Biljke koje tjeraju komarce: Uživajte u vrtu i balkonu bez zujanja

S dolaskom toplijih dana dolazi i želja za provođenjem vremena na otvorenome, no idilu često kvare nepozvani gosti - komarci. Prije nego što posegnete za kemijskim sredstvima, rješenje potražite u prirodi. Određene biljke svojim intenzivnim mirisima stvaraju mirisnu barijeru koja može pomoći u obrani od ovih dosadnih napasnika, istovremeno uljepšavajući vaš prostor.

Tajna leži u eteričnim uljima koja se nalaze u listovima i cvjetovima mnogih biljaka. Mirisi koje mi smatramo ugodnima i osvježavajućima, poput onih lavande, citronele ili bosiljka, za komarce su odbojni. Oni maskiraju mirise koji ih privlače, poput ugljikovog dioksida koji izdišemo, i otežavaju im pronalazak mete. Ipak, važno je znati da biljke same po sebi, dok mirno stoje u tegli, imaju ograničen domet. Njihova se učinkovitost znatno povećava kada se ulja oslobode. To se postiže gnječenjem ili trljanjem listova, čime se miris intenzivira i širi zrakom. Zato je dobro proći rukom kroz grm ružmarina ili protrljati listić bosiljka dok sjedite na terasi.

Sadnjom mirisnih i lijepih biljaka, svoj balkon i vrt možete pretvoriti u ugodnu oazu u kojoj ćete vi uživati, a komarci će je zaobilaziti u širokom luku. Kombinacijom nekoliko različitih vrsta možete stvoriti ne samo djelotvornu, već i vizualno privlačnu obranu. Postavite ih na strateška mjesta - uz prozore i vrata, oko prostora za sjedenje ili kao mirisni obrub gredica. Ovo su najbolje biljke koje možete posaditi.