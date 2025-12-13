Sarma iz pećnice - jednako ukusno, a lakše za pripremiti

Zima je na izmaku, ali još uvijek nije kasno za omiljeno jelo mnogih - sarmu. Uz ovaj recept priprema sarme bit će još jednostavnija, a neće se osjećati intenzivan miris

Teško možemo zamisliti zimsko vrijeme bez dobre sarme. Kako bismo olakšali posao, sarmu možemo pripremiti u pećnici. Sarma se može pripremiti, a sljedeći dan preliti umakom i sve zajedno dovršimo u pećnici. Priprema je jednostavna i brza, a prednost je i ta što karakterističan miris kiselog kupusa nije tako izražen kao kada sarmu kuhamo na štednjaku. Evo kako na ovaj način pripremiti ovaj popularni obiteljski ručak:

Sastojci za 8 osoba

1 kg mljevenog svinjskog, goveđeg ili miješanog mesa

100 grama suhog riže

2 manja jaja

1 luk

3 režnja češnjaka

1 veća ili 2 manja mrkve (po želji)

sol, papar, mljevena paprika (po ukusu)

1 vrećica

začinske mješavine za sarmu (po želji)

2 glavice kiselog kupusa

300-400 g narezanih suhih dimljenih rebara (po želji)

Umak

ulje

3 žlice oštrog brašna

2-3 žlice paste od rajčice

1 žličica mljevene slatke paprike

1 lovorov list

2 l goveđe juhe

Postupak korak po korak

U veću zdjelu dodamo mljeveno meso, rižu, jaja, naribani luk i češnjak (i mrkvu, ako ju koristimo) te začine. Sastojke dobro izmiješamo čistim rukama. Ako koristimo začinsku mješavinu za sarmu, pripremimo je prema uputama na vrećici te s ostalim sastojcima umiješamo u mljeveno meso.

"Sanja Sirk/okusno.je"

Glavicu kupusa podijelimo na pojedinačne listove, iz kojih nožem izrežemo tvrdi dio. Kada dođemo do dijela glavice gdje su listovi premali za pripremu sarme, taj dio narežemo na komade koje stavljamo na dno lonca/posude s poklopcem, koju možemo staviti u pećnicu. Trake ili komade tvrdog dijela listova također možemo narezati. Ako je kupus previše kiseo, listove brzo isperemo pod tekućom vodom.

Na jedan kraj list kupusa stavimo kuglicu mesa, zatim pažljivo zamotamo u karakterističan oblik sarme. Zatim ih pažljivo, jednu do druge, slažemo u posudu. Između njih dodamo i komade dimljenih rebara. Obično dobijemo dvije vrste, ali pazimo da na vrhu ostane malo prostora jer će se sarme tijekom pečenja nešto napuhati.

Pripremimo umak. Na zagrijanom ulju popržimo brašno. Dodamo 2-3 žlice paste od rajčice, lovorov list i žličicu mljevene paprike. Dobro promiješamo, zatim prelijemo goveđom juhom (možemo koristiti i 2 goveđe kocke otopljene u mlakoj vodi). Pripremljenim umakom prelijemo sarmu. Posudu pokrijemo i stavimo u pećnicu zagrijanu na 170 stupnjeva Celzija na 4 do 5 sati.

"Sanja Sirk/okusno.je"

Dodatni savjet

U mljeveno meso možemo umiješati i 200-300 g dimljene slanine (može i panceta), koju prije toga sitno sameljemo ili narežemo na komadiće, piše okusno.je.