Neprijatelji dobrog sna: Stvari koje nikad ne bi trebalo držati u spavaćoj sobi

Spavaća soba. Samo ime govori – mjesto za spavanje. Ali, puno više od toga, trebala bi biti tvoje osobno utočište, prostorija u kojoj se osjećaš najsigurnije, najopuštenije, gdje puniš baterije nakon napornog dana i budiš se spremna za nove pobjede. To je tvoja oaza mira, tvoj hram odmora.

No, pogledajmo istini u oči. Koliko često tvoja spavaća soba više nalikuje skladištu, pretrpana stvarima koje tamo uopće ne pripadaju? Odjeća koja čeka peglanje (ili pranje?), papiri s posla, možda čak i sprava za vježbanje koja služi kao najskuplji stalak za odjeću ikad. Sve to narušava mir, unosi nemir i, vjerovala ili ne, može ti ozbiljno pokvariti san.

Vrijeme je da svojoj spavaćoj sobi vratiš zasluženi status – status mjesta za opuštanje i regeneraciju. Stručnjaci za interijere i drevna vještina feng shui slažu se oko jednog: manje je više, a određene stvari jednostavno nemaju što tražiti pored tvog kreveta. Krenimo u čišćenje – izbaci ovih nekoliko "uljeza" i osjeti razliku!

Radni stol i svi tragovi posla

Znamo, rad od kuće postao je norma, ali tvoja spavaća soba nikako ne bi smjela biti tvoj ured. Laptop, papiri, rokovnici, računi… sve to nosi energiju stresa i obaveza. Mozak počinje povezivati prostor za spavanje s poslom, što otežava opuštanje i uspavljivanje. Ako baš nikako nemaš drugog izbora, pokušaj radni kutak vizualno odvojiti – paravanom, policom, ili ga barem prekrij tkaninom nakon radnog vremena. Ali idealno? Posao ostaje izvan spavaće sobe.

Elektronika na dohvat ruke (TV, mobitel, tablet…)

Koliko god voljela zaspati uz seriju ili provjeriti društvene mreže prije spavanja, elektronici nije mjesto u spavaćoj sobi. Plavo svjetlo ekrana remeti proizvodnju melatonina (hormona sna), a stalne notifikacije i elektromagnetsko zračenje mogu ometati kvalitetan odmor. Feng shui stručnjaci upozoravaju da elektronika unosi previše aktivne "chi" energije u prostor koji bi trebao biti miran i pasivan. Pokušaj uvesti pravilo "zona bez ekrana" barem sat vremena prije spavanja. Mobitel? Neka se puni u drugoj prostoriji.

'Ona stolica' (ili klupica) pretrpana odjećom

Gotovo svaka spavaća soba ima je – onu stolicu, fotelju ili klupicu koja služi kao privremeno odlagalište odjeće. Znaš na što mislimo: komadi koji nisu dovoljno prljavi za košaru, ali ni dovoljno čisti da se vrate u ormar. Taj "chairdrobe" (ormar-stolica) vizualni je nered koji podsvjesno stvara osjećaj kaosa. Rješenje? Ili se riješi stolice ako ti zapravo ne treba, ili se obveži da ćeš je redovito (svaki dan!) pospremati.

Skladište ispod kreveta

Iako se čini kao sjajno mjesto za dodatni prostor za pohranu, feng shui savjetuje da prostor ispod kreveta ostane što prazniji kako bi energija (chi) mogla slobodno cirkulirati dok spavaš. Ako već moraš nešto skladištiti, neka to budu isključivo mekani predmeti povezani sa spavanjem – rezervna posteljina, deke, jastuci. Izbjegavaj pohranjivati cipele (simboliziraju kretanje umjesto odmora), kofere (osjećaj da si stalno na putu) ili stvari s jakim emocionalnim nabojem, poput starih pisama ili uspomena na bivše ljubavi. Redovito provjeravaj što se tamo nalazi i riješi se nepotrebnog.

