Uskrsna torta od mrkve s krem sirom: Sočni engleski klasik koji uvijek uspijeva

Torta od mrkve, poznata kao carrot cake, svoje korijene vuče iz Engleske, gdje su je pripremali još u srednjem vijeku. Danas je popularna širom svijeta - od SAD-a do Australije - a njezina sočnost i bogata krema od sira čine je nezaobilaznim desertom na uskrsnom stolu

Torta od mrkve klasik je bez kojeg je teško zamisliti uskrsni stol. Njena sočnost, bogatstvo okusa i savršena krema od sira čine je omiljenom slasticom. Njena priprema jednostavnija je no što se čini, a ovaj provjereni recept jamči desert koji će oduševiti sve, od najmlađih do najstarijih.

Sastojci za sočni biskvit i savršenu kremu

Za biskvit

250 g glatkog brašna

dvije žličice praška za pecivo

jedna žličica sode bikarbone

jedna i pol žličica cimeta

pola žličice mljevenog đumbira

četvrtina žličice muškatnog oraščića

pola žličice soli

300 g svježe naribane mrkve (otprilike tri veće mrkve)

150 g smeđeg šećera

100 g bijelog šećera

četiri velika jaja (sobne temperature)

180 ml suncokretovog ili drugog neutralnog ulja

jedna žličica ekstrakta vanilije

100 g sjeckanih oraha (po želji)

Za kremu od sira

400 g krem sira (punomasnog, iz bloka)

115 g maslaca (sobne temperature)

200 g šećera u prahu

jedna žličica ekstrakta vanilije

Korak po korak do savršene torte

1. Priprema kalupa i pećnice: Zagrijte pećnicu na 180 °C. Pripremite dva okrugla kalupa promjera 22 ili 24 cm. Dno svakog kalupa obložite papirom za pečenje, a rubove lagano namastite. To će vam olakšati kasnije vađenje biskvita.

2. Miješanje suhih sastojaka: U velikoj zdjeli pjenjačom dobro izmiješajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, sol i sve začine. Tako će se začini i sredstva za dizanje ravnomjerno rasporediti.

3. Miješanje mokrih sastojaka: U drugoj zdjeli umutite jaja sa smeđim i bijelim šećerom dok smjesa ne postane pjenasta. Postupno dodajte ulje i ekstrakt vanilije, neprestano miješajući. Zatim u mokru smjesu umiješajte svježe naribanu mrkvu. Dodavanje mrkve u ovoj fazi pomaže da se ona potpuno sjedini s tekućim sastojcima.

4. Spajanje smjese i pečenje: Mokre sastojke ulijte u suhe i sve lagano sjedinite špatulom. Miješajte samo dok se sastojci ne povežu; prekomjerno miješanje može rezultirati žilavim biskvitom. Na kraju lagano umiješajte sjeckane orahe. Ravnomjerno rasporedite smjesu u pripremljene kalupe i pecite 30 do 35 minuta. Biskvit je gotov kada čačkalica zabodena u sredinu izađe čista. Ostavite biskvite da se ohlade u kalupima desetak minuta, a zatim ih prebacite na rešetku da se potpuno ohlade.

5. Izrada kreme: Dok se biskviti hlade, pripremite kremu. Mikserom izradite omekšali maslac dok ne postane kremast. Dodajte krem sir i miksajte dok se ne sjedini. Postupno dodajte prosijani šećer u prahu i vaniliju. Miješajte dok ne dobijete glatku i mazivu kremu, pazeći da ne premiksate smjesu.

6. Slaganje torte: Kada su biskviti potpuno hladni, vrijeme je za slaganje. Ako su se biskviti prilikom pečenja napuhnuli na sredini, nožem im poravnajte vrh. Stavite prvi biskvit na tanjur za posluživanje i premažite ga otprilike polovicom kreme. Poklopite drugim biskvitom, a ostatkom kreme premažite cijelu tortu, uključujući vrh i stranice.

Gotovu tortu stavite u hladnjak na barem nekoliko sati, a idealno preko noći. Hlađenjem će se krema stisnuti, a okusi prožeti, čineći tortu još sočnijom. Prije posluživanja, ostavite je petnaestak minuta na sobnoj temperaturi kako bi okusi došli do izražaja. Ukrasite je polovicama oraha po želji.