Severina oduševila u kaputu: Za odmor u Italiji odabrala komad od 4 000 eura

Odabirom legendarnog Max Mara kaputa potvrdila je da unatoč svim izazovima pronalazi vrijeme za sebe i uživa u životu, pritom ostajući vjerna svom statusu modne inspiracije

Jedna od najvećih regionalnih zvijezda, Severina Vučković, ponovno je oduševila svojih više od dva milijuna pratitelja na Instagramu, podijelivši seriju fotografija i videa s putovanja u Italiju. U objavi pod nazivom "Italy - state of mind", pjevačica je pokazala kako puni baterije uoči nastavka turneje, no u prvom planu našao se jedan besprijekoran modni komad – kultni kaput s potpisom brenda Max Mara.

Zvijezda stajlinga: Kultni Max Mara kaput

Sudeći prema objavama, Severina je iskoristila svaki trenutak svog talijanskog odmora, koji je bio i prava modna poslastica. Na fotografijama iz Venecije pozira na prepoznatljivim mostovima s gondolama u pozadini te na veličanstvenom Trgu svetog Marka, a njezin stajling potvrdio je status neprikosnovene modne ikone. Zvijezda cijele kombinacije bio je raskošni Max Mara "Ludmilla" kaput, ultra-luksuzni model čija se cijena kreće oko 4.100 eura. Riječ je o bezvremenskom komadu od stopostotnog kašmira, poznatom po svojoj prepoznatljivoj silueti na preklop i ručno šivanim detaljima, koji je savršeno zaokružio njezin elegantan izgled. Detalji s putovanja otkrili su da je pjevačica uživala u potpunom luksuzu.

Osim gradske vreve, objava sadrži i kadrove iz idiličnog planinskog odmarališta. Scene opuštanja u vanjskom bazenu s pogledom na snježne vrhove Alpa i uživanja uz vatru pokazuju drugu, mirniju stranu njezinog putovanja.

Čini se da je pjevačica spojila najbolje od oba svijeta, koristeći ovaj odmor za potpuni oporavak duha i tijela. Njezin kratak, ali efektan opis "Italija - stanje uma", savršeno dočarava atmosferu i osjećaj slobode koji je pronašla na ovom putovanju.