Oprema za vježbanje

Yoga prostirka, utezi, sobni bicikl… Koliko god tvoje namjere bile dobre, spavaća soba nije teretana. Oprema za vježbanje unosi aktivnu "yang" energiju koja nije pogodna za prostor namijenjen odmoru ("yin" energija). Osim toga, često postane samo još jedan magnet za odlaganje stvari ili podsjetnik na još jednu neobavljenu obavezu. Pronađi joj mjesto u drugom dijelu stana.

Brdo knjiga i starih časopisa

Volimo knjige, ali polica prepuna naslova ili hrpa časopisa na noćnom ormariću može stvarati osjećaj mentalne preopterećenosti. Knjige nose aktivnu energiju koja stimulira um. Zadrži samo knjigu koju trenutno čitaš i eventualno jednu ili dvije koje te posebno opuštaju. Ostalima pronađi mjesto na polici u dnevnom boravku. Stare novine, časopise i kataloge – recikliraj!

Ogledala koja gledaju u krevet

Prema feng shuiju, ogledalo koje reflektira krevet može udvostručiti i "odbijati" energiju, što može dovesti do nemirnog sna, pa čak i uplitanja "treće strane" u vezu. Ako baš želiš ogledalo u sobi, postavi ga tako da ne vidiš svoj odraz dok ležiš u krevetu, primjerice na unutarnju stranu vrata ormara ili tako da reflektira nešto lijepo, poput pogleda kroz prozor.

Hrana i piće (osim vode)

Grickalice u krevetu? Možda zvuči primamljivo, ali mrvice privlače neželjene goste (kukce!), a prolivena tekućina može stvoriti leglo bakterija na posteljini. Osim toga, jedenje u krevetu, često uz ekran, potiče nesvjesno prejedanje. Kuhinja je mjesto za obroke, spavaća soba za odmor. Čaša vode na noćnom ormariću je u redu, sve ostalo – ne.

Stara, neudobna posteljina i jastuci

Jastuci koji su izgubili oblik, plahte koje su se stanjile ili izblijedjele… Zaslužuješ bolje! Kvalitetan san počinje s udobnom posteljinom. Investiraj u dobar madrac (mijenja se svakih 8-10 godina) i kvalitetnu posteljinu od prirodnih materijala. Stare komplete nemoj čuvati "za svaki slučaj" – doniraj ih ako su u dobrom stanju (provjeri s lokalnim azilima za životinje) ili ih se jednostavno riješi. Više inspiracije za uređenje uvijek možeš potražiti.

Previše dekoracija i sitnica

Iako želiš da ti soba bude lijepa, previše ukrasnih jastučića (koje svaku večer moraš micati), figurica, suvenira i raznih drangulija stvara vizualni šum i skuplja prašinu. Odaberi nekoliko tebi dragih i značajnih predmeta, a ostalo pohrani ili premjesti. Minimalizam je često ključ mira.

Proizvodi s isteklim rokom

Pregledaj noćni ormarić i komodu. Stare kreme, losioni kojima ne znaš rok trajanja, lijekovi kojima je istekao rok – sve to treba baciti. Većina lijekova i kozmetike ionako bi trebala biti u kupaonici, a ne u spavaćoj sobi (osim osnovnih lijekova koje možda trebaš pri ruci).

Vrati mir u svoju spavaću sobu

Tvoja spavaća soba zaslužuje biti tvoje najdraže mjesto u domu. Izbacivanjem nepotrebnih stvari koje ti kradu energiju i remete san, otvaraš prostor za mir, opuštanje i istinsku obnovu. Ne moraš sve napraviti odjednom. Kreni korak po korak, riješi se jedne po jedne kategorije "uljeza". Vrlo brzo ćeš osjetiti kako tvoja spavaća soba ponovno diše, a s njom – i ti. Uživaj u svojoj novoj oazi mira!