Sezona šparoga na najfiniji način: Jednostavni proljetni hitovi koje svi vole

Bilo da se odlučite za brzu i elegantnu verziju s pršutom, krem juhu ili hrskave zalogaje od lisnatog tijesta, šparoge će unijeti dašak proljetne svježine na vaš stol. Iskoristite njihovu sezonu i prepustite se uživanju u ovim jednostavnim, a opet tako posebnim jelima

Proljeće je nezamislivo bez šparoga, samonikle delicije koja svojim blago gorkastim okusom najavljuje buđenje prirode. Bilo da ih berete sami ili kupujete na tržnici, ove vitke zelene stabljike nude bezbroj mogućnosti za kulinarske pothvate. Od jednostavnih priloga do raskošnih predjela, njihova je svestranost neupitna. Kako biste u potpunosti iskoristili njihovu kratku sezonu, donosimo tri provjerena recepta koji će oduševiti i najzahtjevnija nepca: elegantne šparoge omotane pršutom, baršunastu krem juhu i hrskave zalogaje u lisnatom tijestu.

Elegantna jednostavnost: Šparoge omotane pršutom

Kada želite jednostavnom pečenom povrću dati dozu glamura, šparoge omotane pršutom idealno su rješenje. Ovo jelo savršeno je za uskrsni doručak, svečane ručkove ili kao predjelo na proljetnim zabavama. Slani okus pršuta fantastično se nadopunjuje sa suptilnom slatkoćom pečenih šparoga, stvarajući harmoniju okusa u svakom zalogaju.

Sastojci:

1 svežanj debljih šparoga

tanke fete pršuta (jedna feta po paketiću)

maslinovo ulje

svježe mljeveni papar

svježe naribana korica limuna (za posluživanje)

svježe naribani parmezan (za posluživanje)

Priprema:

1. Pećnicu zagrijte na 200 Celzijevih stupnjeva. Lim za pečenje obložite papirom.

2. Šparogama uklonite donji, drvenasti dio stabljike. To je najlakše učiniti tako da rukama savijete stabljiku - prelomit će se točno na mjestu gdje završava tvrdi dio.

3. Pripremljene šparoge začinite paprom i s malo maslinovog ulja.

4. Uzmite nekoliko stabljika (tri do četiri, ovisno o debljini) i čvrsto ih omotajte jednom tankom fetom pršuta.

5. Paketiće posložite na pripremljeni lim za pečenje.

6. Pecite 8 do 9 minuta za vibrantno zelene i tek lagano mekane šparoge. Ako volite hrskaviju teksturu, ostavite ih u pećnici još nekoliko minuta.

7. Prije posluživanja, za dodatnu svježinu i bogatstvo okusa, pospite ih svježe naribanom koricom limuna i parmezanom.

Baršunasta rapsodija: Krem juha od svježih šparoga

Kremasta i puna okusa, ova juha od šparoga idealan je način da iskoristite svježinu sezonskih namirnica. Njezina baršunasta tekstura i blagi okus čine je savršenim uvodom u glavni obrok ili laganom večerom koja grije dušu. Iako zvuči profinjeno, priprema je iznenađujuće jednostavna.

Sastojci:

1 svežanj šparoga

1 manji luk, nasjeckan

2 žlice maslaca

1 litra povrtnog ili pilećeg temeljca

2 žlice brašna

200 ml mlijeka

2 žlice kiselog vrhnja

1 žlica svježeg limunovog soka

sol i papar po ukusu

Priprema:

1. Šparoge operite i narežite na komadiće, a vrhove sačuvajte za ukras.

2. U loncu na srednje jakoj vatri otopite maslac i pirjajte nasjeckani luk dok ne postane staklast.

3. Dodajte komadiće šparoga (bez vrhova) i otprilike polovicu temeljca. Kuhajte dok povrće potpuno ne omekša.

4. Smjesu usitnite štapnim mikserom ili u blenderu dok ne postane potpuno glatka.

5. U istom loncu napravite laganu zapršku: otopite maslac, umiješajte brašno i kratko popržite.

6. Uz stalno miješanje, postupno dodajte ostatak temeljca, zatim pire od šparoga i mlijeko.

7. U zasebnoj zdjelici razmutite kiselo vrhnje s malo vruće juhe, a zatim ga umiješajte u lonac zajedno s limunovim sokom.

8. Juhu zagrijte, ali pazite da ne proključa. Poslužite je toplu, ukrašenu sačuvanim vrhovima šparoga (koje ste kratko blanširali) i uz krišku prepečenog kruha.

Zlatni paketići iznenađenja: Šparoge u lisnatom tijestu

Ako tražite predjelo koje izgleda elegantno, a ne zahtijeva puno truda, šparoge u lisnatom tijestu pun su pogodak. Ovi hrskavi, zlatni paketići idealni su za druženja i proslave, a kombinacija lisnatog tijesta, slanog pršuta, topljenog sira i nježnih šparoga rijetko koga ostavlja ravnodušnim.

Najvažnije pravilo kod rada s lisnatim tijestom jest da ono mora ostati hladno. Izvadite ga iz zamrzivača tridesetak minuta prije upotrebe, tek toliko da ga možete razvaljati. Ako se previše ugrije, postat će ljepljivo i neće se lijepo razlistati tijekom pečenja.

Sastojci:

1 pakiranje svježeg ili smrznutog lisnatog tijesta

1 svežanj tanjih šparoga

6-8 feta pršuta

naribani sir po izboru (Gouda, Gruyère)

senf (po želji)

1 jaje, razmućeno (za premazivanje)

brašno za posipanje radne površine

Priprema:

1. Pećnicu zagrijte na 220 stupnjeva. Lim za pečenje obložite papirom.

2. Šparogama uklonite drvenasti donji dio.

3. Lisnato tijesto razvaljajte na lagano pobrašnjenoj površini i izrežite na šest do osam jednakih pravokutnika.

4. Svaki pravokutnik premažite tankim slojem senfa (ako koristite).

5. Na svaki komad tijesta položite fetu pršuta, pospite šakom naribanog sira te na vrh stavite tri do četiri stabljike šparoga.

6. Suprotne kutove tijesta preklopite preko nadjeva i lagano pritisnite da se spoje.

7. Paketiće složite na lim za pečenje, premažite ih razmućenim jajetom za zlatnu boju i sjaj.

8. Pecite 12 do 15 minuta, dok tijesto ne postane zlatno i hrskavo. Poslužite tople.