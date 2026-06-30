Čitateljice su nam pokazale što njihovi ljubimci rade po ovim vrućinama, prizori su presmiješni

Visoke temperature ne utječu samo na ljude – i naši četveronožni prijatelji itekako osjećaju ljetne vrućine. Dok mi tražimo osvježenje uz hladna pića, ventilatore i klimatizirane prostore, mačke i psi imaju svoje male rituale kojima pokušavaju pronaći idealno mjesto za predah. Čitateljice su nam na Facebook stranicu Žena.hr poslale preslatke prizore svojih ljubimaca koji su pronašli najbolje načine za borbu protiv vrućih dana. A čini se da je najpopularniji recept vrlo jednostavan – što manje kretanja, što više hlada i, naravno, dobra pozicija ispod klime.

Psi su poznati po tome da vole društvo svojih vlasnika, ali kada temperature porastu, mnogi postaju pravi majstori izležavanja. Umjesto dugih šetnji usred dana, biraju najhladniji kutak doma, rastegnu se po podu i strpljivo čekaju večernje sate kada je zrak ipak malo ugodniji. Neki su sreću pronašli u vodi, pa osvježenje traže u bazenima, moru ili jednostavno u velikoj zdjeli vode koja postaje najvažniji predmet u kući.

Mačke su, očekivano, pronašle svoje kraljevske načine za preživljavanje toplinskih valova. One biraju strateška mjesta – hladne pločice, sjenovite dijelove prostorije ili omiljeno mjesto ispod klime. Njihova sposobnost da pronađu najudobniji kutak ponovno se pokazala nepogrešivom, pa mnoge izgledaju kao da su upravo odlučile da je ljeto savršeno vrijeme za odmor.

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