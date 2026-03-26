Zlevka ili zljevka na pet načina: Vodič kroz recepte za omiljeno jelo sjeverne Hrvatske

Bilo da je slatka ili slana, s kukuruznim brašnom ili grizom, tanka ili visoka, zlevka ostaje simbol jednostavnosti i topline doma. Svaki od ovih recepata nosi dašak tradicije, prilagođen ukusima i namirnicama pojedinog kraja, dokazujući da najbolja jela često nastaju iz najskromnijih sastojaka

Rijetko koje jelo tako vjerno oslikava duh sjeverne i središnje Hrvatske kao zlevka, poznata i kao zljevanka, bazlamača ili kukuruznjača. Ovaj jednostavan, a opet izdašan kolač ili slano pecivo svjedoči o snalažljivosti i bogatstvu tradicije regija poput Međimurja, Zagorja, Podravine i Slavonije. Njezino ime, izvedeno iz starog glagola "zliti" ili "izliti", savršeno opisuje postupak pripreme: svi se sastojci miješaju u tekuću smjesu koja se jednostavno izlijeva u lim za pečenje.

Iako je povijesno smatrana "jelom siromašnih", jer se spravljala od namirnica dostupnih u svakom seoskom domaćinstvu - kukuruznog brašna, jaja, mlijeka i vrhnja - zlevka je danas cijenjena delicija. Ovisno o sastojcima i željama, može biti sočan desert, hranjiv doručak, lagana večera ili slani prilog. Donosimo pet provjerenih recepata koji otkrivaju njezinu svestranost i bogatstvo okusa.

Bakina zagorska zlevka s vrhnjem

Ovo je vjerojatno najpoznatija inačica, ona koja budi sjećanja na djetinjstvo i bakinu kuhinju. Klasična zagorska zlevka prepoznatljiva je po bogatom sloju kiselog vrhnja koje se u hrpicama rasporedi po površini prije pečenja, stvarajući neodoljive kremaste otoke u zlatno pečenom tijestu.

Za pripremu su vam potrebna tri jaja, 120 grama kukuruznog brašna, 150 grama oštrog pšeničnog brašna, jedan prašak za pecivo, 100 mililitara ulja, 180 grama šećera, 500 grama svježeg sira, 350 mililitara mlijeka i 200 mililitara kiselog vrhnja. Postupak je jednostavan: izmiješajte sve sastojke osim kiselog vrhnja dok ne dobijete glatku smjesu. Izlijte je u namašćen i pobrašnjen lim, a zatim žlicom po vrhu rasporedite hrpice vrhnja. Pecite u pećnici zagrijanoj na 180 °C oko 40 minuta, odnosno dok ne poprimi lijepu zlatno-smeđu boju.

Međimurska zlevanka s grizom i pekmezom

U Međimurju se često priprema nježnija verzija zlevke u kojoj pšenična krupica, odnosno griz, zamjenjuje kukuruzno brašno. Rezultat je kolač fine, mekane teksture koji se topi u ustima, a poseban dodir daje mu premaz od domaćeg pekmeza.

Trebat će vam četiri jaja, 300 grama svježeg sira, četiri decilitra kiselog vrhnja, 100 grama šećera, 200 grama pšenične krupice, jedan vanilin šećer, malo naribane limunove korice i prstohvat soli. Prvo pomiješajte jaja, sir, vrhnje i šećere, a zatim postupno dodajte griz, sol i koricu limuna. Smjesu izlijte u lim obložen papirom za pečenje i pecite na 170 °C oko 50 minuta. Još toplu zlevanku obilato premažite pekmezom od šljiva ili marelica.

Podravska kukuruznjača - tanka i hrskava

Ljubitelji hrskavih zalogaja cijenit će podravsku verziju, gdje se smjesa izlijeva u vrlo tankom sloju kako bi rubovi postali savršeno hrskavi, dok sredina ostaje meka. Kako kažu u Podravini, prava zlevka mora biti "tenka", a debljina joj ne smije prelaziti centimetar i pol.

Za ovu jednostavnu varijantu potrebno vam je 500 mililitara mlijeka, jedno do tri jaja, prstohvat soli, malo šećera po ukusu te 300 do 500 grama kukuruznog brašna, ovisno o željenoj gustoći. Za autentičan okus, lim za pečenje namažite žlicom svinjske masti ili maslaca. Smjesu izlijte u tankom sloju, a po površini možete prije pečenja "načvrkati" ili pobacati hrpice domaćeg pekmeza ili vrhnja. Pekući se na višoj temperaturi, brzo će postati zlatna i hrskava.

Slana zljevanka kao zamjena za kruh

Zlevka ne mora uvijek biti slatka. U slanoj varijanti postaje izvrstan prilog uz nareske, variva ili kao samostalan obrok. Mekana i sočna, idealna je zamjena za kruh, a priprema je jednako brza.

Umutite četiri jaja s 500 grama svježeg sira, dodajte 200 grama kukuruznog brašna, jedan prašak za pecivo, decilitar ulja, decilitar mlijeka te sol i papar po ukusu. Za bogatiji okus, u smjesu možete dodati i kockice prepržene slanine, nasjeckane čvarke ili naribanu tikvicu koja će joj dati dodatnu sočnost. Pecite u pećnici zagrijanoj na 200 °C oko 30 minuta. Poslužite je toplu, narezanu na kocke.

Brza zlevanka bez sira

Za one koji žele laganiji desert ili nisu ljubitelji grudica sira u kolaču, postoji i brza verzija bez njega. Njezina je tajna u preljevu od kiselog vrhnja koji se nanosi prije pečenja, dajući joj kremastu i blago kiselkastu notu na površini.

Trebat će vam tri jaja, 100 grama šećera, jedan vanilin šećer, 140 grama glatkog pšeničnog brašna, 200 mililitara jogurta i 100 mililitara mlijeka. Jaja i šećere pjenasto izmiksajte, dodajte jogurt i mlijeko, a na kraju lagano umiješajte brašno. Smjesu izlijte u lim, a za preljev pomiješajte 180 grama kiselog vrhnja s malo ulja i premažite cijelu površinu. Pecite na 180 °C oko 25 minuta. Nakon pečenja, po želji je pospite kristal šećerom za hrskavi završetak.