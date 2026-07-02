Tri brza i lagana variva: Gotova su za manje od sat vremena, a okus je božanstven
Kad ljetne vrućine dosegnu vrhunac, posljednje što želimo je provoditi sate uz vrući štednjak. Ipak, želja za toplim, okrepljujućim obrokom na žlicu ne jenjava. Rješenje leži u brzim i laganim ljetnim varivima koja slave bogatstvo sezonskog povrća. Donosimo tri jednostavna recepta koja su gotova za manje od sat vremena, a nahranit će i tijelo i dušu bez osjećaja težine.
Varivo od tikvica i slanutka
Ovo jelo savršen je primjer kako se jednostavni sastojci pretvaraju u bogat i zasitan obrok. Kombinacija nježnih tikvica i slanutka bogatog proteinima čini ga idealnim za lagani ljetni ručak ili večeru.
Sastojci:
- jedna veća tikvica, narezana na kocke
- jedna glavica crvenog luka, sitno nasjeckana
- dvije mrkve, narezane na kolutiće
- jedna konzerva (oko 400 g) slanutka, ocijeđenog
- dvije žlice maslinovog ulja
- dva režnja češnjaka, sitno sjeckana
- 400 g sjeckane rajčice iz konzerve
- jedan lovorov list
- jedna čajna žličica sušenog origana
- sol i svježe mljeveni papar po ukusu
- povrtni temeljac ili voda
Priprema:
U većem loncu zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri te pirjajte luk dok ne postane staklast, otprilike pet minuta. Dodajte češnjak i mrkvu te pirjajte još nekoliko minuta dok mrkva lagano ne omekša. Zatim dodajte tikvicu narezanu na kocke i kratko promiješajte.
Ubacite ocijeđeni slanutak, sjeckanu rajčicu, lovorov list i origano. Sve podlijte s dovoljno povrtnog temeljca ili vode da prekrije povrće. Začinite solju i paprom, smanjite vatru i pustite da se lagano krčka dvadesetak minuta, odnosno dok sve povrće ne omekša.
Poslužite toplo, pokapano s malo kvalitetnog maslinovog ulja i uz krišku prepečenog kruha natrljanog češnjakom.
Kremasto varivo od mahuna i krumpira
Klasik koji mnoge vraća u djetinjstvo, varivo od mahuna dobiva novu dimenziju uz dodatak krumpira koji mu daje gustoću i čini ga potpunim obrokom. Ovo je jelo koje tješi i hrani, a priprema se od svježeg povrća koje je sada na vrhuncu sezone.
Sastojci:
- 500 g svježih zelenih ili žutih mahuna, očišćenih i narezanih
- dva veća krumpira, oguljena i narezana na kocke
- dvije mrkve, narezane na kolutiće
- jedna glavica luka, sitno nasjeckana
- dva režnja češnjaka, zgnječena
- dvije žlice maslinovog ulja
- jedna žlica koncentrata rajčice
- jedan lovorov list
- sol i papar po ukusu
- svježi peršin za posipanje
Priprema:
Na maslinovom ulju pirjajte luk dok ne omekša. Dodajte mrkvu i pirjajte još pet minuta, a zatim ubacite češnjak i koncentrat rajčice te miješajte minutu dok ne zamiriši.
Dodajte narezane mahune i krumpir, dobro promiješajte pa sve zalijte vodom ili temeljcem tako da prekrije povrće. Ubacite lovorov list, posolite i popaprite. Pustite da zavrije, a zatim smanjite vatru i kuhajte poklopljeno oko 30 do 40 minuta, dok povrće ne bude potpuno mekano.
Po želji, pred kraj kuhanja možete dodati malo vrhnja za kuhanje za bogatiji okus, no varivo će biti gusto i bez toga zahvaljujući škrobu iz krumpira. Prije posluživanja izvadite lovorov list i obilno pospite svježe sjeckanim peršinom.
Egzotično varivo od crvene leće i paprike
Crvena leća je namirnica koja spašava stvar kada nemate puno vremena, jer je kuhana za svega petnaestak minuta. Ovo varivo, inspirirano mediteranskim i bliskoistočnim okusima, iznenadit će vas svojom aromom i jednostavnošću pripreme.
Sastojci:
- 200 g crvene leće, dobro isprane
- jedna glavica luka, nasjeckana
- dva režnja češnjaka, nasjeckana
- jedna crvena paprika, narezana na kockice
- 400 g pelata ili pasirane rajčice
- jedna žličica mljevenog kumina
- pola žličice mljevenog korijandera
- prstohvat cimeta (po želji)
- jedna litra povrtnog temeljca
- sok pola limuna
- svježi korijandar ili peršin za ukras
- sol i papar
Priprema:
U loncu na malo maslinovog ulja pirjajte luk i papriku dok ne omekšaju. Dodajte češnjak i začine (kumin, korijandar, cimet) pa pržite još minutu uz miješanje.
U lonac zatim dodajte ispranu leću, rajčicu i povrtni temeljac. Pustite da zavrije, a zatim smanjite vatru i kuhajte 15 do 20 minuta, dok se leća potpuno ne skuha i ne počne raspadati, stvarajući gusto i kremasto varivo.
Na samom kraju umiješajte sok limuna, koji će podići sve okuse, te začinite solju i paprom po potrebi. Poslužite odmah, ukrašeno svježim listićima korijandera ili peršina, uz topli naan kruh ili pogaču.