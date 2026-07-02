Tri brza i lagana variva: Gotova su za manje od sat vremena, a okus je božanstven

Ljetna variva dokaz su da obrok na žlicu ne mora biti težak i kompliciran. Korištenjem svježih, sezonskih namirnica i uz malo mašte, možete stvoriti jela koja su istovremeno lagana, hranjiva i prepuna okusa, idealna za uživanje u dugim i toplim danima

Kad ljetne vrućine dosegnu vrhunac, posljednje što želimo je provoditi sate uz vrući štednjak. Ipak, želja za toplim, okrepljujućim obrokom na žlicu ne jenjava. Rješenje leži u brzim i laganim ljetnim varivima koja slave bogatstvo sezonskog povrća. Donosimo tri jednostavna recepta koja su gotova za manje od sat vremena, a nahranit će i tijelo i dušu bez osjećaja težine.

Varivo od tikvica i slanutka

Ovo jelo savršen je primjer kako se jednostavni sastojci pretvaraju u bogat i zasitan obrok. Kombinacija nježnih tikvica i slanutka bogatog proteinima čini ga idealnim za lagani ljetni ručak ili večeru.

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Sastojci:

jedna veća tikvica, narezana na kocke

jedna glavica crvenog luka, sitno nasjeckana

dvije mrkve, narezane na kolutiće

jedna konzerva (oko 400 g) slanutka, ocijeđenog

dvije žlice maslinovog ulja

dva režnja češnjaka, sitno sjeckana

400 g sjeckane rajčice iz konzerve

jedan lovorov list

jedna čajna žličica sušenog origana

sol i svježe mljeveni papar po ukusu

povrtni temeljac ili voda

Priprema:

U većem loncu zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri te pirjajte luk dok ne postane staklast, otprilike pet minuta. Dodajte češnjak i mrkvu te pirjajte još nekoliko minuta dok mrkva lagano ne omekša. Zatim dodajte tikvicu narezanu na kocke i kratko promiješajte.

Ubacite ocijeđeni slanutak, sjeckanu rajčicu, lovorov list i origano. Sve podlijte s dovoljno povrtnog temeljca ili vode da prekrije povrće. Začinite solju i paprom, smanjite vatru i pustite da se lagano krčka dvadesetak minuta, odnosno dok sve povrće ne omekša.

Poslužite toplo, pokapano s malo kvalitetnog maslinovog ulja i uz krišku prepečenog kruha natrljanog češnjakom.

Kremasto varivo od mahuna i krumpira

Klasik koji mnoge vraća u djetinjstvo, varivo od mahuna dobiva novu dimenziju uz dodatak krumpira koji mu daje gustoću i čini ga potpunim obrokom. Ovo je jelo koje tješi i hrani, a priprema se od svježeg povrća koje je sada na vrhuncu sezone.

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Sastojci:

500 g svježih zelenih ili žutih mahuna, očišćenih i narezanih

dva veća krumpira, oguljena i narezana na kocke

dvije mrkve, narezane na kolutiće

jedna glavica luka, sitno nasjeckana

dva režnja češnjaka, zgnječena

dvije žlice maslinovog ulja

jedna žlica koncentrata rajčice

jedan lovorov list

sol i papar po ukusu

svježi peršin za posipanje

Priprema:

Na maslinovom ulju pirjajte luk dok ne omekša. Dodajte mrkvu i pirjajte još pet minuta, a zatim ubacite češnjak i koncentrat rajčice te miješajte minutu dok ne zamiriši.

Dodajte narezane mahune i krumpir, dobro promiješajte pa sve zalijte vodom ili temeljcem tako da prekrije povrće. Ubacite lovorov list, posolite i popaprite. Pustite da zavrije, a zatim smanjite vatru i kuhajte poklopljeno oko 30 do 40 minuta, dok povrće ne bude potpuno mekano.

Po želji, pred kraj kuhanja možete dodati malo vrhnja za kuhanje za bogatiji okus, no varivo će biti gusto i bez toga zahvaljujući škrobu iz krumpira. Prije posluživanja izvadite lovorov list i obilno pospite svježe sjeckanim peršinom.

Egzotično varivo od crvene leće i paprike

Crvena leća je namirnica koja spašava stvar kada nemate puno vremena, jer je kuhana za svega petnaestak minuta. Ovo varivo, inspirirano mediteranskim i bliskoistočnim okusima, iznenadit će vas svojom aromom i jednostavnošću pripreme.

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Sastojci:

200 g crvene leće, dobro isprane

jedna glavica luka, nasjeckana

dva režnja češnjaka, nasjeckana

jedna crvena paprika, narezana na kockice

400 g pelata ili pasirane rajčice

jedna žličica mljevenog kumina

pola žličice mljevenog korijandera

prstohvat cimeta (po želji)

jedna litra povrtnog temeljca

sok pola limuna

svježi korijandar ili peršin za ukras

sol i papar

Priprema:

U loncu na malo maslinovog ulja pirjajte luk i papriku dok ne omekšaju. Dodajte češnjak i začine (kumin, korijandar, cimet) pa pržite još minutu uz miješanje.

U lonac zatim dodajte ispranu leću, rajčicu i povrtni temeljac. Pustite da zavrije, a zatim smanjite vatru i kuhajte 15 do 20 minuta, dok se leća potpuno ne skuha i ne počne raspadati, stvarajući gusto i kremasto varivo.

Na samom kraju umiješajte sok limuna, koji će podići sve okuse, te začinite solju i paprom po potrebi. Poslužite odmah, ukrašeno svježim listićima korijandera ili peršina, uz topli naan kruh ili pogaču.