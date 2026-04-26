Rolada s jagodama je kraljica proljetnih slastica - imamo recept

Rolada s jagodama desert je koji priziva sunčane dane i slavi dolazak proljeća i ljeta. Njezina lagana tekstura, osvježavajući okus svježih jagoda i primamljiv izgled čine je idealnim izborom za svaku prigodu – od opuštenih obiteljskih okupljanja i rođendanskih proslava do elegantnih večera na kojima želite impresionirati goste. Iako se priprema rolade može činiti zahtjevnom, uz ovaj detaljan recept i nekoliko korisnih savjeta, otkrit ćeš da je put do savršene, sočne rolade s jagodama zapravo vrlo jednostavan. Prepusti se čarima ove slastice koja osvaja na prvi zalogaj i mirisom i okusom unosi radost u svaki dom.

Sastojci za nježan i prozračan biskvit:

4 velika jaja, obavezno sobne temperature

120 g kristal šećera

1 bourbon vanilin šećer ili žličica ekstrakta vanilije

120 g glatkog brašna (tip 550)

1 ravna žličica praška za pecivo

Prstohvat soli

Dodatno: šećer u prahu za posipanje kuhinjske krpe

Za baršunastu kremu od mascarponea i vanilije:

250 ml slatkog vrhnja za šlag (s minimalno 30% mliječne masti, dobro ohlađeno)

250 g mascarpone sira, sobne temperature

60-80 g šećera u prahu (prosijanog, količina po ukusu)

1 žličica čistog ekstrakta vanilije ili sjemenke iz jedne mahune vanilije

Za osvježavajući nadjev od jagoda:

500 g svježih, zrelih jagoda

po želji: 1 žlica šećera u prahu i sok od 1/4 limuna (za maceriranje jagoda)

Postupak pripreme

Najprije, pripremi sve sastojke i zagrij pećnicu na 180°C (ventilatorska na 160°C). Veliki, plitki lim (cca 30x40 cm, kao za jelly roll) obloži papirom za pečenje. Kreni s biskvitom: pažljivo odvoji žumanjke od bjelanjaka. Bjelanjcima dodaj prstohvat soli pa ih istuci u čvrst snijeg. U drugoj posudi pjenasto izmiksaj žumanjke s kristal šećerom i vanilijom dok smjesa ne posvijetli. U smjesu žumanjaka prosij brašno s praškom za pecivo, lagano promiješaj. Postepeno, u tri navrata, nježno špatulom umiješaj snijeg od bjelanjaka, pokretima odozdo prema gore, čuvajući prozračnost. Smjesu ravnomjerno rasporedi po limu i peci 10-15 minuta, dok biskvit ne dobije zlatnožutu boju i na dodir se vraća. Pazi da ga ne prepečeš.

Dok se biskvit peče, raširi čistu kuhinjsku krpu i obilno je pospi šećerom u prahu. Pečeni biskvit odmah preokreni na krpu, oprezno odlijepi papir za pečenje. Odmah, počevši od kraće strane, čvrsto, ali nježno zarolaj biskvit s krpom. Ostavi ga da se potpuno ohladi.

Za kremu, u hladnoj posudi mikserom istuci ohlađeno slatko vrhnje. Dodaj mascarpone sobne temperature, prosijani šećer u prahu i vaniliju, pa miksaj dok se krema ne sjedini i postane čvrsta. Jagode operi, očisti i nareži na ploške ili komadiće; po želji pomiješaj sa žlicom šećera i malo limunovog soka. Ohlađeni biskvit pažljivo odmotaj. Ravnomjerno ga premaži kremom, ostavljajući 2 cm slobodnog ruba s jedne strane. Po kremi rasporedi jagode. Pažljivo ponovno zarolaj biskvit (bez krpe). Omotaj prozirnom folijom i stavi u hladnjak na najmanje 2-3 sata, najbolje preko noći. Prije posluživanja, pospi šećerom u prahu i ukrasi.

Tajne savršene rolade

Priprema rolade može biti izazov, no uz nekoliko provjerenih trikova, tvoja rolada s jagodama bit će svaki put besprijekorna.

Biskvit – srce svake rolade

Ne prepeći: Ključno za elastičnost. Biskvit je gotov čim lagano porumeni i na dodir se vraća (10-15 min). Prepečen biskvit puca!

Rolaj vruće: Odmah nakon pečenja, preokreni biskvit na krpu posutu šećerom u prahu i zarolaj s krpom. Tako "pamti" oblik i ne puca.

Sastojci sobne temperature: Posebno jaja, za prozračniji biskvit.

Nježno s bjelanjcima: Umiješaj snijeg lagano špatulom da sačuvaš zrak.

Krema i nadjev – slatko iznenađenje

Hladno vrhnje, topli mascarpone: Vrhnje za šlag mora biti jako hladno, a mascarpone sobne temperature za glatku kremu bez grudica.

Umjereno s nadjevom: Previše nadjeva otežava rolanje. Ostaviti slobodan rub biskvita.

Ocijedi jagode: Ako su jagode sočne, lagano ih ocijedi da ne razmoče biskvit.

Finiš i čuvanje

Hlađenje je zakon: Ohlađena rolada (minimalno 2-3 sata) se lakše reže i okusi se prožmu.

Oštar nož: Za uredne kriške, koristi dug, tanak i oštar nož.

Čuvanje: U hladnjaku, pokrivena, do 2-3 dana.

Zamotaj ovu kraljicu slastica s ljubavlju i strpljenjem, i pripremi se na oduševljene uzvike svojih najdražih. Rolada s jagodama nije samo kolač, to je doživljaj svježine i slatkoće koji će uljepšati svaki trenutak. Uživaj u pripremi i, naravno, u svakom sočnom zalogaju!