Mislite da poznajete Slavoniju? Ova skrivena mjesta potpuno će vas iznenaditi

Iza mirne slavonske ravnice krije se svijet koji iznenađuje na svakom koraku. Dvorci iz vremena plemstva, močvare pune života i planine s pričama iz drevne prošlosti otkrivaju potpuno novo lice Hrvatske

Kada se spomenu Slavonija i Baranja, prva asocijacija često je nepregledna, zlatna ravnica. Iako je ta slika točna, ona je tek djelić priče. Ispod mirne površine panonskog krajolika krije se regija iznenađujuće dinamike, bogate povijesti i prirode koja prkosi stereotipima. Ovo je putovanje kroz istok Hrvatske koji malo tko očekuje - svijet aristokratskih dvoraca, močvarnih carstava usporedivih s Amazonom i planinskih vrhova koji su nekoć bili otoci u drevnom moru.

Plemićko nasljeđe u srcu ravnice

Od početka 18. stoljeća, kada su habsburški vladari plodnu zemlju počeli dodjeljivati velikaškim obiteljima, Slavonija je postala pozornica raskošnog života. Daleko od Beča, ovdašnje plemstvo nastojalo je održati korak sa životnim stilom carskog središta. Gradili su se ladanjski dvorci i kurije, a njihovi saloni postajali su središta društvenog života. Dok su gospoda raspravljala o politici, lovu i ekonomiji okruženi lovačkim trofejima, saloni za dame i djecu bili su ispunjeni glazbom, knjigama i umjetnošću.

Svaki dvorac priča svoju priču. U Valpovu se uzdiže kompleks Prandau-Normann, spoj srednjovjekovne utvrde i barokno-klasicističke palače, okružen jednim od najvrjednijih povijesnih perivoja u Hrvatskoj. Legenda kaže da je barun von Prandau, nakon požara u dvorcu 1801. godine, iz čistog inata odlučio obnovljeno zdanje učiniti ne samo ljepšim, već i "zelenijim". Nešto sjevernije, u Donjem Miholjcu, nalazi se najmlađi slavonski dvorac, izgrađen u lovačkom stilu početkom 20. stoljeća. Grof Mailáth navodno ga je podigao ispunivši obećanje caru Franji Josipu da će ga pri sljedećem posjetu dočekati dvorac dostojan lova.

Prirodna carstva: od europske Amazone do UNESCO-ovog geoparka

Dok dvorci svjedoče o povijesti koju je oblikovao čovjek, priroda Slavonije i Baranje pripovijeda onu mnogo stariju i divljiju.

Kopački rit: močvarni svijet na ušću Drave u Dunav

Svega petnaestak kilometara od Osijeka prostire se Kopački rit, jedan od najočuvanijih močvarnih prostora u Europi. Već na samom ulasku osjeća se zov divljine. Ovdje glavnu riječ vode Dunav i Drava, čije vode neprestano mijenjaju krajolik, stvarajući jedinstven mozaik jezera, kanala, poplavnih šuma i tršćaka. Vožnja čamcem kroz zoološki rezervat otkriva svijet u kojem obitava više od tristo vrsta ptica, uključujući i veličanstvenog orla štekavca, ali i jelene, divlje svinje i vidre. U rujnu i listopadu, jutarnja rika jelena odjekuje šumama, stvarajući nezaboravnu simfoniju prirode. Usred ovog vodenog carstva skriven je i kompleks dvorca Tikveš, lovačko odredište europske aristokracije, od Habsburgovaca i Karađorđevića do Tita i njegovih gostiju.

Papuk: planina koja je nekad bila otok

Teško je zamisliti, ali prije više milijuna godina, vrhovi Papuka izvirivali su kao otoci iznad valova Panonskog mora, kojim su plivali divovski morski psi. Danas, ova najljepša slavonska planina čuva dokaze te fascinantne prošlosti. Zbog iznimne geološke raznolikosti, Papuk je postao [prvi i jedini geopark u Hrvatskoj pod zaštitom UNESCO-a. Njegove stijene, stare i preko četiristo milijuna godina, među najstarijima su u državi. Svakako najpoznatiji lokalitet je Rupnica, geološki spomenik prirode gdje su vulkanske stijene stvorile nevjerojatne kamene stupove. Srce planine je park-šuma Jankovac, skladna dolina s jezerima i trideset pet metara visokim slapom Skakavac. Papučke šume dom su gotovo svim predstavnicima srednjoeuropske faune, a bistri potoci stanište su autohtone potočne pastrve i ugroženog riječnog raka.

Kruna Papuka i tajne srednjovjekovlja

Na strmim obroncima Papuka, kao kruna planine, stoje ruševine Ružica grada. To je najveća sačuvana srednjovjekovna utvrda u sjevernoj Hrvatskoj, čiji je nastanak obavijen velom tajne. Ne zna se tko je i kada uspio dopremiti goleme kamene blokove na ovu visinu. Gdje povijest šuti, rađaju se legende. Najpoznatija je ona o vilama koje su se okupljale na tom mjestu. Kada je moćni velmoža odlučio sagraditi grad, vile su mu noću rušile sve što bi danju izgradio. Bijesan, razapeo je mreže u koje se zaplela najljepša od njih, Ružica. Za kaznu ju je zazidao u temelje grada. No, kletva je ostala, pa je na dan završetka gradnje kamen pao s kule i usmrtio oholog velmožu. Grad je dobio ime po vili, a njezina priča i danas živi u kamenim zidinama. Ova utvrda, uz moćnu Tvrđavu Brod na obali Save, svjedoči o burnim stoljećima obrane i strateškoj važnosti ove regije.

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