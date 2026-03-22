Kralj uskršnjeg stola: Recept za sočni kuglof koji uvijek uspijeva

Uskršnji blagdani nezamislivi su bez mirisa i okusa tradicije, a na bogatoj trpezi jedno mjesto uvijek je rezervirano za ovaj kolač - raskošni kuglof. Osim što se topi u ustima, ova je poslastica zvijezda svakog blagdanskog stola i zato je neizostavan dio Uskrsa

Ovaj klasik srednjoeuropske kuhinje, poznat i kao Gugelhupf, svojim prepoznatljivim oblikom i sočnom teksturom osvaja generacije. Vijenac sa šupljinom u sredini kuglofa nekada je simbolizirao sunce i ponovno buđenje prirode, a danas je savršeno postolje za uskršnje pisanice, čime postaje središnji ukras svakog blagdanskog stola.

Iako recepti variraju, od onih s kvascem do biskvitnih varijanti, tajna savršenog kuglofa krije se u sočnosti. Dodaci poput jogurta ili kiselog vrhnja osiguravaju da kolač ostane mekan i svjež danima, a arome limuna, naranče i ruma stvaraju onu prepoznatljivu, svečanu notu.

Recept za najsočniji mramorni kuglof

Ovaj recept spaja klasične okuse s malim trikom za dodatnu vlažnost, a mramorni efekt čini ga posebno atraktivnim.

Sastojci

četiri jaja (sobne temperature)

200 g šećera

jedan vanilin šećer

150 ml ulja

200 ml tekućeg jogurta

300 g glatkog brašna

jedan prašak za pecivo

prstohvat soli

naribana korica jednog limuna i jedne naranče

50 g grožđica (prethodno namočenih u rumu)

dvije žlice tamnog kakaa

maslac i oštro brašno za kalup

šećer u prahu za posipanje

Priprema

1. Započnite pripremom kalupa. Temeljito ga premažite maslacem i pospite oštrim brašnom, a višak istresite. Pećnicu zagrijte na 180 °C. Grožđice ocijedite od ruma i lagano ih uvaljajte u žlicu brašna kako ne bi potonule na dno tijekom pečenja.

2. Odvojite bjelanjke od žumanjaka. Bjelanjke s prstohvatom soli istucite u čvrst i sjajan snijeg.

3. U drugoj posudi pjenasto izmiksajte žumanjke sa šećerom i vanilin šećerom dok smjesa ne postane svijetla, gusta i kremasta.

4. U smjesu žumanjaka, neprestano miksajući na manjoj brzini, polako dodajte ulje, a zatim i tekući jogurt. Ubacite i naribanu koricu limuna i naranče za svježinu.

5. Brašno prosijte s praškom za pecivo pa ga postepeno dodajte u mokru smjesu. Na kraju, špatulom nježno i ručno umiješajte snijeg od bjelanjaka i pripremljene grožđice.

6. Otprilike trećinu smjese odvojite u drugu posudu i u nju umiješajte prosijani kakao. U pripremljeni kalup naizmjence ulijevajte svijetlu i tamnu smjesu. Vilicom ili drvenim štapićem lagano prođite kroz smjesu radeći spiralne pokrete kako biste dobili lijep mramorni uzorak.

7. Pecite 45 do 50 minuta. Je li kuglof gotov, najlakše ćete provjeriti drvenim štapićem; ako iz smjese izađe suh, spreman je.

8. Ostavite ga desetak minuta da se prohladi u kalupu, a zatim ga pažljivo preokrenite na tanjur ili rešetku.

Kada se potpuno ohladi, pospite ga šećerom u prahu ili prelijte čokoladnom glazurom. U njegovu sredinu stavite nekoliko najljepših pisanica i dopustite da zamiriše cijeli dom, donoseći radost i toplinu blagdanskog okupljanja.