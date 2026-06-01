Želite raskošan vrt pun cvijeća i plodova? Ovo nikako ne preskačite u lipnju

Lipanj je mjesec kada vrt pokazuje sav svoj potencijal, ali i traži najviše pažnje. Nekoliko jednostavnih, ali ključnih poslova upravo sada može napraviti razliku između prosječne sezone i bujnog vrta prepunog cvjetova, povrća i voća

Lipanj je vrhunac vrtlarske sezone. Dani su najdulji, temperature rastu, a biljke doživljavaju eksploziju rasta. No, ta bujnost ne dolazi bez izazova. Intenzivan rast zahtijeva i intenzivnu njegu - od redovitog zalijevanja do borbe s korovom i nametnicima. Poslovi koje obavite ovog mjeseca ključni su za zdravlje vašeg vrta, osiguravajući raskošnu cvatnju i bogatu berbu do jeseni.

Povrtnjak u punom jeku

Lipanj je idealno vrijeme za sadnju presadnica toploljubivih kultura poput rajčica, paprika i patlidžana. Izravno u gredice možete sijati kukuruz, mahune, tikvice i ciklu. Za neprekidnu opskrbu svježim povrćem, prakticirajte sukcesivnu sjetvu salata i rotkvica svakih desetak dana. Ispražnjene gredice nakon berbe ranih kultura iskoristite za sadnju kupusnjača poput kelja ili brokule za jesensku berbu. Ključ uspjeha leži u dosljednoj brizi. Zalijevajte obilno i duboko, najbolje rano ujutro ili kasno navečer, kako bi voda prodrla do korijenja i smanjili se gubici. Izbjegavajte močenje lišća osjetljivih biljaka poput rajčica radi prevencije bolesti. Malčiranje debelim slojem slame ili pokošene trave čuva vlagu i guši korov. Biljke koje obilno plodonose prihranjujte organskim gnojivima. Kod rajčica je važno uklanjati zaperke, a visokim biljkama osigurajte čvrste potpornje.

Raskoš cvijeća i ukrasnog grmlja

Cvjetne gredice u lipnju su u punom sjaju. Pravo je vrijeme za sadnju ljetnica poput petunija, kadifa i cinija koje će uljepšavati vrt do jeseni. Njihov brz rast i obilna cvatnja zahtijevaju više hranjiva, stoga im osigurajte redovitu prihranu, posebice onima u teglama. Ključna praksa za poticanje dugotrajne cvatnje je redovito uklanjanje ocvalih cvjetova, čime biljku potičete na stvaranje novih pupova. Ruže u lipnju još obilno cvatu. Nastavite s prihranom organskim gnojivima i izbjegavajte proizvode koji kombiniraju gnojivo sa sistemskim insekticidima. Redovito pregledavajte donju stranu lišća zbog nametnika.

Grmovi koji su cvali u proljeće, poput jorgovana i forzicije, sada trebaju orezivanje. Orezivanjem odmah nakon cvatnje osiguravate dovoljno vremena za razvoj novih izboja na kojima će se formirati cvjetovi za iduću godinu. Kod hortenzija uklanjajte samo ocvale cvatove, režući stabljiku do polovice, ali ostavite sve stabljike koje ove sezone nisu cvale. Lipanj je također prvi od tri termina za orezivanje glicinije kako biste potaknuli cvatnju i obuzdali njen rast.

Njega voćnjaka i travnjaka

U voćnjaku započinje slatka sezona berbe. Sazrijevaju trešnje, višnje, jagode te rane sorte breskvi. Kod jagoda redovito uklanjajte vriježe kako bi biljka energiju usmjerila na stvaranje plodova. Dok uživate u plodovima, ne zaboravite na njegu stabala. Na voćkama koje su preobilno rodile, poput jabuka i krušaka, preporučuje se prorjeđivanje plodova. Uklanjanjem viška plodova omogućit ćete preostalima da se razviju u krupnije i kvalitetnije voće, čuvajući i snagu stabla za iduću godinu. Zaštitite dozrijevajuće plodove od ptica postavljanjem mreža. Travnjak također zahtijeva prilagođenu njegu. Kosite ga redovito, ali podignite visinu noževa kosilice. Viša trava bolje štiti korijen od sunca i smanjuje stres. Osim ako trava nije izrazito visoka, ostavite pokošene otkose na travnjaku. Oni će se brzo razgraditi i vratiti hranjive tvari u tlo, djelujući kao prirodni malč.

Lipanj je mjesec intenzivnog rada, ali i velikog zadovoljstva. Svaki sat uložen u plijevljenje, zalijevanje i njegu vraća se kroz bujnost, boje i okuse. Redovitim obilaskom vrta na vrijeme ćete uočiti probleme i moći ćete reagirati. Uživajte u plodovima svoga rada i promatrajte kako se vaša zelena oaza razvija u punom sjaju.