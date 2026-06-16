Prozračna torta od malina koja se topi u ustima: Uspijeva i potpunim početnicima

Zaboravite na teške kreme i komplicirane postupke; ova je biskvitna torta dokaz da se najukusniji deserti često kriju u najjednostavnijim sastojcima

Dani postaju duži, sunce grije jače, a naša nepca žude za laganim i osvježavajućim okusima. Upravo u to vrijeme na scenu stupa kraljica ljetnih slastica: prozračna biskvitna torta s malinama. Ovaj recept slavi jednostavnost i eleganciju, spajajući mekani, spužvasti biskvit s blago kiselkastim malinama i nježnom kremom. Savršena je za obiteljski ručak, vrtnu zabavu ili kao slatki završetak napornog dana, a uz nekoliko savjeta, uspjet će vam iz prve, čak i ako ste potpuni početnik u kuhinji.

Sastojci za tortu iz snova

Ključ uspjeha ove torte leži u kvalitetnim sastojcima i preciznim omjerima. Prije nego što započnete, pripremite sve potrebno kako bi vam bilo nadohvat ruke. Za okrugli kalup promjera otprilike 26 centimetara trebat će vam sljedeće.

Za biskvit:

četiri jaja, odvojeni bjelanjci i žumanjci

200 g kristal šećera

dva vanilin šećera

150 ml suncokretovog ulja

180 ml vode sobne temperature

300 g glatkog brašna

jedan prašak za pecivo (12 g)

prstohvat soli

Za kremu i nadjev:

480 ml vrhnja za šlag (s visokim udjelom mliječne masti)

120 ml kiselog vrhnja (20 % m.m.)

30 g šećera u prahu

500 g svježih malina

Šećer u prahu za posipanje

Ključni koraci do prozračnog biskvita

Tajna savršeno laganog i prozračnog biskvita nije u kompliciranoj tehnici, već u strpljenju i pažljivom miješanju. Upravo zrak koji umiješamo u bjelanjke daje onu spužvastu teksturu po kojoj je ova vrsta kolača poznata. Ova torta moderna je inačica klasičnih biskvitnih slastica, poput slavne omiljene slastice britanske kraljice.

1. Prvo zagrijte pećnicu na 180 °C. Dno okruglog kalupa obložite papirom za pečenje, a stranice lagano namastite. U velikoj zdjeli bjelanjcima dodajte prstohvat soli i miksajte ih dok ne dobijete čvrst, ali ne i presuh snijeg.

2. Zatim postupno, žlicu po žlicu, dodajte kristal šećer i vanilin šećer, neprestano miksajući dok se šećer potpuno ne otopi i ne dobijete gustu i sjajnu smjesu.

3. Smanjite brzinu miksera na najmanju i dodajte jedan po jedan žumanjak. Nakon svakog žumanjka kratko promiješajte. Zatim u tankom mlazu polako ulijevajte ulje, a potom i vodu, lagano miksajući samo dok se sastojci ne povežu.

4. U posebnoj zdjeli pomiješajte brašno i prašak za pecivo te ih obavezno prosijte. Prosijano brašno dodajte u smjesu s jajima, ali sada odložite mikser.

5. Brašno umiješajte ručno, špatulom ili kuhačom, laganim pokretima od dna prema vrhu. Miješajte samo dok ne nestanu grudice brašna; prekomjerno miješanje može istisnuti zrak iz smjese i rezultirati zbijenim biskvitom.

6. Smjesu izlijte u pripremljeni kalup, poravnajte i pecite 25 do 30 minuta. Biskvit je gotov kada čačkalica zabodena u sredinu izađe čista.

7. Pečeni biskvit ostavite da se potpuno ohladi u kalupu prije nego što ga izvadite i vodoravno prerežete na dvije jednake kore.

Priprema kreme i slaganje torte

Dok se biskvit hladi, pripremite kremu.

1. U ohlađenoj posudi čvrsto izmiksajte vrhnje za šlag.

2. Kada dobijete čvrste vrhove, dodajte kiselo vrhnje i šećer u prahu te još kratko miksajte dok ne dobijete glatku i homogenu kremu. Kiselo vrhnje dat će kremi divnu svježinu i stabilnost.

3. Slaganje torte je najzabavniji dio. Donju koru biskvita položite na tanjur za posluživanje. Premažite je polovicom pripremljene kreme, pazeći da sloj bude ravnomjeran. Po kremi rasporedite otprilike polovicu svježih, opranih i dobro osušenih malina. Nježno ih utisnite u kremu. Prekrijte drugom korom biskvita i lagano pritisnite.

4. Premažite cijelu tortu, i vrh i stranice, ostatkom kreme. Na vrh torte dekorativno posložite preostale maline. Prije samog posluživanja, tortu obilno pospite šećerom u prahu pomoću malog sita za najljepši, snježni efekt.

Tortu je najbolje držati u hladnjaku barem sat vremena prije rezanja kako bi se okusi proželi, a krema stegnula.