Tajna savršeno kremastog humusa: Pet recepata kojima nećete moći odoljeti

Bilo da ga poslužujete kao dip uz povrće, namaz u sendvičima ili kao dodatak glavnim jelima, domaći humus je zdrav i ukusan odabir. Ne bojte se eksperimentirati s dodacima poput sušenih rajčica ili karameliziranog luka. Jednom kada otkrijete čari domaćeg humusa, onaj iz trgovine postat će daleka prošlost

Humus, popularni namaz s Bliskog istoka, odavno je pronašao put do naših stolova. No, svatko tko je probao domaći zna da se kupovni ne može mjeriti s bogatstvom okusa i svilenkastom teksturom svježe pripremljenog namaza. Kako postići onu restoransku kremoznost kod kuće? Tajna nije u skupoj opremi, već u nekoliko jednostavnih trikova koji slanutak i tahini pretvaraju u kulinarsku čaroliju. Donosimo vam provjerene savjete i pet recepata, od klasičnog do maštovitih inačica.

Shutterstock

Ključ je u pripremi: Trikovi za najkremastiji humus

Da bi humus bio baršunasto gladak, a ne zrnat, najvažniji je korak priprema slanutka. Tajna koju otkrivaju vrhunski chefovi, poput izraelskog majstora Michaela Solomonova, leži u prekuhavanju slanutka. Ako koristite onaj iz konzerve, kuhajte ga dvadesetak minuta s prstohvatom sode bikarbone. Soda pomaže opni da se razgradi, a zrnu da postane kašasto meko, idealno za savršeno glatki pire, čime izbjegavate i zamorno guljenje. Drugi stup savršenog humusa je kvalitetan tahini. Ova pasta od sezama daje humusu prepoznatljiv orašasti okus i bogatstvo, stoga na njoj nemojte štedjeti. Treći trik je ledeno hladna voda koja namaz čini svjetlijim i pjenastim. Naposljetku, uvijek koristite svježe iscijeđen sok od limuna i pustite nasjeckani češnjak da se kratko marinira u njemu prije miksanja kako bi izgubio oštrinu.

Recept za klasični humus koji uvijek uspijeva

Sastojci:

1 konzerva (oko 400 g) kuhanog slanutka

pola čajne žličice sode bikarbone

oko 120 ml kvalitetne tahini paste

2 češnja češnjaka

sok jednog i pol limuna (oko 60 ml)

pola čajne žličice mljevenog kumina

sol po ukusu

4 do 6 žlica ledene vode

2 žlice maslinovog ulja

Priprema:

Slanutak iz konzerve ocijedite, isperite i stavite u lonac. Prelijte ga vodom, dodajte sodu bikarbonu i kuhajte dvadesetak minuta dok ne omekša. Dobro ga ocijedite i isperite. U sjeckalici prvo miksajte češnjak s limunovim sokom i pustite da odstoji pet minuta. Dodajte tahini i miksajte dok smjesa ne postane glatka. Zatim dodajte kuhani slanutak, kumin, sol i maslinovo ulje. Dok miksate, polako dodajte ledenu vodu, žlicu po žlicu, dok ne postignete željenu kremastu teksturu. Kušajte i po potrebi doradite okus. Poslužite preliveno maslinovim uljem.

Shutterstock

Šarena rapsodija okusa: Četiri neodoljive inačice

Kada savladate bazu, poigrajte se s dodacima.

Humus s pečenom ciklom

Ova inačica osvaja živopisnom ružičastom bojom i jedinstvenim okusom. Pečena cikla daje humusu blagu slatkoću i zemljanu notu. Jednu pečenu i nasjeckanu ciklu srednje veličine jednostavno dodajte u blender s ostalim sastojcima za klasični humus.

Humus s avokadom

Osvježavajući spoj humusa i guacamolea. Ova verzija, inspirirana američkim klasikom, iznimno je kremasta zahvaljujući avokadu, dok svježe začinsko bilje donosi dašak svježine. U klasični recept dodajte jedan zreli avokado i veliku šaku svježeg peršina, korijandera i vlasca pa sve zajedno izmiksajte.

Humus s pečenom crvenom paprikom

Klasik s razlogom. Dimljeni, slatkasti okus pečene paprike daje mu dubinu i bogatstvo. U osnovni recept dodajte dvije do tri pečene, oguljene i ocijeđene crvene paprike. Za dodatnu aromu, dodajte i prstohvat dimljene paprike.

Mediteranski humus s maslinama

Za ljubitelje intenzivnijih, slanih okusa. Kvalitetne Kalamata masline dat će humusu autentičan mediteranski karakter. U gotov humus umiješajte oko 100 grama otkoštenih i grubo nasjeckanih maslina.