslijeđe modne kuće Valentino - pravi “best dressed” trenutak, pogotovo za šest puta nominiranu zvijezdu. Justin i Hailey Bieber došli su zajedno, usklađeni u crnom, on u custom Balenciagi, ona u Alaïa kreaciji, a njihovom izgledu dodatnu snagu dali su “ICE OUT” pinovi, jasna modna poruka protiv agresivnih imigracijskih politika.

Sombr je vratio rock’n’roll vibraciju u total looku od šljokica Valentino, a njegov par muških rock studs čizama izgledao je kao da je ispao iz 'Vrag nosi Pradu 2'. Olivia Dean zablistala je u crno-bijeloj Chanel haljini s perjem, uz Chanel cipele i Cartier nakit, dok je Lady Gaga ponovno izabrala dramu u crnoj perjem ukrašenoj haljini s dugim vlakom. Kelsea Ballerini odabrala je šareni, uzorak bogat look, a posebno je oduševila stražnjim dijelom haljine. Tyli je pošlo za rukom potpuno očarati prisutne bež slip haljinom s dramatičnim krznom i Pandora nakitom. Od glamuroznih haljina do rockerskih detalja, ove zvijezde pokazale su da se hrabrosti i eleganciji može pristupiti na bezbroj načina. A najbolji dio? Svaki look imao je svoju priču, svoj karakter i svoj “wow” trenutak. Sad je red na vama: tko je prema vama zaslužio titulu najbolje odjevene zvijezde večeri?